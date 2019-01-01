هارون كمارا يسجل الهدف الأول للاتحاد
وصف الهدف7’ الهدف جاء بعد استخلاص رائع للكرة من هارون كمارا من امام المدافع فاجنر إيروني وينفرد بالرمي ويسددها على يمين الحارس ماليك عسيله
⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: #الاتحاد_الحزم— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
8’ قووول اتحادي أول سجله هارون كمارا #الاتحاد_حياة pic.twitter.com/RuZGNzuoOS
⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: #الاتحاد_الحزم— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
- بالتوفيق للعميد 🖤💛#الاتحاد_حياة pic.twitter.com/eS16heSKpS
التشكيل الرسمي للحزم
يبدأ المدرب دانيال إيسايلا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
مالك عسيله / أسامة يوسف / فاجنر إيروني / سيف حسن / وسام السويد / فارس العياف / لويس فيليبي موراله / إيرنست أسانتي / حسن جمال الحبيب / إدريس فتوحي / كارلوس ستراندبيرج
📃 | 🔸تشكيلة المباراة 🔹#الحزم VS #الاتحاد— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) October 4, 2019
⛳️#جدة
⏰ 8:10 مساء #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/gNwnEbhnxf
البدلاء / داوود حسين آل سعيد / مسعود حمد بخيت / عبدالله حايف الشمري / إبراهيما تانديا / يوسف محمد عمر / منصور الحمزي / عمر محمد هوساوي / عبدالعزيز خليفة الناشي
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ المدرب خوسيه لويس سييرا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / عبدالمحسن فلاته / منصور الحربي / كريم الأحمدي / كارلوس فيلانويفا / عبدالعزيز البيشي / إيميليانو فيتشيو / روماريو / هارون كمارا
قائمة الفريق الكروي في مواجهة #الاتحاد_الحزم #الاتحاد_حياة pic.twitter.com/eo60aMtTIY— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
البدلاء / عبدالله المالكي / طارق عبده محمد / حمدان الشمراني / عساف القرني / اليكساندر بريوفيتش / عبدالله العمار / عبدالرحمن العبود / عصام المولد
على الجانب الآخر يدخل الحزم هذا اللقاء وهو قادم من فوزًا كبيرًا أمام ضمك، في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون رد، وبهذا الانتصاراحتل الفريق المركز التاسع برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين، وتعادل وحيد وخسر مبارتين، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة واستغلال النتائج السيئة الذي يقدمها الاتحاد في الدوري حتى الآن
يدخل العميد المباراة بعد أن خاض مباراته المؤجلة من الجولة الثانية ضد التعاون مساء الثلاثاء، واستطاع تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث فى الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، حيث خاض النمور خمس مباريات حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات، بينما خسر مبارتين.