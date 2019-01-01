نهاية شوط المباراة الأول
الهدف الأول من نصيب أريبو
التقدم من نصيب المنتخب النيجيري35- هدف غاية في الروعة، بدأت بعرضية رائعة من صامويل تشوكويزي في الجانب الأيمن لتصل إلى موسيس سيمون داخل منطقة الجزاء ويوقف الكرة ويُمررها إلى أريبو الذي يأتي من الخلف مُنطلقاً بسرعة ليتسلم الكرة ويراوغ سريعاً ماركينيوس ويُسددها على يمين الحارس إيديرسون مُسجلاً للهدف الأول.
جوووووووووووووول الهدف الأول لنيجيريا
جوزيف أرينو يسجل الأول35- جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، يا الله هدف رائع لجوزيف أريبو.
تبديل لمنتخب البرازيل
بداية المباراة
تشكيل منتخب نيجيريا
(4-2-3-1)
يدخل جيرنو رور مدرب منتخب نيجيريا بطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (فرانسيس أوزوهو / شيدوزي أوازيم، سيمي اجاي، وليام تروست إيكونج، جاميليو كولينز / جو أريبو، ويلفريد نديدي / صامويل تشوكويزي، موسيس سيمون، أليكس إووبي / فيكتور أوسيمين)
.@NGSuperEagles XI vs @CBF_Futebol #SoarSuperEagles #Team9jaStrong #BRANGA pic.twitter.com/64GJhJz78R— The NFF 🇳🇬 (@thenff) October 13, 2019
تشكيل منتخب البرازيل
(4-2-3-1)
يدخل تشيتشي المدير الفني لمنتخب البرازيل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (إيديرسون / رينان لودي، تياجو سيلفا، ماركينهوس، داني ألفيس / كاسيميرو، آرتور / إيفرتون سواريس، نيمار، جابرييل خيسوس / روبيرتو فيرمينو)
DOMINGO É DIA! É dia de acordar com a #SeleçãoBrasileira em busca do reencontro com a vitória! #JogaBola— CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 13, 2019
🇧🇷🇳🇬 | #BRAxNIG pic.twitter.com/7E63RRZMrM
على الجانب الآخر يستعد منتخب نيجيريا لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون أولاً، إذ وقع في مجموعة تضم بينين وسيراليون وليسوتو، ولعله لا يوجد طريقة أفضل للاستعداد غير احتكاك قوي للنسور من خلال مواجهة البرازيل، وتصفيات المونديال ثانيًا، والتي ستكون بطريقة جديدة مشابهة لتصفيات مونديال البرازيل 2014، وقد خاض المنتخب النيجيري مباراة ودية سابقة ضد منتخب أوكرانيا، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).
استطاع راقصي السامبا تحقيق بطولة كوبا الآخيرة بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستمر المدرب ليوناردو تشيتشي الذي أثبت جدارته بقيادة منتخب السيليساو، ولكن في ظل استعدادات المنتخب خاضوا مباراتين وديتين في التوقف الدولي السابق أمام كلٌا من كولومبيا وبيرو، ولم يستطع الفوز في أي منهما، حيث تعادل في الأولى وهُزم في الثانية، بينما خاضوا مباراة واحدة فقط في التوقف الدولي الحالي والتي كانت ضد منتخب السنغال منذ أيام قليلة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).