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الاتفاق × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد الاتفاق فى الجولة السادسة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، على استاد الأمير محمد بن فهد

محدث
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2019-10-04T22:53:04Z

يقدم فريق الاتفاق موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، فحتى الآن خاض فارس الدهناء خمس مباريات، حقق الفوز في مبارتين، وخسر 3 مواجهات، وكانت آخر مباريات الكوماندوز في الدوري أمام أبها، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد.

2019-10-04T22:52:47Z

حقق الزعيم فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف بعد تأخره بهدف أمام السد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، بهذا الفوز يضع الهلال قدمًا في نهائي البطولة القارية، أما فى الدوري يتصدر الهلال جدول الترتيب، حيث استطاع الموج الأزرق أن يحصد 13 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني بـ11 نقطة، وخمس نقاط عن النصر صاحب المركز السادس، فبعد مرور 5 جولات، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراة.

2019-10-04T22:52:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يستضيف الاتفاق الهلال على استاد الأمير محمد بن فهد يوم السبت 5 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 7 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.