1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المباراة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/JtwcOkNZ5p— Al Ahly SC (@AlAhly) April 2, 2019
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / رامي ربيعة / علي معلول / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / جيرالدو / وليد أزارو
📝 تشكيل فريقنا امام الإتحاد الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/Vmd7tIxrdE— Al Ahly SC (@AlAhly) April 2, 2019
إليكم تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب حلمي طولان بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منالهاني سليمان / أحمد توفيق / محمود رزق / السيد سالم / محمد أنور / نور السيد / أحمد نبيل مانجا / توني سيلفا / عمار حمدي / خالد الغندور / خالد قمر
يقدم الاتحاد موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، فحتى الآن وبعد مرور 26 جولة، استطاع الفريق السكندري أن يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز السادس في جدول الترتيب، وسيدخل زعيم الثغر هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشياطين الحُمر ليستمر في المنافسة على المراكز المتقدمة.
أنهى المارد الأحمر مباراة القمة بتعادل سلبي بدون أهداف، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، وبهذا التعادل ظل أبناء القلعة الحمراء في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفارس الأبيض صاحب الصدارة حتى الآن، فبعد أن لعب المارد الأحمر 23 مباراة، استطاع أن يحق الانتصار في 16 مباراة، وتعادل في أربع وهُزم في ثلاث مباريات.