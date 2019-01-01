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الترجي × شباب قسنطينة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الترجي وشباب قسنطينة، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19

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التبديل الاول فى صفوف الترجي

2019-04-13T20:14:57Z

57’ دخول حمدو المصري وخروج سعد بقير 

2019-04-13T20:14:09Z

56’ عرضية من محمد بن شريفة من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-13T20:12:27Z

55’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرو تصل إلى أنيس البدري داخل يسار المنطقة ومحاولة التوغل من البدري لكن ابعدها الدفاع من امامه

2019-04-13T20:11:46Z

53’ إنطلاقة من غيلان الشعلالي من على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-04-13T20:10:41Z

51’ إنطلاقة وتوغل رائع من ديلان بهمبولا لداخل المنطقة لكن الكرة طالت من امامه يستخلصها الحارس رامي الجريدي

2019-04-13T20:09:06Z

50’ سيطرة من لاعبي الترجي على مجريات اللقاء حتي الآن

2019-04-13T20:07:54Z

48’ ضغط متقدم من لاعبي الترجي يستخلصها فرانك كوم ويمررها إلى سعد بقير الذي مررها على حدود المنطقة إلى يوسف البلايلي الذي أرسلها تمريرة فى إتجاه أنيس البدري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T20:05:29Z

47’ خطأ للترجي فى المنطقة الدفاعية بعد تدخل قوي من محمد وليد بن شريفة على فرانك كوم

2019-04-13T19:46:49Z

45+1’ إنطلاقة من طه ياسين الخنيسي من على الجهة اليمنى ومن ثم يمررها على القائم القريب إلى يوسف البلايلي الذي سددها تسديدة غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي حسام ليماني 

2019-04-13T19:46:25Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة وقت بدل ضائع

2019-04-13T19:45:39Z

43’ سلسلة من التمريرات على الجهة اليسري بين أقدام لاعبي الترجي تنتهي بعرضية من سعد بقير فى إتجاه أنيس البدري لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة 

2019-04-13T19:44:05Z

42’ إندفاع هجومي من لاعبي شباب قسنطينة على دفاعات الترجي التونسي الذي يعتمد على الهجمات المرتدة 

2019-04-13T19:42:19Z

41’ تسديدة من يوسف بلايلي من على حدود المنطقة تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس حسام ليماني 

2019-04-13T19:41:26Z

40’ ركنية للفريق الجزائري تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-13T19:39:48Z

38’ سيطرة من لاعبي الترجي على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات شباب قنسطينة 

2019-04-13T19:39:05Z

35’ عرضية خطيرة من أنيس البدري من داخل يمين المنطقة تلقاها يوسف البلايلي الذي سددها من على القائم القريب لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-04-13T19:35:04Z

34’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق يوسف بلايلي الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة ابعدها الحارس حسام ليماني بالخطأ وتصطدم فى انيس البدري وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T19:34:14Z

33’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ياسين صالحي لداخل المنطقة تلقاها عادل دجابو برأسية قوية لكنها مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T19:33:26Z

32’ خطأ من الجهة اليمنى لفريق الترجي بعد تدخل قوي على محمد أمين مسكيني 

2019-04-13T19:32:33Z

31’ تمريرة رائعة من يوسف البلايلي إلى سعد بقير على حدود المنطقة ومحاولة لإرسلها فى إتجاه انيس البدري المنطلق لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له 

2019-04-13T19:30:03Z

29’ تمريرات متبادلة بين لاعبي شباب قسنطينة لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الترجي 

سعد بقير يسدد الهدف الثاني بتسديدة رائعة

2019-04-13T19:27:32Z

سعد بقير

28’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة للترجي وتمريرة تصل على الجهة اليسري إلى يوسف البلايلي الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام سعد بقير ليرسلها تسديدة قوية يسارية تسكن الزواية لليسري للحارس حسام ليماني 

2019-04-13T19:27:02Z

27’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للترجي التونسي عن طريق سعد بقير

2019-04-13T19:25:58Z

26’ رككنية لفريق قسنطينة تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لن ابعدها الحارس رامي الجريدي 

2019-04-13T19:25:05Z

25’ سيطرة من لاعبي الترجي على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات الفريق الجزائري 

سعد بقير يسجل الهدف الاول للترجي

2019-04-13T19:23:29Z

سعد بقير

23’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بتسديدة رائعة من سعد بقير مرت اعلى الحائط لتسكن على يسار المرمي للحارس حسام ليماني 

