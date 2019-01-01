مدونة حية

الترجي الرياضي × الوداد الرياضي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الترجي الرياضي والوداد الرياضي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-05-31T21:38:53Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-31T21:38:31Z

39’خطأ لصالح يوسف البلايلي في منتصف الميدان بعد تدخل من صلاح الدين سعيدي

2019-05-31T21:35:28Z

38’تمريرة بينية رائعة عن طريق سعد بقير في إتجاه يوسف البلايلي المنطلق داخل يسار المنطقة، ثم إستقبل الكرة بشكل رائع وسددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أحمد رضا وإلى ركلة مرمى

2019-05-31T21:34:55Z

37’وليد الكارتي سدد كرة قوية بيمناه من داخل يمين المنطقة تصدى لها رامي الجريدي بشكل رائع ثم أبعدت من خليل شمام

2019-05-31T21:34:12Z

36’اووووووووووووووووووه... وليد الكارتي يسدد صاروخية ورامي الجريدي يتصدى

2019-05-31T21:33:11Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على نهائي دوري الأبطال

2019-05-31T21:32:32Z

34’خطأ لصالح أنيس البدري بعد تدخل من أيوب العملود في منتصف الميدان

2019-05-31T21:31:56Z

33’خطأ لصالح محمد علي اليعقوبي بعد تدخل من وليد الكارتي في مناطق دفاعات أبناء باب سويقة

2019-05-31T21:31:01Z

32’سعد بقير سدد كرة قوية من خارج المنطقة لم تكن بالشكل المطلوب وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-31T21:30:33Z

31’خطأ لصالح عبد اللطيف نصير في منتصف الميدان بعد تدخل من يوسف البلايلي

2019-05-31T21:28:28Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين في ملعب رادس

2019-05-31T21:27:07Z

29’سامح ديربالي أرسل كرة عرضية أرضية مميزة من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من شيخ إبراهيم كومارا إلى ركنية

2019-05-31T21:26:11Z

28’حصار تام من لاعبي الترجي لعناصر الوداد في منتصف ملعبهم بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس أحمد رضا

2019-05-31T21:25:52Z

27’سامح ديربالي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات المغربية

2019-05-31T21:24:09Z

26’مطالبات من لاعبي الترجي بركلة جزاء ولمسة يد على عبد اللطيف نصير، لكن الحكم يقول لاشيء

شاهد

2019-05-31T21:23:14Z

25’طه ياسين الخنيسي إفتك الكرة من دفاعات الوداد في منتصف الميدان ثم مرر كرة بينية في إتجاه يوسف البلايلي المنطلق في الجانب الأيسر، الذي أرسل كرة عرضية أرضية مميزة إلى حدود المنطقة أطاح بها سعد بقير بتصويبة قوية مرت وتحولت إلى ركلة مرمى

 

2019-05-31T21:21:56Z

24’اووووووووووووووووه.... سعد بقير يهدر فرصة هدف محقق للترجي
سعد بقير

2019-05-31T21:21:12Z

23’لمسة يد على يوسف البلايلي في منتصف الميدان

2019-05-31T21:19:52Z

22’صلاح الدين سعيدي مرر كرة بينية في إتجاه أيمن الحسيني المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-31T21:19:30Z

21’إنحصار للعب في منتصف الميدان ولاعبي الترجي الأكثر امتلاك للكرة 

2019-05-31T21:18:07Z

20’عبد اللطيف النصير سدد كرة قوية من خاجر المنطقة مرت بسلام على مرمى رامي الجريدي لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-05-31T21:17:35Z

19’يوسف البلايلي أرسل كرة عرضية مميزة من الجانب الأيسر لداخل المنطقة قابلها طه ياسين الخنيسي برأسية وصلت سهلة إلى الحارس أحمد رضا

2019-05-31T21:16:52Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أنيس البدري إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوداد

2019-05-31T21:16:35Z

17’سعد بقير أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-05-31T21:12:34Z

16’وليد الكارتي مرر كرة بينية في إتجاه أيمن الحسيني المنطلق داخل منطقة جزاء الترجي، لكن طالت ووصلت سهلة إلى الحارس رامي الجريدي

