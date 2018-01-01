نهاية المباراة
الركلة الثامنة للترجي
الركلة الثامنة لجوادالاخارا
الركلة السابعة للترجي
الركلة السابعة لجوادالاخارا
الركلة السادسة للترجي
الركلة السادسة لجوادالاخارا
الركلة الخامسة للترجي
الركلة الخامسة لجوادالاخارا
الركلة الرابعة للترجي
الركلة الرابعة لجوادالاخارا
الركلة الثالثة للترجي
الركلة الثالثة لجوادالاخارا
الركلة الثانية للترجي
الركلة الثانية لجوادالاخارا
الركلة الأولى للترجي
الركلة الأولى لجوادالاخارا
نهاية الوقت الأصلي
اووووووووووووه.... بطاقة حمراء ثانية للاعب حسين الربيعي
90+7’الحكم لم يتردد في اخراج البطاقة الحمراء في وجه اللاعب حسين الربيعي بعد تدخل قوي على قدم أوربيلان بينيدا
⏱ 90'+6 | #ClubWC #ESTCDG | @ESTuniscom 1⃣-1⃣ @Chivas :♦️ Houcine Rabiî est exclu !!— Espérance de Tunis 🏆 (@ESTuniscom) December 18, 2018
تبديل في صفوف جوادالاخارا
تبديل في صفوف الترجي
تبديل في صفوف الترجي
تبديل في صفوف الترجي
90+4’خروج أيمن بن محمد ودخول سعد بقير بدلًا منه
⏱ 90'+3 | #ClubWC #ESTCDG | @ESTuniscom 1⃣-1⃣ @Chivas : 🔁 Saâd Bguir in, Aymen Ben Mohamed out— Espérance de Tunis 🏆 (@ESTuniscom) December 18, 2018
اووووووووووووووووه.... حالة طرد لأنيس البدري
75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين
⏱ 75' | #ClubWC #ESTCDG | @ESTuniscom 1⃣-1⃣ @Chivas pic.twitter.com/9ZU9FcNqpn— Espérance de Tunis 🏆 (@ESTuniscom) December 18, 2018
تبديل في صفوف جوادالاخارا
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
46’انطلاق الشوط الثاني
⏱ 46' | #ClubWC #ESTCDG | @ESTuniscom 1⃣-1⃣ @Chivas : Début de la seconde période pic.twitter.com/h5w1pEwLvA— Espérance de Tunis 🏆 (@ESTuniscom) December 18, 2018
45+6’نهاية الشوط الأول
⏱ 45'+6 | #ClubWC #ESTCDG | @ESTuniscom 1⃣-1⃣ @Chivas : Fin de la première période pic.twitter.com/EjyjbrWbwV— Espérance de Tunis 🏆 (@ESTuniscom) December 18, 2018
يوسف البلايلي يعدل النتيجة لفريق الترجي
من نقطة الجزاء
38’ركلة جزاء نفذها يوسف البلايلي ببراعة على يسار الحارس راوؤل جودينو سكنت الشباك بنجاح
⏱ 38' | #ClubWC #ESTCDG | @ESTuniscom 1⃣-1⃣ @Chivas : ⚽️ @YBelaili égalise sur penalty pic.twitter.com/jIn7IAQ2R4— Espérance de Tunis 🏆 (@ESTuniscom) December 18, 2018
جايل ساندوفال يفتتح التسجيل لجوادلاخارا
مبكرًا من ركلة جزاء8’ركلة جزاء نفذها ساندوفال ببراعة على يمين الحارس رماي الجريدي ببراعة في الشباك
انطلاق المباراة
إلكم تشكيل جوادالاخارا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خوسيه كاردوزو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا منراؤوول جودينو / جوسيه فان رانكين / جابر بيريرا / هيدجرادو مارين / ميجويل بونسي / إيزاك بريزويلا / مايكل بيريز / جايل ساندوفال / آلان سرفانتس / جيسوس جودينيز / أنخيل زالديفار
إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منرامي الجريدي / سامح ديربالي / شمن الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع / فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف البلايلي / أيمن بن محمد / بلال الماجري