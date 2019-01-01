غداً السبت#العالمي في موعد جديد بالقصيم #النصر_التعاون

الساعة 8:15 مساء



جماهير الوفاء ..

نصركم بكم وبدعمكم أجمل بإذن الله 💛 pic.twitter.com/J3LMB2LrxZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١ فبراير ٢٠١٩

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق التعاون نظيره العالمي فريق النصر، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.