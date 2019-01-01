⏱ 15 دقيقة#الشباب 0 🆚 الاتحاد 0#الاتحاد_الشباب #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/lTv3EvGNqw— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ٢٩ يناير ٢٠١٩
بداية المباراة
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:#الاتحاد_الشباب— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٩ يناير ٢٠١٩
- بالتوفيق للعميد 💛🖤#انا_الاتحاد pic.twitter.com/4eKA9Q6zzP
تشكيل الشباب
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
فاروق بن مصطفي / عبدالملك الشمري / فاليريكا جامان / جمال الدين بن العمري / محمد سالم / عبدالمجيد الصليهم / رايتون صوماليا / لويز أنطونيو / مبارك بوصوفة / كونستانينت بوديسكو / ناصر الشمراني
📎 هذه قائمة " الليوث " في مواجهة الليلة— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ٢٩ يناير ٢٠١٩
بالتوفيق لـ #الشباب 🧡🏁#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/NCY4I8gAyB
البدلاء / وليد حزام / حسن الراهب / تركي العمار / صالح القميزي / خالد الكعبي / سيبا / عبدالله السديري / حسن رغفاوي / فهد غازي
تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / مانويل مروان دا كوستا / منصور الحربي / سيكو سانوجو / كريم الأحمدي / جابر عيسي / فهد المولد / تياجو كارليتو / روماريو ركاردو
قائمة الفريق الكروي في لقاء #الاتحاد_الشباب #انا_الاتحاد pic.twitter.com/wrWFZdU3Ys— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٩ يناير ٢٠١٩
البدلاء / خالد السميري / أحمد عسيري / ياسين بارناوي / كارلوس فيلانويفا / عبد العزيز العرياني / راكان النجار / عبدالله العمار