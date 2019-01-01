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الاتحاد × الرائد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الإتحاد ضد الرائد في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، علي ملعب مدينة الملك عبد الله

محدث
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Getty Images

2019-08-23T04:42:50Z

على الجانب الآخر اختتم الرائد الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019  المركز الثامن برصيد 38 نقطة، حيث خاض الفريق 30 مباراة استطاع ان يحقق الانتصار فى عشر مباريات وتعادل فى 8 وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من النمور.

2019-08-23T04:42:41Z

يدخل العميد منتشياً بعد انتصاره الآخير على العهد البناني بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال،خاض الاتحاد واحداً من أسوأ مواسمه على الاطلاق، حيث كان يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، وسيدخل النمور هذا اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي

2019-08-23T04:42:33Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة الاتحاد ضد الرائد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.