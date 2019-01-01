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التعاون × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة التعاون والنصر، في إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

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2019-02-02T17:17:00Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من يحيي الشهري بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها دفاع التعاون من منطقة الخطورة 

2019-02-02T17:16:08Z

2’ بداية سريعة نصراوية وإنطلاقة من يسار المنطقة عن طريق نور الدين امرابط الذي حاول تسديد لكن لكن تدخل معه متعب المفرج وابعدها إلى ركلة ركنية لصالح النصر

التشكيل الرسمي لمباراة النصر

2019-02-02T16:58:30Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

براد جونز / خالد عبدالباقي / برونو أوفيني / كريستيان راموس / عوض خميس الفرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / جوليانو فيكتور دي باولا / يحي الشهري / فهد محمد الجميعة / نور الدين ارمابط

البدلاء / أحمد الفريدي / وليد عبدالله / محمد السهلاوي / عمر هوساوي / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن العبيد / راكان سملان العنزي / نواف الفرشان / حمد فارس آل منصور 

التشكيل الرسمي لنادي التعاون

2019-02-02T16:54:51Z

يبدأ بطريقة ( 4/2/3/1) وتضم كلامن

كاسيو دوس انجوس / إبراهيم الزبيدي / متعب المفرج / طلال العيسي / مدالله العليان / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / نيلدو بيترولينا / هيلدون أوجوستو / جهاد الحسين / ليندر تاوميا 

البدلاء / حسين شيعان / ربيع سفياني / سعيد الدوسري / ريان الموسي / حمدان عشوي الرويلي / ريكاردو ماتشادو / عبدالفتاح آدم / ناصر الداجاني 

2019-02-01T23:58:27Z

يدخل العالمي المباراة في المركز الثاني برصيد 37  وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق التعاون حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة

2019-02-01T23:56:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق التعاون نظيره العالمي فريق النصر، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 