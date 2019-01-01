انتهت مباراة الذهاب بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وكان قد وصل نادي الدم والذهب إلى نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم بعد التعادل سلبيًا بدون أهداف أمام مازيمبي الكونغولي خارج الديار في إياب نصف النهائي، بعدما فاز أبناء باب سويقة في رادس ذهابًا بهدف نظيف، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النجم الساحلي صاحب الوصافة، فبعد 22 جولة استطاع الترجي تحقيق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى هزيمة واحدة.