بطاقة صفراء

2019-05-31T21:11:13Z

15’فوسيني كوليبالي تلقى بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على قدم بديع أووك في منتصف الميدان
social media

2019-05-31T21:10:29Z

14’لاعبي الترجي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الوداد

2019-05-31T21:09:58Z

13’خطأ لصالح كوليبالي في منتصف الميدان بعد تدخل من وليد الكارتي

2019-05-31T21:09:38Z

12’فونسيني كوليبالي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيمن لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-05-31T21:08:59Z

11’أنيس البدري مرر كرة بينية في إتجاه طه ياسين الخنيسي المنطلق داخل المنطقة، لكن تدخل دفاعي رائع ثم إبعاد للكرة خارج المنطقة

2019-05-31T21:08:33Z

10’مرور عشر دقائق من نهائي دوري الأبطال ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-31T21:06:25Z

9’خطأ لصالح كوليبالي بعد تدخل من عبد اللطيف نصير في منتصف الميدان

2019-05-31T21:06:01Z

8’كرة ثابتة نفذها خليل شمام مقوسة إلى داخل المنطقة، وصلت سهلة بين أحضان الحارس أحمد رضا

2019-05-31T21:05:37Z

7’خطأ لصالح أنيس البدري في منتصف الميدان من الجهة اليمنى بعد تدخل من صلاح الدين سعيدي

2019-05-31T21:04:50Z

6’لمسة يد على يوسف البلايلي في منتصف الميدان

2019-05-31T21:04:30Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-31T21:03:52Z

4’أول انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق صلاح الدين سعيدي من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات الترجي وتحولت إلى ركنية

2019-05-31T21:02:33Z

3’بداية هادئة وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الترجي في منتصف الميدان

2019-05-31T21:01:28Z

2’الترجي بالزي الأصفر والأسود على اليسار والوداد الرياضي بالزي الأبيض والأحمر على اليمين

انطلاق إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

2019-05-31T21:01:03Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-05-31T21:00:52Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب 

2019-05-31T20:50:17Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الجامبي باكاري جاساما
Getty

التشكيل الرسمي للوداد الرياضي

2019-05-31T20:35:09Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

أحمد رضا التاجناوتي / عبداللطيف نصير / محمد ناهيري / شيخ ابراهيم كومارا / أيوب العملود / صلاح الدين سعيدي / يحي جبران / بديع أووك / إسماعيل الحداد / وليد الكارتي / أيمن الحسيني 

البدلاء / بدر الدين بن عاشور / حسيني راشد / أنس الأصبحي / أمين تغزوي / ميشيل باباتوندي / جابريال اوكيتشوكو / بدر جدارين 

التشكيل الرسمي لنادي الترجي

2019-05-31T20:31:52Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

رامي الجريدي / سامح ديربالي / محمد علي اليعقوبي / خليل شمام / أيمن بن محمد / فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / سعد بقير / يوسف البلايلي / طه ياسين الخنيسي 

البدلاء / على جمال / محمد أمين مسكيني / جونيور لوكوسا / هيثم جويني / حمدو الهوني / إيهاب المباركي / حسين الربيع 

2019-05-31T20:30:07Z

وصل نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق ماميلودي صنداونز في نصف نهائي الأبطال، بنتيجة (1-2) كمجموع لمبارتي الذهاب والإياب، أما في الدوري المغربي فيأتي وداد الأمة على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة استطاع أن يحقق الانتصار في  المغربي  الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 7 وخسر خمس مباريات. 

2019-05-31T20:29:59Z

انتهت مباراة الذهاب بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وكان قد وصل نادي الدم والذهب إلى نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم بعد التعادل سلبيًا بدون أهداف أمام مازيمبي الكونغولي خارج الديار في إياب نصف النهائي، بعدما فاز أبناء باب سويقة في رادس ذهابًا بهدف نظيف، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النجم الساحلي صاحب الوصافة، فبعد 22 جولة استطاع الترجي تحقيق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى هزيمة واحدة. 

2019-05-31T20:29:45Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يفتح ملعب الملعب الأولمبي برادس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي، وذلك في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.
 