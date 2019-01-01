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الاتحاد السكندري × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-01-05T16:20:14Z

26’استئناف المباراة الآن

2019-01-05T16:19:08Z

25’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-05T16:18:56Z

24’سقوط اللاعب محمد ناصف بداعي الإصابة 

2019-01-05T16:17:12Z

23’محمود كهربا انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد

2019-01-05T16:16:50Z

22’خطأ لصالح أحمد نبيل مانجا بعد تدخل من فرجاني ساسي في منتصف الميدان 

2019-01-05T16:15:46Z

21’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق يوسف أوباما من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد

2019-01-05T16:15:05Z

20’يوسف أوباما أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس الهاني سليمان 

2019-01-05T16:14:43Z

19’خطأ لصالح يوسف أوباما بعد تدخل من نور السيد في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-01-05T16:13:55Z

18’حكم المباراة يحذر اللاعب بعد الكرة الماضية

2019-01-05T16:12:27Z

17’اعتراضات من نور السيد على حكم المباراة محمود عاشور ومطالبة ببطاقة صفراء

2019-01-05T16:10:44Z

16’خطأ لصالح نور السيد بعد تخل من يوسف أوباما في منتصف الميدان

2019-01-05T16:10:30Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-05T16:10:03Z

14’بناهيني أرسل بينية في اتجاه تشوكا المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وأقرب إلى الحارس جنش

2019-01-05T16:09:21Z

13’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد ناصف لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-01-05T16:07:40Z

12’أحمد نبيل مانجا أرسل كرة بينية في اتجاه تشوكا المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-05T16:06:27Z

11’محمود علاء أرسل بينية في اتجاه كهربا المنطلق في الجانب الأيسر استقبلها كهربا ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-05T16:06:16Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-05T16:05:05Z

8’فرجاني ساسي أرسل كرة بينية في اتجاه يوسف أوباما المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد

2019-01-05T16:04:36Z

7’كهربا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-05T16:03:20Z

6’كهربا مرر كرة بينية في اتجاه عمر السعيد المنطلق داخل المنطقة طلت وأقرب إلى الحارس الهاني سليمان

2019-01-05T16:02:11Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-05T16:01:17Z

4’محمد ناصف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الزمالك

2019-01-05T16:00:54Z

3’خطأ لصالح خالد قمر في منتصف الميدان بعد تدخل من فرجاني ساسي

2019-01-05T16:00:18Z

2’الزمالك بالزي الأزرق البديل عل اليسار والاتحاد بالزي الأخضر والأبيض على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-01-05T15:59:43Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-05T15:58:38Z

المباراة تقام على أرضية ملعب برج العرب، والصافرة للحكم محمود عاشور

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-01-05T15:26:35Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمود جنش / حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / عبد الله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / مصطفى فتحي / محمود كهربا / عمر السعيد

 

إليكم تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم

2019-01-05T15:23:55Z

يبدأ المدرب حلمي طولان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

الهاني سليمان / محمود شعبان / محمد بازوكا / محمود رزق / محمد ناصف / نور السيد / أحمد نبيل مانجا / خالد الغندور / خالد قمر / إيمانويل بناهيني / تشوكا 

2019-01-05T15:21:42Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يستضيف الاتحاد الزمالك على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدروي المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال