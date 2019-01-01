مدونة حية

الترجي × مازيمبي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الترجي ضد مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-27T17:06:50Z

51’الرؤية أصبحت منعدمة في الملعب الأولمبي بسبب الدخان الكثيف من جاهير الترجي

2019-04-27T17:06:10Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني والترجي يبارد بالهجوم منذ اللحظات الأولى

2019-04-27T17:05:28Z

49’يوسف البلايلي سدد كرة قوية من داخل المنطقة بيسراه مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T17:04:57Z

48’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق يوسف البلايلي لداخل المنطقة في إتجاه فران كوم الذي أطاح بها برأسية إلى خارج الملعب 

2019-04-27T17:04:12Z

47’تمريرة بينية عن طريق غيلان الشعلالي في إتجاه يوسف البلايلي طالت علي وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T17:02:54Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-04-27T16:46:29Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-04-27T16:44:26Z

45+1’أيمن بن محمد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة في إتجاه طه ياسين الخنيسي الذي إستقبل الكرة بالصدر ثم مهدها إلى فرانك كوم القادم من الخلف ثم سدد كرة قوية إصطدمت بدفاعات مازيمبي ومرت بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-27T16:43:42Z

45’كرة ثابتة نفذها ناثان سينكالا مباشرةً على مرمى بن شريفية مرت بسلام وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T16:43:07Z

44’خطأ لصالح ميشاك إليا بعد تدخل من شمس الدين الذوادي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-04-27T16:42:06Z

43’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كوليبالي إلى داخل المنطقة، أبعدت من دفاعات مازيمبي

2019-04-27T16:41:37Z

42’فرانك كوم إكتسب خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل من كوفي كوامي

2019-04-27T16:40:09Z

41’تمريرة بينية عن طريق جاكسون موليكا في إتجاه ميشاك إليا المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت إلى معز بن شريفية

2019-04-27T16:39:49Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

بطاقة صفراء

2019-04-27T16:35:19Z

39’تدخل قوي من شونجو كاباسو على قدم طه ياسين الخنيسي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة استحق عليه بطاقة صفراء

 

2019-04-27T16:34:33Z

38’أنيس البدري سدد كرة قوية من داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات مازيمبي وتحولت إلى ركنية

تبديل أول إضطراري في صفوف الترجي

2019-04-27T16:32:52Z

37’خروج حمدو الهوني ودخول أنيس البدري بدلًا منه

2019-04-27T16:31:12Z

36’الفريق الكونغولي متراجع في منتصف ميدانه ويباغت بالمرتدات

2019-04-27T16:30:54Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-04-27T16:29:18Z

34’تصويبة عن طريق جاكسون موليكا من خارج المنطقة، لكنها غير منضبطة مرت بسلام على مرمى معز بن شريفية

2019-04-27T16:28:55Z

33’اللعب يُستأنف الآن

2019-04-27T16:28:48Z

32’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-27T16:28:02Z

31’سقوط خليل شمام بداعي الإصابة بعد إصطدام عفوي مع صديقه أيمن بن محمد

2019-04-27T16:27:40Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

 

2019-04-27T16:27:07Z

29’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الترجي في منتصف الميدان بحثًا عن إحراز أول الأهداف

2019-04-27T16:25:00Z

28’تمريرة بينية عن طريق غيلان الشعلالي ناحية المنطلق في الجانب الأيسر يوسف البلايلي، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T16:22:40Z

27’ميشاك إليا انطلق بمجهود فردي من منتصف الميدان ثم توغل إلى حدود المنطقة، لكن تدخل رائع من أيمن بن محمد الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-04-27T16:21:40Z

26’خطأ لصالح خليل شمام في منتصف الميدان بعد تدخل من جاكسون موليكا

2019-04-27T16:20:30Z

25’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات، لكن أبناء الدم والذهب أفصل حتى الآن

2019-04-27T16:17:52Z

24’خطأ لصالح يوسف البلايلي بعد تدخل من ميتشي ميكا في منتصف الميدان

2019-04-27T16:17:10Z

23’لاعبي الترجي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس جبوهو

2019-04-27T16:16:19Z

22’خطأ لصالح يوسف البلايلي في منتصف الميدان بعد تدخل من ميتشي ميكا

2019-04-27T16:16:11Z

21’اللعب يُستأنف الآن

2019-04-27T16:15:56Z

20’سقوط الحارس سيلفيان جبوهو بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

