2019-01-05T16:20:14Z
26’استئناف المباراة الآن
2019-01-05T16:19:08Z
25’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-01-05T16:18:56Z
24’سقوط اللاعب محمد ناصف بداعي الإصابة
2019-01-05T16:17:12Z
23’محمود كهربا انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد
2019-01-05T16:16:50Z
22’خطأ لصالح أحمد نبيل مانجا بعد تدخل من فرجاني ساسي في منتصف الميدان
2019-01-05T16:15:46Z
21’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق يوسف أوباما من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد
2019-01-05T16:15:05Z
20’يوسف أوباما أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس الهاني سليمان
2019-01-05T16:14:43Z
19’خطأ لصالح يوسف أوباما بعد تدخل من نور السيد في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة
2019-01-05T16:13:55Z
18’حكم المباراة يحذر اللاعب بعد الكرة الماضية
2019-01-05T16:12:27Z
17’اعتراضات من نور السيد على حكم المباراة محمود عاشور ومطالبة ببطاقة صفراء
2019-01-05T16:10:44Z
16’خطأ لصالح نور السيد بعد تخل من يوسف أوباما في منتصف الميدان
2019-01-05T16:10:30Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-05T16:10:03Z
14’بناهيني أرسل بينية في اتجاه تشوكا المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وأقرب إلى الحارس جنش
2019-01-05T16:09:21Z
13’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد ناصف لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية
2019-01-05T16:07:40Z
12’أحمد نبيل مانجا أرسل كرة بينية في اتجاه تشوكا المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات
2019-01-05T16:06:27Z
11’محمود علاء أرسل بينية في اتجاه كهربا المنطلق في الجانب الأيسر استقبلها كهربا ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-05T16:06:16Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-05T16:05:05Z
8’فرجاني ساسي أرسل كرة بينية في اتجاه يوسف أوباما المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد
2019-01-05T16:04:36Z
7’كهربا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-05T16:03:20Z
6’كهربا مرر كرة بينية في اتجاه عمر السعيد المنطلق داخل المنطقة طلت وأقرب إلى الحارس الهاني سليمان
2019-01-05T16:02:11Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-05T16:01:17Z
4’محمد ناصف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الزمالك
2019-01-05T16:00:54Z
3’خطأ لصالح خالد قمر في منتصف الميدان بعد تدخل من فرجاني ساسي
2019-01-05T16:00:18Z
2’الزمالك بالزي الأزرق البديل عل اليسار والاتحاد بالزي الأخضر والأبيض على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-01-05T15:59:43Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2019-01-05T15:58:38Z
المباراة تقام على أرضية ملعب برج العرب، والصافرة للحكم محمود عاشور
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
2019-01-05T15:26:35Z
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمود جنش / حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / عبد الله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / مصطفى فتحي / محمود كهربا / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/DIyxOEMrRz— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 5, 2019
إليكم تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم
2019-01-05T15:23:55Z
يبدأ المدرب حلمي طولان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منالهاني سليمان / محمود شعبان / محمد بازوكا / محمود رزق / محمد ناصف / نور السيد / أحمد نبيل مانجا / خالد الغندور / خالد قمر / إيمانويل بناهيني / تشوكا
2019-01-05T15:21:42Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يستضيف الاتحاد الزمالك على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدروي المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال