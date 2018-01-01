مدونة حية

الترجي × جوادالاخارا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الترجي ضد جوادالاخارا على المركز الخامس والسادس في كأس العالم للأندية 2018

محدث
التعليقات()

نهاية المباراة

2018-12-18T15:47:50Z

الترجي التونسي يحقق المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد الفوز على فريق جوادالاخارا المكسيكي

الركلة الثامنة للترجي

2018-12-18T15:46:21Z

نفذها شمس الدين الذوادي ببراعة في الشباك لتحسم النتيجة للترجي التونسي

الركلة الثامنة لجوادالاخارا

2018-12-18T15:45:49Z

إيزاك بريزويلا نفذ الركلة خارج المرمى وضاعت عليه

الركلة السابعة للترجي

2018-12-18T15:44:37Z

نفذها كوليبالي ببراعة سكنت الشباك بالرغم من متابعة الحارس جيمينيز

الركلة السابعة لجوادالاخارا

2018-12-18T15:43:54Z

نفذها ميجيل بونسي قوية في منتصف المرمى سكنت الشباك عكس اتجاه الحارس رامي الجريدي

الركلة السادسة للترجي

2018-12-18T15:43:10Z

نفذها سامح الدربالي قوية على يمين الحارس جيمينيز سكنت الشباك

الركلة السادسة لجوادالاخارا

2018-12-18T15:42:40Z

بينيدا سدد الركلة السادسة بهدوء على يمين الحارس رامي الجريدي ببراعة

الركلة الخامسة للترجي

2018-12-18T15:41:31Z

طه ياسين الخنيسي سدد الركلة الخامسة قوية وصعبة على الحارس جيمينيز سكنت الشباك

الركلة الخامسة لجوادالاخارا

2018-12-18T15:41:04Z

نفذها كارلوس سالسيدو قوية في منتصف المرمى احتضن الشباك

الركلة الرابعة للترجي

2018-12-18T15:39:58Z

سعد بقير سدد الركلة الرابعة على اليسار تصدى لها الحارس جيمينيز ببراعة

الركلة الرابعة لجوادالاخارا

2018-12-18T15:39:20Z

جوسيه فان رانكين سدد كرة قوية تصدى لها الحارس رماي الجريدي ببراعة

الركلة الثالثة للترجي

2018-12-18T15:38:38Z

خليل شمام سدد كرة بيسراه قوية سكنت الشباك على يمين الحارس جيمينيز

الركلة الثالثة لجوادالاخارا

2018-12-18T15:38:01Z

جيسوس جودينيز سدد كرة قوية على يسار الحارس رامي الجردي سكنت الشباك

الركلة الثانية للترجي

2018-12-18T15:37:16Z

على المشاني نجح في تنفيذ ركلة الجزاء ووضعها في الشباك على يمين الحارس ببراعة

الركلة الثانية لجوادالاخارا

2018-12-18T15:36:48Z

بيرييرا سدد ركلة الجزاء قوية مرت أعلى العارضة وضاعت عليه

الركلة الأولى للترجي

2018-12-18T15:35:44Z

يوسف البلايلي سدد ركلة الجزاء تصدى لها الحارس ميجيل جيمينز

الركلة الأولى لجوادالاخارا

2018-12-18T15:34:29Z

الركلة الأولى نفذها زالديفار ببراعة على يسار رامي الجريدي

نهاية الوقت الأصلي

2018-12-18T15:29:14Z

90+8’نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وسنلجأ مباشرةً لركلات الترجيح

اووووووووووووه.... بطاقة حمراء ثانية للاعب حسين الربيعي

2018-12-18T15:27:49Z

90+7’الحكم لم يتردد في اخراج البطاقة الحمراء في وجه اللاعب حسين الربيعي بعد تدخل قوي على قدم أوربيلان بينيدا

 

تبديل في صفوف جوادالاخارا

2018-12-18T15:26:48Z

90+6’خروج الحارس راؤول جودينيو ودخول ميجيل جيمينيز بدلًا منه

تبديل في صفوف الترجي

2018-12-18T15:26:12Z

90+5’خروج فرانك كوم ودخول علي الماشاني بدلًا منه

تبديل في صفوف الترجي

2018-12-18T15:24:17Z

90+5’خروج بلال المجري ودخول طه ياسين الخنيسي بدلًا منه

تبديل في صفوف الترجي

2018-12-18T15:23:37Z

90+4’خروج أيمن بن محمد ودخول سعد بقير بدلًا منه

 

