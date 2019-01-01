استطاع راقصي السامبا تحقيق بطولة كوبا الآخيرة بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستمر المدرب ليوناردو تشيتشي الذي أثبت جدارته بقيادة منتخب السيليساو، ولكن في ظل استعدادات المنتخب خاضوا مباراتين وديتين في التوقف الدولي السابق أمام كلٌا من كولومبيا وبيرو، ولم يستطع الفوز في أي منهما، حيث تعادل في الأولى وهُزم في الثانية.