2019-04-13T19:23:11Z

22’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للترجي عن طريق سعد بقير

2019-04-13T19:21:30Z

21’ خطأ من مكان خطير للفاية بعد تدخل قوي من محمد وليد بن شريفة على أنيس البدري من على حدود المنطقة 

2019-04-13T19:21:05Z

20’ محاولة التوغل من يوسف البلايلي من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-04-13T19:20:37Z

19’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الترجي 

2019-04-13T19:20:09Z

18’ توقف اللقاء لسقوط المدافع إسلام شحرور ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-13T19:19:38Z

17’ تدخل قوي من طه ياسين الخنيسي على المدافع إسلام شحرور

2019-04-13T19:17:18Z

16’ تمريرات بين أقدام لاعبي الترجي على حدود منطقة جزاء شباب قسنطينة 

2019-04-13T19:15:01Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-13T19:14:07Z

14’ تمريرة من سعد بقير فى إتجاه انيس البدري لكنها أقوي من اللازم تصل سهلة بين أقدام لاعبي شباب قسنطينة 

2019-04-13T19:13:28Z

13’ سيطرة من لاعبي شباب قسنطينة ومحوالات للبحث عن ثغرة فى دفاعات الترجي 

2019-04-13T19:12:40Z

11’ محاولات من لاعبي الفريق الجزائري للبحث عن هدف التقدم 

2019-04-13T19:11:52Z

10’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ديلان بهمبولا الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-04-13T19:07:58Z

7’ تمريرة طولية فى إتجاه غيلان شعلاني على الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-13T19:05:56Z

6’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ديلان بهمبولا لاعب شباب قستنطينة لكن تدخل معه محمد اليعقوبي واستخلصها بنجاح

2019-04-13T19:05:17Z

5’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الترجي التونسي 

2019-04-13T19:03:16Z

3’ تمريرة طولية على الجهة اليمنى فى إتجاه أنيس البدري الذي إستلم الكرة وحاول التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى رمية تماس

2019-04-13T19:01:57Z

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي الترجي التونسي فى منتصف الميدان

التشكيل الرمسي لفريق شباب قسنطينة

2019-04-13T18:49:06Z

يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن

حسام ليماني / حسين بن عيادة / ياسين صالحي / نصر الدين زعلاني / إسلام شحرور / محمد وليد بن شريفة / عادل دجابو / نسيم يطو / فؤاد حداد / ديلان بهمبولا / عبدالنور بلخير 

البدلاء / امين بن شريها / أمين عبيد / فدور بن جيلالي / منير عياشي / أرونا دانج بيسيني / محمد لوتفي أنيس أوسماني 

التشكيل الرسمي للترجي

2019-04-13T18:38:05Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

رامي الجريدي / أيمن بن محمد / محمد اليعقوبي / شمس الدين الزوادي / محمد أمين مسكيني / عيلان الشعلاني / كوليبالي / سعد بقير / طه الخنيسي / محمد يوسف بلايلي / أنيس البدري 

البدلاء / معز بن شريفية / هيثم حويني / حمدو المصري / سامح الدربالي / إيهاب المباركي / جونيور لوكوسا / فرانك كوم 

2019-04-13T00:59:06Z

استهل شباب قسنطينة مشواره في البطولة هذا الموسم من الدور التمهيدي الذي قابل فيه جامتيل الجامبي وتخطاه بصعوبةٍ بهدفٍ نظيف من مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفي الدور الأول واجه فيبرس الأوغندي وفاز عليه بالثلاثة كمجموع للذهاب والإياب أيضاً، ثم جاء وصيفاً في المجموعة الثانية التي ضمت الكبير الكونغولي والإفريقي التونسي والإسماعيلي، أما الترجي فقد شارك في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من دور المجموعات باعتباره حامل اللقب، ونجح في تصدر مجموعته على حساب حوريا وأورلاندو بيراتس وبلاتينيوم.

2019-04-13T00:58:45Z

انتهى لقاء لذهاب بانتصار نادي الدم والذهب في الأراضي الجزائرية بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وهو ما يقربه نسبياً من حصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الأميرة السمراء، فالسنافر لن يكفيهم إلا الفوز بهدفين نظيفين أو بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من نتيجة الذهاب، أما حامل اللقب فحتى الخسارة بهدفٍ نظيف أو بهدفين لهدف ستضعه في الدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من سيمبا ومازيمبي.

2019-04-13T00:58:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف الترجي الرياضي التونسي النادي الرياضي القسنطيني، على الملعب الأوليمبي برادس، وذلك في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.