2018-12-18T15:22:24Z

90+3’تصويبة قوية مباغتة عن طريق زالديفار من خارج المنطقة علت عارضة الحارس رامي الجريدي وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-18T15:20:43Z

90+2’لاعبي جوادالاخارا يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الترجي واحراز هدف التقدم

2018-12-18T15:20:33Z

90+1’استئناف المباراة الآن

2018-12-18T15:18:56Z

90’سقوط اللاعب بيريرا بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-18T15:16:58Z

89’خطأ لصالح جودينيز بعد تدخل من شمس الدين الذوادي من على حدود منطقة جزاء فريق جوادالاخارا

2018-12-18T15:15:43Z

88’استئناف المباراة الآن

2018-12-18T15:14:47Z

87’سقوط اللاعب رامي الجريدي بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-18T15:13:04Z

86’تصويبة قوية عن طريق مايكل بيريز من على حافة المنطقة تصدى لها الحارس رامي الجريدي ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2018-12-18T15:12:37Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة والتعادل اإيجابي حاضر بين الفريقين في ملعب هزاع بن زايد

2018-12-18T15:12:00Z

84’لاعبي جوادالاخارا يحاولون استغلال النقص العددي لفريق الترجي وخطف هدف التقدم

2018-12-18T15:10:58Z

83’استئناف المباراة الآن

اووووووووووووووووه.... حالة طرد لأنيس البدري

2018-12-18T15:09:38Z

82’حكم المباراة لم يتردد في اخراج البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه أنيس البدري بعد المشادات الأخيرة

2018-12-18T15:09:18Z

81’حكم المبااة يعود لمساعده لمعرفة ماذا حدث بين اللاعبين

2018-12-18T15:09:01Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2018-12-18T15:07:27Z

79’مشادات بين أنيس البدري وميجويل بونسي والحكم يوقف اللعب ويذهب لليكرة على الموقف

2018-12-18T15:07:17Z

78’استئناف المباراة الآن

2018-12-18T15:07:06Z

77’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-18T15:05:48Z

76’سقوط الحارس رامي الجريدي بداعي الإصابة

2018-12-18T15:05:07Z

74’لمسة يد على أنيس البدري في منتصف الميدان 

2018-12-18T15:04:31Z

73’تصويبة قوية عن طريق زالديفار من خارج المنطقة تصدى لها رامي الجريدي ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2018-12-18T15:03:31Z

72’خطأ لصالح الحارس راؤول جودينو بعد تدخل من كوليبالي داخل المنطقة

2018-12-18T15:02:56Z

71’ركنية نفذها المجري مقوسة داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس راؤول جودينو

2018-12-18T15:01:05Z

70’بلال المجري انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2018-12-18T15:00:41Z

69’استئناف المباراة الآن واللاعب غادر الملعب لاستكمال العلاج

2018-12-18T14:59:36Z

68’سقوط اللاعب جير بيريرا بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-18T14:58:22Z

67’البلايلي انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل داخل المنطقة  وحاول ارسال كرة عرضية طالت عليه ووصلت إلى الحارس راوؤل

2018-12-18T14:57:38Z

66’سيطرة من لاعبي جوادالاخارا على مجريات اللقاء في هذه الأوقات لمحاولة احراز هدف التقدم

2018-12-18T14:56:10Z

65’أنيس البدري انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى رمية جانبية

تبديل في صفوف جوادالاخارا

2018-12-18T14:55:05Z

64’خروج ساندوفال ودخول أوربيلان بينيدا بدلًا منه

2018-12-18T14:54:44Z

63’كرة ثابتة نفذت عن طريق ساندوفال لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الترجي

بطاقة صفراء

2018-12-18T14:53:14Z

62’خطأ لصالح ساندوفال بعد تدخل من أنيس البدري في منتصف الميدان من الجهة اليسرى

2018-12-18T14:52:19Z

61’تمريرات قائمة بين لاعبي الترجي في منتصف الميدان دون خطورة على مرمى فريق جوادالاخارا

