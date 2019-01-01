⚽️ دوري أبطال آسيا :#الاتحاد_الريان— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٤ مارس ٢٠١٩
- بالتوفيق للعميد 💛🖤#انا_الاتحاد pic.twitter.com/1SCNBrfl1p
التشكيل الرسمي لفريق الريان
يبدأ بطريقة (4/2/3/1)
فهد يونس / جونزالو فييرا / دامي تراوري / موسي هارون / ميونج جين كو / عبدالرحمن الكربي / موفق عوض قيدوم / أحمد محمد السيد / رودريجو تاباتا / لوكا بورجيس / جيليمين ريفاس
تشكيلة الرهيب أمام الاتحاد السعودي— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) ٤ مارس ٢٠١٩
فهد يونس
موفق عوض، تراوري، فييرا، موسى هارون
عبدالرحمن الكربي، احمد عبدالمقصود، كو ميونج، تاباتا
لوكا، ريفاس pic.twitter.com/BQlYCAK3Va
البدلاء / عبدالرحمن الحرازي / سيباستيان سوريا / محمد بدر سيار / صلاح علوي اليهري / محمود أحمد زاكري / خلفان إبراهيم خلفان / محمد علاء الدين
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
فواز القرني / منصور الحربي / أحمد عسيري / زياد الصحفي / سعود عبدالحميد / جمال باجندوح / خالد السميري / عبدالعزيز العرياني / فهد المولد / عبدالرحمن الغامدي / روماريو ريكاردو
قائمة الفريق الكروي في لقاء #الاتحاد_الريان #انا_الاتحاد pic.twitter.com/B4vyWujKtq— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٤ مارس ٢٠١٩
البدلاء / ماثيو جورمان / كارلوس فيلانويفا / عبدالله العمار / ياسين بارناوي / عمر الجدعاني / عون السلولي