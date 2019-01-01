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الاتحاد × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والنصر، في إطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، في ديربي سعودي قوي

محدث
التعليقات()

2019-04-27T17:06:46Z

39’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر 

2019-04-27T17:05:29Z

38’ توقف اللقاء لسقوط بيتروس ماتيوس ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-27T17:04:25Z

37’ إنطلاقة من نور الدين امرابط من داخل يمين المنطقة ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-27T17:03:57Z

36’ إختراق رائع من حمدالله من داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكن ستخلصها فهد المولد بنجاح 

2019-04-27T17:02:50Z

35’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى عبدالرحمن العبيد الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-27T17:02:13Z

34’ محاولة المرور من نور الدين امرابط من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-04-27T17:01:23Z

33’ بطاقة صفراء من نصيب كريم الأحمدي بعد تدخل قوي على حمدالله 

2019-04-27T17:01:05Z

32’ تمريرة من جوليانو فى إتجاه أحمد موسي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-27T17:00:29Z

31’ إنطلاقة من اليكساندر بريوفيتش من داخل يمين المنطقة ومحاولة لأإرسال عرضية فى إتجاه فهد المولد لكن استخلصها الدفاع من امامه بنجاح

2019-04-27T16:59:27Z

28’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي من فهد المولد على عبدالعزيز الجبرين

2019-04-27T16:59:02Z

27’ تسديدة قوية من فهد المولد لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-27T16:58:21Z

25’ صراع فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين ومحاولات للسيطرة على الكرة 

2019-04-27T16:57:20Z

24’ تمريرة فى إتجاه أليكساندر بريوفيتش لكنها مرت من امامه إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T16:53:58Z

24’ إنطلاقة من داخل يمين المنطقة فهد المولد يكن تدخل الدفاع وابعدها من منطقة الخطورة 

2019-04-27T16:51:21Z

23’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس فواز القرني 

2019-04-27T16:50:04Z

22’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-27T16:49:06Z

21’ تمريرة خطيرة فى إتجاه حمدالله لداخل يمين المنطقة ثم يمررها فى إتجاه المنطلق من الخلف أحمد موسي الذي كاد ان يسدد الكرة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-04-27T16:48:06Z

20’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق نور الدين امرابط لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-27T16:46:48Z

19’ سيطرة من لاعبي الاتحاد على مجريات اللقاء لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-04-27T16:45:21Z

18’ تمريرة طولية فى إتجاه كارلوس فيلانويفا على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-27T16:44:28Z

17’ عرضية من جوليانو فى إتجاه حمدالله داخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد بهجمة مرتدة خطيرة وتصل  إلى أليكساندر بريوفيتش الذي حاول تسديد الكرة من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى الوقت المناسب

2019-04-27T16:39:30Z

14’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي من داكوستا على أحمد موسي 

2019-04-27T16:38:54Z

13’ محاولات من لاعبي الاتحاد للبحث عن هدف التقدم وضغط قوي على دفاعات النصر

2019-04-27T16:38:05Z

12’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق كارلوس فيلانويفا لداخل يمين المنطقة تلقاها فهد المولد وحاول تسديد الكرة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-04-27T16:36:44Z

10’ تمريرة خطيرة من كارلوس فيلانويف لداخل المنطقة فى إتجاه فهد المولد لكن ابعدها مايكون بنجاح من امامه

2019-04-27T16:34:12Z

8’إنطلاقة من جوليانو فيكتور الذي مرر تمريرة رائعة لداخل المنطقة إلى أحمد موسي لكن تدخل معه عبدالرحمن العبيد وابعدها بنجاح من امام موسي

2019-04-27T16:33:35Z

7’ سيطرة من لاعبي الاتحاد على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة على حدود منطقة جزاء النصر

2019-04-27T16:32:55Z

6’ تنفيذ الخطأ من فهد المولد بتسديدة قوية لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات 

2019-04-27T16:32:07Z

5’ خطأ من الجهة اليمنى لفريق الاتحاد بعد تدخل قوي من عمر هوساوي على فهد المولد 

2019-04-27T16:31:20Z

4’ تمريرة طولية فى إتجاه أحمد موسي على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T16:30:51Z

3’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان 

2019-04-27T16:29:31Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من عبدالرحمن العبيد على فهد المولد 

التشكيل الرسمي للنصر

2019-04-27T16:14:15Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / مايكون بيريرا / عبدالرحمن العبيد / عبدالعزيز الجبرين  / سامي النجعي / أحم موسي / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / عبدالرزاق حمددالله 

البدلاء / يحي الشهري / عبدالرحمن الدوسري / برونو أوفيني / وليد عبدالله / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / عبدالله الأسطا / فراس البريكان / نواف الفرشان 

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-04-27T16:11:34Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فواز القرني  / سعود عبدالحميد / مانويل مروان دا كوستا / أحمد عسيري / عبدالله العمار / كريم الأحمدي / جاري مينديس رودريجيز / سيكو سانوجو / فهد المولد / كارلوس فيلانويفا / أليكساندر بريوفيتش 

البدلاء / عون السلولي / روماريو ريكاردو دا سيلفا / جمال با جندوح / جابر عيسي / عساف القرني / عبدالعزيز العرياني / محمد ريمان 

2019-04-26T23:28:52Z

تعادل الاتحاد في آخر مبارياته أمام لوكومتيف في دوري أبطال آسيا بهدف لكل منهما، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيحتل النمور حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبقى في المنطقة الدافئة خلف الاتفاق صاحب المركز العاشر، فحتى الآن خاض العميد 28 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في 8 مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.

2019-04-26T23:28:38Z

يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب الزوراء بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أمام في الدوري السعودي فيمتلك الفريق 64 نقطة وظل على صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي تبقى له مباراة في نفس الجولة، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، جمهم من فوز وخسارتين.

2019-04-26T23:28:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد والنصر على ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.