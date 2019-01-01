نهاية المباراة
التعادل سيد الموقف96- يُطلق حكم المباراة السنغافوري محمد تقي صافرة نهاية مباراة منتخبي البرازيل والسنغال بالتعادل بنتيجة (1-1).
تبديل للسنغال
الوقت البدلاً من ضائع
بطاقة صفراء
تبديل للسنغال
تبديل للبرازيل
تبديل لمنتخب السنغال
تبديل للبرازيل
بطاقة صفراء
تبديل ثاني للبرازيل
بطاقة صفراء
تبديل أول لمنتخب السنغال
بطاقة صفراء
تبديل للبرازيل
بداية الشوط الثاني
نهاية شوط المباراة الأول
ديديو يُسجل هدف التعادل للسنغال
ضربة جزاء يُسببها ماني ويُسجلها ديديو46- جوووووووووووووووووووووووووووول، فامارا ديديو يُسجل هدف التعادل عن طريق ركلة الجزاء التي سددها على يمين الحارس إيديرسون ليعادل النتيجة.
ركلة جزاء وبطاقة صفراء
هدف رائع من فيرمينو
تمريرة سحرية من خيسوس9- طولية رائعة من وسط الملعب تصل إلى خيسوس الذي ينطلق من الجانب الأيمن ويراوغ راسين كولي بسرعته ومن ثم يضع تمريرة رائعة إلى فيرمينو المُنطلق من الخلف ليضعها على يسار الحارس ألفيرد جوميس ويضع المنتخب البرازيلي في المقدمة.
جوووووووووووول للمنتخب البرازيلي
هدف التقدم للبرازيل9- جووووووووووووووووووووووووووووول، فيرمينو يٌسجل الهدف الأول في أول كرة خطرة على مرمى السنغال.
بداية المباراة
منتخب السنغال
(4-2-3-1)
يدخل أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال بطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة من اللاعبين تضم: ألفريد جوميس / لامين جاساما، خاليدو كوليبالي، ساليف ساني، راسين كولي / شيخو كوياتي، إدريسا جاي / إسماعيلا سار، كريبان دياتا، ساديو ماني / فامارا ديديو)
Senegal vs Brazil le 10 Octobre 2019. What do you think? @SMane_Officiel @IGanaGueye @neymarjr #senegal #brazil #football #soccer #game #dakar #singapore @singafoot pic.twitter.com/ur0Ykv6JIQ— FSF (@FootballSenegal) October 3, 2019
تشكيل منتخب البرازيل
(4-2-3-1)
يدخل تشيتشي المدير الفني لمنتخب البرازيل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (إيديرسون / أليكس ساندرو، تياجو سيلفا، ماركينهوس، داني ألفيس / كاسيميرو، آرتور / نيمار، فيليبي كوتينيو، جابرييل خيسوس / روبيرتو فيرمينو)
Hoje é dia de acordar com a #SeleçãoBrasileira! Daqui a pouco, às 9h, Brasil e Senegal se enfrentam no Estádio Nacional de Singapura! #JogaBola— CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2019
🇧🇷🇸🇳 | #BRAxSEN pic.twitter.com/liERwIVB7V
على الجانب الآخر فمنتخب السنغال استطاع أن يصل إلى نهائي دوري الأمم الأفريقية الآخيرة قبل أن يُهزم على يد المنتخب الجزائري، ويقدم المنتخب السنغالي مستوى رائعًا في الآونة الآخيرة، ولذا فمن المتوقع أن نشاهد مباراة غاية في القوة وتحمل طابعاً رسمياً.
استطاع راقصي السامبا تحقيق بطولة كوبا الآخيرة بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستمر المدرب ليوناردو تشيتشي الذي أثبت جدارته بقيادة منتخب السيليساو، ولكن في ظل استعدادات المنتخب خاضوا مباراتين وديتين في التوقف الدولي السابق أمام كلٌا من كولومبيا وبيرو، ولم يستطع الفوز في أي منهما، حيث تعادل في الأولى وهُزم في الثانية.