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الاتحاد × الشباب | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والشباب، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-01-29T17:58:18Z

34’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الشباب 

2019-01-29T17:57:54Z

33’ توقف اللقاء لسقوط عبدالمجيد الصليهم ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج

2019-01-29T17:54:48Z

31’ بطاقة صفراء من نصيب سيكو سانوجو بعد تدخل قوي على عبدالمجيد الصليهم 

2019-01-29T17:52:38Z

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-29T17:51:50Z

29’ إنطلاقة من تياجو كارليتو من الجهة اليسري ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن تدخل معه جمال الدين بن العمري واستخلصها بنجاح

2019-01-29T17:50:39Z

28’ محاولة التوغل من بوديسكو وتمريرة متبادلة مع ناصر الشمراني لكنها غير متقنة تصل بين أقدام مدافعي الاتحاد

2019-01-29T17:49:31Z

27’ تسديدة قوية من خارج املنطقة عن طريق مانويل مروان دا كوستا لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-29T17:49:03Z

26’ هدوء فى مجريات اللققاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-29T17:48:05Z

25’ تنفيذ الخطأ بعرضية من بوديسكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-29T17:47:27Z

24’ خطأ للشباب من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي على ناصر الشمراني 

2019-01-29T17:46:23Z

23’ محاولة المرور من روماريو ريكاردو والتوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-01-29T17:45:32Z

21’ إنطلاقة من منصور الحربي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-29T17:43:31Z

20’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان 

2019-01-29T17:42:12Z

19’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق مبارك بوصوفة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-01-29T17:41:17Z

18’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالملك الشمري لكن ابعدها الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

2019-01-29T17:40:02Z

17’ تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه تياجو كارليتو لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-29T17:38:58Z

16’ خطأ للشباب فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على جمال الدين بن العمري 

2019-01-29T17:36:34Z

14’ خطأ للشباب ضد كريم الاحمدي فى منتصف الميدان 

2019-01-29T17:35:48Z

13’ تمريرة طولية من منصور الحربي لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس فاروق بن مصطفي بنجاح قبل الجميع 

2019-01-29T17:34:08Z

12’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة تصل إلى صوماليا الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-29T17:33:30Z

11’ تمريرة فى إتجاه ناصر الشمراني على يمين المنطقة لكن ابعدها منصور الحربي إلى ركنية 

2019-01-29T17:32:30Z

10’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-29T17:31:11Z

8’ تمريرة طولية فى إتجاه تياجو كارليتو على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس 

2019-01-29T17:30:13Z

7’ تمريرات بين لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة لكن تغطية دفاعية جيدة من لاعبي الشباب 

2019-01-29T17:29:18Z

6’ تسديدة قوية من خارج المنطقة من الجهة اليسري عن طريق بوديسكو لكن امسكها الحارس فواز القرني بثبات 

2019-01-29T17:28:56Z

5’ تمريرات بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان وهدوء نسبي فى بداية المباراة 

2019-01-29T17:28:18Z

3’ تنفيذ الخطأ بعرضية من بوديسكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-29T17:26:50Z

2’ خطأ للشباب من خارج المنطقة من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من منصور الحربي على صوماليا 

تشكيل الشباب

2019-01-29T17:23:07Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

فاروق بن مصطفي / عبدالملك الشمري / فاليريكا جامان / جمال الدين بن العمري / محمد سالم / عبدالمجيد الصليهم / رايتون صوماليا / لويز أنطونيو / مبارك بوصوفة / كونستانينت بوديسكو / ناصر الشمراني 

البدلاء / وليد حزام / حسن الراهب / تركي العمار / صالح القميزي / خالد الكعبي / سيبا / عبدالله السديري / حسن رغفاوي / فهد غازي 

تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم

2019-01-29T17:21:22Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / مانويل مروان دا كوستا / منصور الحربي / سيكو سانوجو / كريم الأحمدي / جابر عيسي / فهد المولد / تياجو كارليتو / روماريو ركاردو 

البدلاء / خالد السميري / أحمد عسيري / ياسين بارناوي / كارلوس فيلانويفا / عبد العزيز العرياني / راكان النجار / عبدالله العمار 

2019-01-29T00:32:48Z

يدخل فريق الشباب في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٢ نقطة، بينما يحتل فريق الإتحاد المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط 

2019-01-29T00:32:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الاتحاد فريق الشباب، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.