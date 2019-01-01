صعد النمور إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فريق النصر في نصف النهائي بنتيجة (4-2)، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيحتل النمور حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبقى في المنطقة الدافئة بعيدًا عن منطقة الهبوط خلف الاتفاق صاحب المركز العاشر، فحتى الآن خاض العميد 28 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في 8 مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.