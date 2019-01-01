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الاتحاد × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والهلال فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، علي ملعب مدينة الملك عبدالله

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التشكيل الرسمي للهلال

2019-09-21T16:45:46Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من

عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / أندري كاريلو / محمد كنو / جوستافو كويلار / كارلوس إدواردو / بافيتيمبي جوميس / عمر خربين 

البدلاء / علدالله الحافظ / محمد الواكد / ناصر عيسي الدوسري / محمد الشلهوب / سياستيان جيوفينكو / هتان باهبري / نواف العابد / سالم الدوسري / صالح الشهري

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-09-21T16:43:15Z

يبدأ المدرب خوسيه لويس سييرا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / مروان دا كوستا / منصور الحربي/ كريم الأحمدي / عبدالإله المالكي / روماريو ريكاردو دا سيلفا / كارلوس فيلانويفا / إيميليانو فيتشيو / اليكساندر بريوفيتش 

البدلاء / عساف القرني / عبدالله العمار / هارون كمارا / عبدالعزيز العرياني / حمدان الشمراني / عبدالمحسن فلاته / عمار الدحيم / خالد السميري / عبدالرحمن العبود

2019-09-21T02:31:35Z

ودع الاتحاد البطولة الآسيوية بعد خسارته من نظيره الهلال السعودي  بنتيجة (3-1)، في إياب ربع نهائي دوري إبطال أسيا، بينما فى الدوري كانت أخر مباريات العميد امام فريق ضمك وانتهت بخسارة النمور بهدفين مقابل هدف، فى إطار مافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

2019-09-21T02:31:21Z

أقتنص الزعيم بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة (3-1)، فى إياب دور الثمانية من البطولة القارية، أما محليًا يسير الهلال بخطى ثابتة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، حيث يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات خضها الموج الأزرق فى الموسم الجديد، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني.

2019-09-21T02:31:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول...... ينتظر عشاق الكرة السعودية في كل مكان في الوطن العربي كلاسيكو من العيار الثقيل بين الهلال والاتحاد، وسيستضيف اللقاء ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.