أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.