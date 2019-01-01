التبديل الاول فى صفوف الترجي
⏱ 01' | #TotalCAFCL 1/4 finals #ESTCSC | 🇹🇳@ESTuniscom 2⃣-0⃣ @CSC_officiel🇩🇿 : The match kicks off / بداية المباراة / Coup d'envoi du match pic.twitter.com/dLkOtmQxFh— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ١٣ أبريل ٢٠١٩
إحصائيات الشوط الاول.
STATS | Check out the first-half stats! #TotalCAFCL #ESTCSC pic.twitter.com/ntc9dQHJyJ— CAF (@CAF_Online) ١٣ أبريل ٢٠١٩
⏱ HT | #TotalCAFCL 1/4 finals #ESTCSC | 🇹🇳@ESTuniscom 2⃣-0⃣ @CSC_officiel🇩🇿 : End of the first half / نهاية الشوط الاول / Fin de la première période pic.twitter.com/ImvPEcDEHe— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ١٣ أبريل ٢٠١٩
شاهد الهدف الاول للترجي
سعد بقير
هدف ⚽️ سعد بقير— Awad al-Baqly (@awaadksa356) ١٣ أبريل ٢٠١٩
يشعل مدرجات ملعب رادس 💥
الترجي 1 شباب قسنطينة 0@ESTuniscom pic.twitter.com/9eZlHHM3QE
التبديل الاول فى صفوف الترجي
⏱ 35' | #TotalCAFCL 1/4 finals #ESTCSC | 🇹🇳@ESTuniscom 2⃣-0⃣ @CSC_officiel🇩🇿 : 🔁 Substitute : F. Kom IN, M. A. Yaâkoubi OUT (EST) / تغيير / Changement pic.twitter.com/4OpdJ25a2e— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ١٣ أبريل ٢٠١٩
⏱ 30' | #TotalCAFCL 1/4 finals #ESTCSC | 🇹🇳@ESTuniscom 2⃣-0⃣ @CSC_officiel🇩🇿 : Score reminder / تذكير بالنتيجة / Rappel du score pic.twitter.com/UwwDHmWTSM— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ١٣ أبريل ٢٠١٩
سعد بقير يسدد الهدف الثاني بتسديدة رائعة
سعد بقير28’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة للترجي وتمريرة تصل على الجهة اليسري إلى يوسف البلايلي الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام سعد بقير ليرسلها تسديدة قوية يسارية تسكن الزواية لليسري للحارس حسام ليماني
⏱ 27' | #TotalCAFCL 1/4 finals #ESTCSC | 🇹🇳@ESTuniscom 2⃣-0⃣ @CSC_officiel🇩🇿 : ⚽️ S. Bguir (EST) scores! / هدف / But pic.twitter.com/mDteKz8wIB— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ١٣ أبريل ٢٠١٩
سعد بقير يسجل الهدف الاول للترجي
سعد بقير23’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بتسديدة رائعة من سعد بقير مرت اعلى الحائط لتسكن على يسار المرمي للحارس حسام ليماني
⏱ 23' | #TotalCAFCL 1/4 finals #ESTCSC | 🇹🇳@ESTuniscom 1⃣-0⃣ @CSC_officiel🇩🇿 : ⚽️ S. Bguir (EST) scores! / هدف / But pic.twitter.com/ThUIt5KEy2— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ١٣ أبريل ٢٠١٩
⏱ 10' | #TotalCAFCL 1/4 finals #ESTCSC | 🇹🇳@ESTuniscom 0⃣-0⃣ @CSC_officiel🇩🇿 : Score reminder / تذكير بالنتيجة / Rappel du score pic.twitter.com/C5SmwCsQIM— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ١٣ أبريل ٢٠١٩
البداية | حكم مباراة #ESTCSC يطلق صافرة البداية. تابعونا! #TotalCAFCL pic.twitter.com/u9gTY70xMs— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٣ أبريل ٢٠١٩
التشكيل الرمسي لفريق شباب قسنطينة
يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن
حسام ليماني / حسين بن عيادة / ياسين صالحي / نصر الدين زعلاني / إسلام شحرور / محمد وليد بن شريفة / عادل دجابو / نسيم يطو / فؤاد حداد / ديلان بهمبولا / عبدالنور بلخير
البدلاء / امين بن شريها / أمين عبيد / فدور بن جيلالي / منير عياشي / أرونا دانج بيسيني / محمد لوتفي أنيس أوسماني
التشكيل الرسمي للترجي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
رامي الجريدي / أيمن بن محمد / محمد اليعقوبي / شمس الدين الزوادي / محمد أمين مسكيني / عيلان الشعلاني / كوليبالي / سعد بقير / طه الخنيسي / محمد يوسف بلايلي / أنيس البدري
#TotalCAFCL 1/4 finals #ESTCSC | 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @CSC_officiel🇩🇿 : Starting XI / تشكيل الفريق / Le Onze de départ pic.twitter.com/znTerhSPk4— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ١٣ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / معز بن شريفية / هيثم حويني / حمدو المصري / سامح الدربالي / إيهاب المباركي / جونيور لوكوسا / فرانك كوم
التشكيل الرسمي للفريقين
LINE UP | The starting XI for the upcoming match #ESTCSC #TotalCAFCL pic.twitter.com/Q8opDcOUWO— CAF (@CAF_Online) ١٣ أبريل ٢٠١٩
استهل شباب قسنطينة مشواره في البطولة هذا الموسم من الدور التمهيدي الذي قابل فيه جامتيل الجامبي وتخطاه بصعوبةٍ بهدفٍ نظيف من مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفي الدور الأول واجه فيبرس الأوغندي وفاز عليه بالثلاثة كمجموع للذهاب والإياب أيضاً، ثم جاء وصيفاً في المجموعة الثانية التي ضمت الكبير الكونغولي والإفريقي التونسي والإسماعيلي، أما الترجي فقد شارك في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من دور المجموعات باعتباره حامل اللقب، ونجح في تصدر مجموعته على حساب حوريا وأورلاندو بيراتس وبلاتينيوم.
انتهى لقاء لذهاب بانتصار نادي الدم والذهب في الأراضي الجزائرية بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وهو ما يقربه نسبياً من حصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الأميرة السمراء، فالسنافر لن يكفيهم إلا الفوز بهدفين نظيفين أو بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من نتيجة الذهاب، أما حامل اللقب فحتى الخسارة بهدفٍ نظيف أو بهدفين لهدف ستضعه في الدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من سيمبا ومازيمبي.