يخوض نادي النصر المباراة من أجل اللحاق بمتصدر الدوري وغريمه التقليدي نادي الهلال “الزعيم”، حيث يفصل بين النصر والهلال 3 نقاط فقط، بينما بينما يسعى الاتحاد الى مصالحة جماهيره بعد التعثر والتراجع الكبير له هذا الموسم حيث يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط.