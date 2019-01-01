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التعاون × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة التعاون ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-01-28T17:35:57Z

20’خطأ لصالح دجانيني في منتصف الميدان بعد تدخل من ساندرو مانويل

2019-01-28T17:35:14Z

19’محمد عبد الشافي أرسل كرة بينية من الجانب الأيسر في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة عمر السومة، لم تصل إليه وأبعدت من الدفاعات

2019-01-28T17:34:44Z

18’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

2019-01-28T17:34:04Z

17’كرة ثابتة نفذها إبراهيم الزبيدي حولها تاوامبا برأسية قوية وصلت إلى أحضان الحارس محمد العويس

2019-01-28T17:33:40Z

16’خطأ لصالح هيلدون ألميدا بعد تدخل من باولو دياز في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-01-28T17:33:18Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-28T17:32:58Z

14’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس كاسيو

2019-01-28T17:30:46Z

13’سعيد المولد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-28T17:30:27Z

12’عسيري نفذ الركنية مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأصفر

2019-01-28T17:30:00Z

11’عمر السومة سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركلة ركنية

2019-01-28T17:29:13Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-28T17:29:03Z

9’سيدريك أميسي أرسل عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-28T17:28:54Z

8’كرة ثابتة نفذها عمر السومة قوية على المرمى مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-28T17:28:45Z

7’خطأ لصالح دجانيني بعد تدخل من طلال العبيسي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-01-28T17:28:36Z

6’تمريرة بينية عن طريق جهاد الحسين في إتجاه المنطلق داخل المنطقة لياندري تاوامبا أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-28T17:28:27Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قئم بين الفريقين

2019-01-28T17:28:17Z

4’متعب المفرج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-28T17:28:07Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-01-28T17:27:57Z

2’التعاون بالزي الأصفر على على اليمين والأهلي بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-01-28T17:27:20Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبورج 

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-01-28T17:12:21Z

يبدأ المدرب بابلو جويدي بطريقة 4/3/1/2 وتضم كلًا من

محمد العويس / باولو دياز / محمد آل فتيل / سعيد المولد / محمد عبد الشافي / يوسف الحربي / سلمان المؤشر / نوح الموسى / عبد الفتاح عسيري / دجانيني / عمر السومة

 

إليكم تشكيل التعاون لمباراة اليوم

2019-01-28T17:08:13Z

يبدأ المدرب بيدرو إيمانويل بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

كاسيو / إبراهيم الزبدي / متعب المفرج / ريكاردو ماتشادو / طلال عيسى / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / ربيع سفياني / هيلدون راموس / جهاد الحسين / تاوامبا 

 

2019-01-28T16:58:05Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين التعاون والأهلي على ملعب بريدة في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.