يقدم الاتحاد موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، فحتى الآن وبعد مرور 26 جولة، استطاع الفريق السكندري أن يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز السادس في جدول الترتيب، وسيدخل زعيم الثغر هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشياطين الحُمر ليستمر في المنافسة على المراكز المتقدمة.