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الاتحاد × الحزم | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد ضد الحزم في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

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2019-10-04T17:21:12Z

11’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كارلوس فيلانويفا لداخل المنطقة تلقاها روماريو بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-10-04T17:20:17Z

10’ بطاقة صفراء من نصيب وسام السويد بعد تدخل قوي على عبدالعزيز البيشي 

2019-10-04T17:19:13Z

9’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كارلوس فيلانويفا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-10-04T17:18:31Z

8’ خطأ من الجهة اليسري للاتحاد بعد تدخل قوي من فاجنر إيروني على روماريو 

هارون كمارا يسجل الهدف الأول للاتحاد

2019-10-04T17:16:31Z

وصف الهدف

7’ الهدف جاء بعد استخلاص رائع للكرة من هارون كمارا من امام المدافع فاجنر إيروني وينفرد بالرمي ويسددها على يمين الحارس ماليك عسيله

2019-10-04T17:15:59Z

6’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للاتحاد عن طريق هارون كمارا 

2019-10-04T17:15:21Z

5’ عرضية من إيميليانو فيشيو من الجهة اليسري لكنها اقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-10-04T17:14:43Z

4’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-04T17:13:47Z

3’ خطأ لصالح الحزم بعد تدخل قوي من هارون كمارا على لويز فليبي من الجهة اليمنى 

2019-10-04T17:13:14Z

2’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق أسامة يوسف الخلف لكن أمسكها الحارس فواز القرني بثبات 

التشكيل الرسمي للحزم

2019-10-04T17:09:19Z

يبدأ المدرب دانيال إيسايلا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

مالك عسيله / أسامة يوسف / فاجنر إيروني / سيف حسن / وسام السويد / فارس العياف / لويس فيليبي موراله / إيرنست أسانتي / حسن جمال الحبيب / إدريس فتوحي / كارلوس ستراندبيرج 

البدلاء / داوود حسين آل سعيد / مسعود حمد بخيت / عبدالله حايف الشمري / إبراهيما تانديا / يوسف محمد عمر / منصور الحمزي / عمر محمد هوساوي / عبدالعزيز خليفة الناشي

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-10-04T17:07:08Z

يبدأ المدرب خوسيه لويس سييرا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / عبدالمحسن فلاته / منصور الحربي / كريم الأحمدي / كارلوس فيلانويفا / عبدالعزيز البيشي / إيميليانو فيتشيو / روماريو / هارون كمارا 

البدلاء / عبدالله المالكي / طارق عبده محمد / حمدان الشمراني / عساف القرني / اليكساندر بريوفيتش / عبدالله العمار / عبدالرحمن العبود / عصام المولد

2019-10-04T16:57:43Z

على الجانب الآخر يدخل الحزم هذا اللقاء وهو قادم من فوزًا كبيرًا أمام ضمك، في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون رد، وبهذا الانتصاراحتل الفريق المركز التاسع برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين، وتعادل وحيد وخسر مبارتين، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة واستغلال النتائج السيئة الذي يقدمها الاتحاد في الدوري حتى الآن

2019-10-04T16:57:14Z

يدخل العميد المباراة بعد أن خاض مباراته المؤجلة من الجولة الثانية ضد التعاون مساء الثلاثاء، واستطاع تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث فى الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، حيث خاض النمور خمس مباريات حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات، بينما خسر مبارتين.

2019-10-04T16:55:56Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوليفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد والحزم، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.