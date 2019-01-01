أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراة النصر السعودي ضد ذوب آهن الإيراني بسبب ظروف أمنية، والتي كان من المقرر أن تقام الثلاثاء 28 مايو الماضي على ملعب مدينة كربلاء بالعراق، وقبلها كان الفريقان قد ضمنا التأهل عن المجموعة الأولى، وحتى الآن يأتي الفريق الإيراني في صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يمتلك العالمي 9 نقاط في المركز الثاني، وسيواجه الفائز في الجولة الأخيرة فريق الاتحاد السعودي وصيف المجموعة الثانية، والخاسر سيضرب موعدًا مع فريق الوحدة الإماراتي الذي حسم صدارة المجموعة الثانية.