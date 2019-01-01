إذا أردنا وصف بداية الاتحاد لدوري أبطال آسيا لن نجد أفضل من صفة العجيبة، ففي لقائه الأول في دور المجموعات سحق الريان بخماسيةٍ نبهت المنافسين لقيمة العميد، لكنه عاد وسقط في اللقاء الثاني بالأربعة على يد الوحدة وهو ما أربك المحبين، وفي اللقاء الثاني الذي كان مصيريًا في مشوار المونديالي الآسيوي نجح في افتكاك فوزًا صعبًا على لوكوموتيف طشقند بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم واصل الطريق حتى تأهل للدور الثاني كوصيف عن مجموعته القوية.