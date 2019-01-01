بطاقة صفراء
39’تدخل قوي من شونجو كاباسو على قدم طه ياسين الخنيسي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة استحق عليه بطاقة صفراء
إنذار | الحكم يشهر البطاقة الصفراء لـ Kabaso Chongo من TP Mazembe! #TotalCAFCL #ESTTPM pic.twitter.com/irOsnhZcQ7— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 27, 2019
تبديل أول إضطراري في صفوف الترجي
31’سقوط خليل شمام بداعي الإصابة بعد إصطدام عفوي مع صديقه أيمن بن محمد
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
⏱ 30' | #TotalCAFCL Semifinals #ESTTPM | 🇹🇳@ESTuniscom 0⃣-0⃣ @TPMazembe🇨🇩 : Score reminder / تذكير بالنتيجة / Rappel du score pic.twitter.com/QZi3NgFeRY— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) April 27, 2019
شاهد
19’طه ياسين الخنيسي استغل خطأ للمدافع كيفين مونديكو وخطف الكرة ثم انطلق إلى داخل المنطقة وحاول مراوغة الحارس جبوهو، لكنه نجح في مسك الكرة بنجاح دون عركلة للخنيسي
غبوهوو ينقذ مرماه من هدف محقق!#CAFCL pic.twitter.com/rNauE1uBnH— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 27, 2019
شاهد
16’كرة ثابتة نفذها يوسف البلايلي خادعة إلى داخل المنطقة في إتجاه فران كوم، لكن تأخر في الوصول إليها ووصلت إلى الحارس جبوهو
لعبة ذكية من يوسف البلايلي!#CAFCL pic.twitter.com/7COhitxJA6— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 27, 2019
بطاقة صفراء
انطلاق ذهاب نصف النهائي
إليكم تشكيل مازيمبي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كازيمبي ميهايو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًَا من
سيليفان جبوهو / إيساما مبيكو / كيفين مونديكو / شونجو كاباسو / أرسين زولا / ميتشي موليكا / ناثان سينكالا / كوفي كوامي / جاكسون موليكا / تريسور مبوتو / ميشاك إليا
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #ESTTPM #TotalCAFCL pic.twitter.com/O9uZtJv4pC— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 27, 2019
إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
معز بن شريفية / سامح ديربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / أيمن بن محمد / غيلان الشعلاني / فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / حمدو الهوني / طه ياسين الخنيسي / يوسف البلايلي
#TotalCAFCL Semifinals #ESTTPM | 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @TPMazembe🇨🇩 : Starting XI / تشكيل الفريق / Le Onze de départ pic.twitter.com/m0kx7yfXnj— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) April 27, 2019
أقصى نادي مازيمبي الكونغولي فريق سيمبا التنزاني وأطاح به خارج البطولة، بعد تحقيق الفوز في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة (1-4)، وسيسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس لتسهيل المهمة على أرضه في لقاء العودة، يُذكر أن الغربان كانوا قد حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات من قبل أعوام، 1967، 1968، 2009، 2010، 2015.
تأهل نادي الدم والذهب إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الرياضي القسنطيني، بعدما تغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (6-3)، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 18 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.