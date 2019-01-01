45+1’نهاية الشوط الأول
🏆 دوري أبطال آسيا— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 27, 2019
⚽️ ذهاب ربع النهائي#الاتحاد_الهلال #اتحاد_اسيا pic.twitter.com/4Hqc6iVhKL
انطلاق ذهاب ربع النهائي
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
🏆 دوري أبطال آسيا— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 27, 2019
⚽️ ذهاب ربع النهائي#الاتحاد_الهلال
- بالتوفيق للنمور 🐅#اتحاد_اسيا pic.twitter.com/9WLECbvkzt
عمليات إحماء لاعبي الزعيم
📸 #الاتحاد_الهلال#الهلال pic.twitter.com/dFERmhMx6e— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 27, 2019
عمليات إحماء لاعبي الاتحاد
📸 صور من عمليات احماء نمورنا قبل مواجهة #الاتحاد_الهلال #اتحاد_اسيا pic.twitter.com/zzO9PPUzh0— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 27, 2019
تشكيل الهلال
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عبد الله المعيوف / ياسر الشهراني / على البليهي / جانج هيون سون / عبد الله الحافظ / محمد كنو / سلمان الفرج / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو / أندريه كاريلو / بافيتيمبي جوميس
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الاتحاد"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٩م#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/WSSxnxrJUN— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 27, 2019
تشكيل الاتحاد
يبدأ المدرب خوسيه سييرا بطريقة 4/3/2/1 وتضم كلًا من
فواز القرني / سعود عبد الحميد / عبد المحسن فلاتة / زياد الصحفي / حمدان الشمراني / عبد الإله المالكي / إيميليانو فيشيو / خالد السميري / لويس خيمينيز / كارلوس فيانويفا / رومارينيو
قائمة الفريق الكروي الأول في مواجهة #الاتحاد_الهلال #اتحاد_اسيا pic.twitter.com/sZU4uNoOVt— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 27, 2019
كان الهلال في ثمن نهائي الآسيوية على موعد مع كلاسيكو سعودي مع الجار اللدود للاتحاد الأهلي، ونجح في حسم الأمور مبكرًا من الذهاب بالفوز بأربعة أهدافٍ لهدفين، لكن الراقي انتفض في الإياب وحاول تسجيل ثلاثية تاريخية يقتنص بها بطاقة العبور، لكنه لم ينجح إلا في تسجيل هدف واحد فقط فصعد الزعيم على حسابه لربع نهائي دوري أبطال آسيا ضاربًا موعدًا مع جداوي قوي آخر هو العميد.
إذا أردنا وصف بداية الاتحاد لدوري أبطال آسيا لن نجد أفضل من صفة العجيبة، ففي لقائه الأول في دور المجموعات سحق الريان بخماسيةٍ نبهت المنافسين لقيمة العميد، لكنه عاد وسقط في اللقاء الثاني بالأربعة على يد الوحدة وهو ما أربك المحبين، وفي اللقاء الثاني الذي كان مصيريًا في مشوار المونديالي الآسيوي نجح في افتكاك فوزًا صعبًا على لوكوموتيف طشقند بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم واصل الطريق حتى تأهل للدور الثاني كوصيف عن مجموعته القوية.