2018-12-18T14:52:02Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

بطاقة صفراء

2018-12-18T14:50:49Z

58’خطأ لصالح خوسيه فان رانكين بعد تدخل من البلايلي في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2018-12-18T14:48:47Z

57’فرانك كوم أرسل كرة بينية في اتجاه المنطلق داخل المنطقة أنيس البدري أبعدت من أمامه من الدفاعات

2018-12-18T14:47:42Z

56’بريزويلا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة اصطدمت بدفاعات الترجي وتحولت إلى ركنية

2018-12-18T14:47:20Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2018-12-18T14:46:52Z

54’خطأ لصالح مايكل بيريز في منتصف الميدان بعد تدخل من يوسف البلايلي

2018-12-18T14:43:58Z

53’تصويبة عن طريق ساندوفال من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعات الترجي

2018-12-18T14:43:21Z

52’كرة ثابتة نفذها ساندوفال مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الترجي

بطاقة صفراء

2018-12-18T14:42:47Z

51’خطأ لصالح مايكل بيريز بعد تدخل من فرانك كوم في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2018-12-18T14:42:24Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2018-12-18T14:41:40Z

48’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أنيس البدري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات جوادالاخارا

2018-12-18T14:40:30Z

47’خطأ لصالح البلايلي بعد تدخل من مايكل بريز في منتصف الميدان 

2018-12-18T14:19:24Z

45+5’ركنية نفذها ساندوفال مقوسة داخل المنطقة أبعدت من خليل شمام إلى منتصف الميدان 

2018-12-18T14:18:46Z

45+4’ساندوفال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من فرانك كوم إلى ركنية

2018-12-18T14:16:56Z

45+3’حسين الربيع انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات جوادالاخارا

2018-12-18T14:15:48Z

45+2’سامح الديربالي مرر كرة بينية في اتجاه أنيس البدري المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم يشر إلى وجود حالة تسلل

2018-12-18T14:15:39Z

45+1’استئناف المباراة الآن

2018-12-18T14:15:16Z

45’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2018-12-18T14:14:47Z

44’سقوط اللاعب بلال المجري بداعي الإصابة

2018-12-18T14:12:19Z

43’كرة بينية عن طريق مايكل بيريز في اتجاه المنطلق داخل المنطقة جيسوس جودينيز، لكن الجكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2018-12-18T14:11:46Z

42’هدوء نسبي في أحداث المباراة مع اقترابنا من نهاية الشوط الأول 

2018-12-18T14:10:31Z

41’تمريرات بين لاعبي فريق جوادالاخارا في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس رامي الجريدي

2018-12-18T14:10:03Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول والنتيجة هي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

2018-12-18T14:09:29Z

39’بالفعل الترجي ينجح في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق

يوسف البلايلي يعدل النتيجة لفريق الترجي

2018-12-18T14:06:58Z

من نقطة الجزاء

38’ركلة جزاء نفذها يوسف البلايلي ببراعة على يسار الحارس راوؤل جودينو سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-18T14:04:53Z

37’بالفعل حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لفريق الترجي بعد التأكد من وجود لمسة يد على المدافع خوسيه فان رانكين

2018-12-18T14:04:30Z

36’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقينة الفيديو للتأك من وجود ركلة جزاء أم لا

2018-12-18T14:02:51Z

35’فرانك كوم سدد كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعات جوادالاخارا وتحولت إلى ركنية، لكن مطالبات من لاعبي الترجي بركلة جزاء وأن الكرة اصطدمت بيد مدافع الفريق المكسيكي

2018-12-18T14:02:07Z

33’مشادات بين لاعبي الفريقن داخل منطقة جزاء فريق جوادالاخارا وحكم المباراة يسيطر على الأجواء

2018-12-18T14:01:42Z

32’ركنية نفذها المجري مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2018-12-18T13:59:04Z

31’بلال المجري انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2018-12-18T13:58:48Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للفريق المكسيكي بهدف دون رد

2018-12-18T13:56:52Z

28’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جوسيه فان لداخل المنطقة وصلت إلى الحارس رامي الجريدي

2018-12-18T13:55:43Z

27’حسين الربيعي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها البدري برأسية وصلت سهلة إلى الحارس 

