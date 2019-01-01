شاهد الهدف الاول للهلال
أندري كاريلو
الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب أندريه كاريلو في الدقيقة 18— دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ فبراير ٢٠١٩
الباطن 0 : 1 الهلال
#الباطن_الهلال
#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/GABltgH67F
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#الباطن 1— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) ٨ فبراير ٢٠١٩
الهلال 1 pic.twitter.com/sxk8ownJXF
التبديل الاول فى صفوف الباطن
خروج : كريسان داكروز— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) ٨ فبراير ٢٠١٩
دخول : ماجد كنبة pic.twitter.com/4pSzR30PfG
جوناثان بينيتيس يسجل هدف التعادل للباطن
جوناثان بينيتيس25’ الهدف جاء بعد رمية تماس للباطن تنفذ من الجهة اليسري لداخل المنطقة تلقاها رائد الغامدي ومررها لداخل المنطقة تلقاها جوناثان بينيتيس بتسديدة تصطدم فى الحارس على الحبسي لتردد له وهو ساقط ويسددها خلفية رائعة فى المرمي
الهدف الأول لنادي الباطن سجله اللاعب جوناثان في الدقيقة 25— دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ فبراير ٢٠١٩
الباطن 1 : 1 الهلال#الباطن_الهلال#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/4X1DkOK1Fa
أندري كاريلو يفتتح التسجيل للهلال
أندري كاريلو20’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق حسن كادش لداخل المنطقة تلقاها جوميس ومررها لداخل الست يردات إلى اندري كاريلو الذي سددها فى المرمي بنجاح
الثعبان @18andrecarrillo يحرز الهدف الأول لـ #الهلال في الدقيقة ١٨ 💙🤩 pic.twitter.com/SQ2fUkPaSt— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٨ فبراير ٢٠١٩
⚽️ بداية المباراة— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٨ فبراير ٢٠١٩
الباطن × #الهلال#الباطن_الهلال
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/AgrQEiQlTd
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
على الحبسي / ياسر الشهراني / ألبيرتو بوتيا / ميلوش ديجينيك / حسن كادش / محمد كنو / عبدالله عطيف / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / نواف العابد / بافيتيمبي جوميس
#AlHilal Starting XI and Subs for #AlBatinVsAlHilal 📄#MBS_ProLeague pic.twitter.com/uPhm02Qc5y— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) ٨ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / محمد جحفلي / ناصر عيسي الدوسري / عبدالرحمن هاشم اليامي / أحمد أشرف / محمد الشلهوب / عبدالله المعيوف / محمد البريك / علدالملك الخيبري / هتان باهبري
التشكيل الرسمي للباطن للقاء الليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
أدريانو فاتشيني / مهنا واقص العنزي / بندر ناصر المطيري / لوكاس تاجليابيترا / سلطان غنيمان المطيري / أندريس فيرنانديز باركا / أسامة مالك / جوناثان بينيتيس / كرايسان دا كروز / رائد الغامدي / زياد العونلي
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#الباطن_الهلال— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) ٨ فبراير ٢٠١٩
التشكيلة pic.twitter.com/RA8KX8Yd5d
البدلاء / عبدالعزيز مجرشي / جدعان مهنا الشمري / أنس زياني / ماجد كنبة / رمزي سولان