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الاتحاد × الريان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والريان، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-03-04T17:53:36Z

18’ ضغط من لاعبي الريان لمحاولة الاختراق من العمق لكن تمركز دفاعي جيد من لاعبي الاتحاد

2019-03-04T17:51:43Z

16’ محاولة الاختراق من لوكا بورجيس لداخل المنطقة لكن استخلصها دفاع الاتحاد بنجاح 

2019-03-04T17:51:01Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-04T17:50:18Z

14’ إنطلاقة من روماريو ريكاردو  من منتصف الميدان لكن تدخل معه ميونج جين والحكم يحتسب خطأ فى منتصف الميدان

2019-03-04T17:48:53Z

13’ تمريرات فى الخط الخلفي لفريق الاتحاد لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الريان 

2019-03-04T17:47:31Z

12’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل عبدالرحمن الكربي على خالد السميري 

2019-03-04T17:47:01Z

11’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-03-04T17:45:05Z

9’ تنفيذ الركنية بعرضية من منصور الحربي لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-03-04T17:44:37Z

8’ عرضية من فهد المولد من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-03-04T17:42:52Z

7’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين 

2019-03-04T17:42:31Z

5’ تسديدة قوية من روماريو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-03-04T17:40:25Z

4’ تمريرة من رودريجو تاباتا على حدود المنطقة إلى لوكا بورجيس الذي مررها لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى يد أحمد عسيري والحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-03-04T17:38:46Z

3’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق موفق عوض الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكنها غير متقنة تصل سهلة بين أقدام أحمد عسيري مدافع الاتحاد 

2019-03-04T17:36:47Z

2’ عرضية من الجهة اليمنى فى إتجاه رودريجو تاباتا لداخل المنطقة ليتلقاها ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها من منطقة الخطورة 

التشكيل الرسمي لفريق الريان

2019-03-04T17:21:53Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1)

فهد يونس / جونزالو فييرا / دامي تراوري / موسي هارون / ميونج جين كو / عبدالرحمن الكربي / موفق عوض قيدوم / أحمد محمد السيد / رودريجو تاباتا / لوكا بورجيس / جيليمين ريفاس

البدلاء / عبدالرحمن الحرازي / سيباستيان سوريا / محمد بدر سيار / صلاح علوي اليهري / محمود أحمد زاكري / خلفان إبراهيم خلفان / محمد علاء الدين 

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-03-04T17:20:14Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

فواز القرني / منصور الحربي / أحمد عسيري / زياد الصحفي / سعود عبدالحميد / جمال باجندوح / خالد السميري / عبدالعزيز العرياني / فهد المولد / عبدالرحمن الغامدي / روماريو ريكاردو 

البدلاء / ماثيو جورمان / كارلوس فيلانويفا / عبدالله العمار / ياسين بارناوي / عمر الجدعاني / عون السلولي 

2019-03-03T21:37:54Z

يدخل الاتحاد بعد التعادل في اخز مبارياته أمام فريق الرائد والهزيمة من الهلال السعودي بهدفين دون رد، بينما الريان القطري الذي يدخل وهو في أفضل حالاته الفترة الحالية ويسعي لتحقيق نتيجة إجابية فى الراضي السعودية 

2019-03-03T21:37:31Z

يحتل فريق الاتحاد المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، بينما يقبع فريق الريان في المركز الرابع بترتيب جدول الدوري القطري وبرصيد 30 نقطة

2019-03-03T21:37:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق الاتحاد السعودي مع نظيره الريان القطري، على ملعب “ مدينة الملك عبد الله الرياضية” في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.