2018-12-18T13:52:54Z

26’تمريرات قائمة بين لاعبي الترجي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الفريق المكسيكي واحراز هدف التعديل

2018-12-18T13:52:17Z

25’انحصار اللعب في منتصف الميدان واكلرة بحوزة لاعبي جوادالاخارا

2018-12-18T13:51:36Z

24’أيمن بن محمد سدد كرة من خارج المنطقة علت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-18T13:51:12Z

23’فرانك كوم سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-18T13:49:46Z

22’حسين الربيع أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة من الجانب الأيسر أبعدت من دفاعات جوادالاخارا

2018-12-18T13:48:20Z

21’تمريرات قائمة بين لاعبي الترجي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الفريق المكسيكي واحراز هدف التعديل

2018-12-18T13:47:58Z

20’فرانك كوم اكتسب خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل من مايكل بيريز

2018-12-18T13:46:58Z

19’خطأ لصالح أنيس البدري في منتصف الميدان بعد تدخل من جاير بيريرا

2018-12-18T13:45:28Z

18’سامح الديربالي أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة من الجانب الأيمن أبعدت من دفاعات جوادالاخارا 

2018-12-18T13:44:35Z

17’خطأ لصالح شمس الدين الذوادي بعد تدخل من بيريرا في منتصف الميدان 

2018-12-18T13:42:21Z

16’بلال المجري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها أنيس البدري برأسية وصلت سهلة بين أحضان الحارس

2018-12-18T13:41:43Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للفريق المكسيكي بهدف دون رد

2018-12-18T13:40:20Z

13’أنيس البدري سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس راؤول

2018-12-18T13:38:53Z

12’هدوء نسبي في أحداث المباراة ومازال التقدم لفريق جوادالاخارا بهدف دون رد 

2018-12-18T13:37:24Z

11’تمريرات قائمة بين لاعبي جوادالاخارا في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الترجي

2018-12-18T13:37:05Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعقدم لفريق جوادلاخارا بهدف دون رد

2018-12-18T13:35:34Z

9’خطأ لصالح ساندوفال في منتصف الميدان بعد دتخل من فرانك كوم

جايل ساندوفال يفتتح التسجيل لجوادلاخارا

2018-12-18T13:34:32Z

مبكرًا من ركلة جزاء

8’ركلة جزاء نفذها ساندوفال ببراعة على يمين الحارس رماي الجريدي ببراعة في الشباك

2018-12-18T13:33:14Z

7’حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح فريق جوادالاخارا بعد تدخل من سامح ديربالي على قدم اللاعب زالديفار

2018-12-18T13:32:49Z

6’حكم المباراة يذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء أم لافي الكرة الماضية

2018-12-18T13:32:28Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-18T13:32:19Z

4’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2018-12-18T13:31:12Z

3’سقوط اللاعب زالديفار بداعي الإصابة بعد تدخل من خليل شمام 

2018-12-18T13:30:27Z

2’الترجي بالزي الأسود والبرتقالي على اليسار وجوادالاخارا بالزي الأبيض والأخضر على اليمين

انطلاق المباراة

2018-12-18T13:29:38Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-18T13:26:18Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب

2018-12-18T13:14:01Z

المباراة تقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد، والصافرة للحكم النيوزيلندي مات كونجر

إلكم تشكيل جوادالاخارا لمباراة اليوم

2018-12-18T13:12:30Z

يبدأ المدرب خوسيه كاردوزو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

راؤوول جودينو / جوسيه فان رانكين / جابر بيريرا / هيدجرادو مارين / ميجويل بونسي / إيزاك بريزويلا / مايكل بيريز / جايل ساندوفال / آلان سرفانتس / جيسوس جودينيز / أنخيل زالديفار

إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم

2018-12-18T13:10:27Z

يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

رامي الجريدي / سامح ديربالي / شمن الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع / فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف  البلايلي / أيمن بن محمد / بلال الماجري

2018-12-18T13:07:34Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووول...... حيث اليوم لقاء يجمع بين الترجي التونسي وجوادالاخارا على ملعب هزاع بن زايد على المركز الخامس والسادس من كأس العالم للأندية 2018، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.