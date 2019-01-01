لويس خيمينيز يعدل النتيجة للعميد
بتصويبة من داخل المنطقة
11’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق إيمليانو لداخل المنطقة قابلها روماريو برأسية تصدى لها الحارس وإصطدمت بالقائم ثم عادت أمام لويس خيمينيز الذي سددها قوية سكنت الشباك
🏆 دوري أبطال آسيا— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 5, 2019
⚽ ذهاب الدور ثمن النهائي
9’ قووول التعادل للاتحاد سجله اللاعب لويس خمينيز#الاتحاد_ذوب_اهن pic.twitter.com/Gfg6ihR9PS
جاسم حداديفار يفتتح التسجيل لذوب آهن
من ركلة حرة مباشرة8’الهدف جاء بعد ركلة حرة من على حدود المنطقة من مكان مميز سددها جاسم حداديفار قوية على المرمى سكنت الشباك بنحاح
تشكيل ذوب آهن الإيراني
يبدأ المدرب علي رضا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد صادقي / محمد نجاد مهدي / محمد فخري الدين / وحيد محمد / إبراهيم زادة / حامد بوحمدان / حداديفار / دانيال إسماعيليفار / رضا حبيب زادة / محمد زوبير / أمير مطهري
تشكيل الاتحاد
يبدأ المدرب خوسيه لويس سيبرا بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من
فواز القرني / حمدان الشمراني / زياد الصحفي / إيمليانو فيشيو / خالد السميري / عبد المحسن فلاتة / عبد الإله المالكي / كارلوس فيانويفا / خيمينز / سعود عبد الحميد / روماريو
قائمة الفريق الكروي الأول في لقاء #الاتحاد_ذوب_آهن الإيراني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا #اتحاد_اسيا pic.twitter.com/6pnu67hnyQ— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 5, 2019
أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراة النصر السعودي ضد ذوب آهن الإيراني بسبب ظروف أمنية، والتي كان من المقرر أن تقام الثلاثاء 28 مايو الماضي على ملعب مدينة كربلاء بالعراق، وقبلها كان الفريقان قد ضمنا التأهل عن المجموعة الأولى، وحتى الآن يأتي الفريق الإيراني في صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يمتلك العالمي 9 نقاط في المركز الثاني، وسيواجه الفائز في الجولة الأخيرة فريق الاتحاد السعودي وصيف المجموعة الثانية، والخاسر سيضرب موعدًا مع فريق الوحدة الإماراتي الذي حسم صدارة المجموعة الثانية.
تأهل النمور رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة الأهم على صعيد الأندية في القارة الصفراء بعدما اكتفى بوصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وذلك بعد تعادله في آخر لقاءات المجموعة أمام فريق الوحدة، وخلال دور المجموعات استطاع العميد أن يحقق ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فأنهى الاتحاد الموسم وهو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في سبع، وخسر 14 مباراة.