2019-01-28T17:35:57Z
20’خطأ لصالح دجانيني في منتصف الميدان بعد تدخل من ساندرو مانويل
2019-01-28T17:35:14Z
19’محمد عبد الشافي أرسل كرة بينية من الجانب الأيسر في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة عمر السومة، لم تصل إليه وأبعدت من الدفاعات
2019-01-28T17:34:44Z
18’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي في منتصف الميدان
2019-01-28T17:34:04Z
17’كرة ثابتة نفذها إبراهيم الزبيدي حولها تاوامبا برأسية قوية وصلت إلى أحضان الحارس محمد العويس
2019-01-28T17:33:40Z
16’خطأ لصالح هيلدون ألميدا بعد تدخل من باولو دياز في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة
2019-01-28T17:33:18Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-28T17:32:58Z
14’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس كاسيو
2019-01-28T17:30:46Z
13’سعيد المولد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-28T17:30:27Z
12’عسيري نفذ الركنية مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأصفر
2019-01-28T17:30:00Z
11’عمر السومة سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركلة ركنية
2019-01-28T17:29:13Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-28T17:29:03Z
9’سيدريك أميسي أرسل عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-28T17:28:54Z
8’كرة ثابتة نفذها عمر السومة قوية على المرمى مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-28T17:28:45Z
7’خطأ لصالح دجانيني بعد تدخل من طلال العبيسي من على حدود المنطقة من مكان مميز
2019-01-28T17:28:36Z
6’تمريرة بينية عن طريق جهاد الحسين في إتجاه المنطلق داخل المنطقة لياندري تاوامبا أبعدت من أمامه من الدفاعات
2019-01-28T17:28:27Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قئم بين الفريقين
2019-01-28T17:28:17Z
4’متعب المفرج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-28T17:28:07Z
3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان
2019-01-28T17:27:57Z
2’التعاون بالزي الأصفر على على اليمين والأهلي بالزي الأبيض على اليسار
انطلاق المباراة الآن
2019-01-28T17:27:20Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبورج
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
2019-01-28T17:12:21Z
يبدأ المدرب بابلو جويدي بطريقة 4/3/1/2 وتضم كلًا من
محمد العويس / باولو دياز / محمد آل فتيل / سعيد المولد / محمد عبد الشافي / يوسف الحربي / سلمان المؤشر / نوح الموسى / عبد الفتاح عسيري / دجانيني / عمر السومة
#الأهلي_التعاون— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 28, 2019
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/FbATUC5H1T
إليكم تشكيل التعاون لمباراة اليوم
2019-01-28T17:08:13Z
يبدأ المدرب بيدرو إيمانويل بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كاسيو / إبراهيم الزبدي / متعب المفرج / ريكاردو ماتشادو / طلال عيسى / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / ربيع سفياني / هيلدون راموس / جهاد الحسين / تاوامبا
تشكيلة #التعاون أمام الأهلي ..#يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/XPeu0KFYXL— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 28, 2019
2019-01-28T16:58:05Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين التعاون والأهلي على ملعب بريدة في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.