أعزائي المتابعين أهلاً ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووول...... حيث اليوم لقاء يجمع بين الترجي التونسي وجوادالاخارا على ملعب هزاع بن زايد على المركز الخامس والسادس من كأس العالم للأندية 2018، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.