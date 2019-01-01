نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
#النصر_الاتحاد
الدقيقة 30#النصر 0
الاتحاد 0 pic.twitter.com/5Vwx7PzRJz
⚽️كأس خادم الحرمين الشريفين:#الاتحاد_النصر— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
0 - 0#انا_الاتحاد pic.twitter.com/0whPzDs7EZ
نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
بداية مباراة #النصر_الاتحاد
كل الدعوات للعالمي بالتوفيق pic.twitter.com/4CHYH3IWsA
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / مايكون بيريرا / عبدالرحمن العبيد / عبدالعزيز الجبرين / سامي النجعي / أحم موسي / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / عبدالرزاق حمددالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الاتحاد— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
في نصف نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/cSgIBBc6Za
البدلاء / يحي الشهري / عبدالرحمن الدوسري / برونو أوفيني / وليد عبدالله / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / عبدالله الأسطا / فراس البريكان / نواف الفرشان
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فواز القرني / سعود عبدالحميد / مانويل مروان دا كوستا / أحمد عسيري / عبدالله العمار / كريم الأحمدي / جاري مينديس رودريجيز / سيكو سانوجو / فهد المولد / كارلوس فيلانويفا / أليكساندر بريوفيتش
قائمة الفريق الكروي في لقاء #الاتحاد_النصر #انا_الاتحاد pic.twitter.com/aNDsAa0UBy— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / عون السلولي / روماريو ريكاردو دا سيلفا / جمال با جندوح / جابر عيسي / عساف القرني / عبدالعزيز العرياني / محمد ريمان
تعادل الاتحاد في آخر مبارياته أمام لوكومتيف في دوري أبطال آسيا بهدف لكل منهما، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيحتل النمور حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبقى في المنطقة الدافئة خلف الاتفاق صاحب المركز العاشر، فحتى الآن خاض العميد 28 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في 8 مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.
يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب الزوراء بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أمام في الدوري السعودي فيمتلك الفريق 64 نقطة وظل على صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي تبقى له مباراة في نفس الجولة، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، جمهم من فوز وخسارتين.