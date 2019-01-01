أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق الاتحاد السعودي مع نظيره الريان القطري، على ملعب “ مدينة الملك عبد الله الرياضية” في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.