شاهد

2019-04-27T16:14:34Z

19’طه ياسين الخنيسي استغل خطأ للمدافع كيفين مونديكو وخطف الكرة ثم انطلق إلى داخل المنطقة وحاول مراوغة الحارس جبوهو، لكنه نجح في مسك الكرة بنجاح دون عركلة للخنيسي

 

2019-04-27T16:13:49Z

18’خطأ لصالح فرانك كوم في منتصف الميدان بعد تدخل من جاكسون موليكا

2019-04-27T16:10:46Z

17’خخطأ لصالح تريسور مبوتو بعد تدخل من فوسيني كوليبالي داخل منطقة جزاء مازيمبي

شاهد

2019-04-27T16:10:14Z

16’كرة ثابتة نفذها يوسف البلايلي خادعة إلى داخل المنطقة في إتجاه فران كوم، لكن تأخر في الوصول إليها ووصلت إلى الحارس جبوهو

 

2019-04-27T16:09:58Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-27T16:09:25Z

14’خطأ لصالح طه ياسين الخنيسي من لى حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من كيفين مونديكو

2019-04-27T16:08:29Z

13’ركنية نفذها يوسف البلايلي مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس سيلفيان جبوهو

2019-04-27T16:07:50Z

12’كرة ثابتة نفذها يوسف البلايلي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات مازيمبي إلى ركنية

2019-04-27T16:06:52Z

11’المباراة تُستأنف الآن وحمدو الهوني يستكمل العلاج خارج الملعب 

2019-04-27T16:06:43Z

10’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-27T16:06:25Z

9’سقوط حمدو الهوني بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير

بطاقة صفراء

2019-04-27T16:05:13Z

8’خطأ لصالح حمدو الهوني بعد تدخل من كوفي كوامي استحق عليه البطاقة الصفراء بقرار من الجامبي بكاري جاساما

2019-04-27T16:04:38Z

7’حمدو الهوني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة إرتقى لها الخنيسي وحولها برأسية بحثًا عن أول الأهداف، لكنها مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T16:04:08Z

6’أيمن بن محمد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بالكابتن إيسما مبيكو وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-27T16:03:56Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-27T16:01:41Z

4’خطأ لصالح جاكسون موليكا بعد تدخل من فرانك كوم في منتصف الميدان

2019-04-27T16:01:16Z

3’لمسة يد على طه ياسين الخنيسي في مناطق دفاعات مازيمبي

2019-04-27T16:00:57Z

2’الترجي بالزي الأحمر والأصفر على اليمين ومازيمبي بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق ذهاب نصف النهائي

2019-04-27T16:00:41Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل مازيمبي لمباراة اليوم

2019-04-27T15:50:06Z

يبدأ المدرب كازيمبي ميهايو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًَا من

سيليفان جبوهو / إيساما مبيكو / كيفين مونديكو / شونجو كاباسو / أرسين زولا / ميتشي موليكا / ناثان سينكالا / كوفي كوامي / جاكسون موليكا / تريسور مبوتو / ميشاك إليا

 

إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم

2019-04-27T15:48:39Z

يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

معز بن شريفية / سامح ديربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / أيمن بن محمد / غيلان الشعلاني / فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / حمدو الهوني / طه ياسين الخنيسي / يوسف البلايلي

 

2019-04-27T13:57:00Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الجامبي بكاري جاساما

2019-04-27T13:56:45Z

أقصى نادي مازيمبي الكونغولي فريق سيمبا التنزاني وأطاح به خارج البطولة، بعد تحقيق الفوز في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة (1-4)، وسيسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس لتسهيل المهمة على أرضه في لقاء العودة، يُذكر أن الغربان كانوا قد حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات من قبل أعوام، 1967، 1968، 2009، 2010، 2015.

2019-04-27T13:56:37Z

تأهل نادي الدم والذهب إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الرياضي القسنطيني، بعدما تغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (6-3)، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 18 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

2019-04-27T13:55:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الترجي ومازيمبي على الملعب الأولمبي برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال