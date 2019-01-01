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الاتحاد السكندري × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري

محدث
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2019-04-02T17:55:04Z

22’هدوء نسبي في أحداث المباراة وتمريرات متبادية في منتصف الميدان

2019-04-02T17:54:05Z

21’ركنية نفذها معلول مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدها الهاني سليمان إلى خارج المنطقة

2019-04-02T17:53:13Z

20’تمريرة بينية عن طريق كريم نيدفيد في إتجاه حسين الشحات المنطلق داخل المنطقة سددها قوية أبعدها الهاني سليمان إلى ركنية

2019-04-02T17:51:21Z

19’كرة ثابتة نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد

2019-04-02T17:50:35Z

18’علي معلول اكتسب خطأ بالقرب من الراية الركنية بعد تدخل من توني سيلفا

2019-04-02T17:49:21Z

17’حسين الشحات أرسل كرة عرضية خطيرة لداخل المنطقة أبعدت من رزق من أمام وليد أزارو ببراعة

2019-04-02T17:47:58Z

16’علي معلول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-02T17:45:43Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-02T17:43:53Z

14’جيرالدو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-04-02T17:42:41Z

13’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الاتحاد

2019-04-02T17:42:26Z

12’مباراة هادئة حتى الآن ولا يوجد هجمات حقيقية هنا أو هناك

2019-04-02T17:42:07Z

11’توني سيلفا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-02T17:41:49Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بدون أهداف

2019-04-02T17:39:26Z

8’انطلاقة عن طريق حسين الشحات من الجانب الأيمن ومحاولة اختراق الدفاعات، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-02T17:38:57Z

7’جيرالدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد

2019-04-02T17:37:38Z

6’توني سيلفا مرر كرة بينية في إتجاه خالد قمر المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-04-02T17:37:23Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-02T17:37:05Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد فتحي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-02T17:35:23Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان 

2019-04-02T17:35:02Z

2’الاتحاد بالزي الأبيض على اليمين والأهلي بالزي الأحمر على الليسار

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-04-02T17:33:55Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / رامي ربيعة / علي معلول / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / جيرالدو / وليد أزارو

 

إليكم تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم

2019-04-02T17:32:11Z

يبدأ المدرب حلمي طولان بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

الهاني سليمان / أحمد توفيق / محمود رزق / السيد سالم / محمد أنور / نور السيد / أحمد نبيل مانجا / توني سيلفا / عمار حمدي / خالد الغندور / خالد قمر

2019-04-02T17:31:42Z

يقدم الاتحاد موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، فحتى الآن وبعد مرور 26 جولة، استطاع الفريق السكندري أن يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز السادس في جدول الترتيب، وسيدخل زعيم الثغر هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشياطين الحُمر ليستمر في المنافسة على المراكز المتقدمة.

2019-04-02T17:31:33Z

أنهى المارد الأحمر مباراة القمة بتعادل سلبي بدون أهداف، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، وبهذا التعادل ظل أبناء القلعة الحمراء في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفارس الأبيض صاحب الصدارة حتى الآن، فبعد أن لعب المارد الأحمر 23 مباراة، استطاع أن يحق الانتصار في 16 مباراة، وتعادل في أربع وهُزم في ثلاث مباريات.

2019-04-02T17:30:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الاتحاد والأهلي على ملعب برج العرب، في الجولة 27 من الدوري المصري 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 