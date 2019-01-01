الاتفاق × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الاتفاق الهلال على استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.