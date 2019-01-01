انتهى لقاء لذهاب بانتصار نادي الدم والذهب في الأراضي الجزائرية بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وهو ما يقربه نسبياً من حصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الأميرة السمراء، فالسنافر لن يكفيهم إلا الفوز بهدفين نظيفين أو بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من نتيجة الذهاب، أما حامل اللقب فحتى الخسارة بهدفٍ نظيف أو بهدفين لهدف ستضعه في الدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من سيمبا ومازيمبي.