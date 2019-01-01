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الإنتر × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ديربي إيطاليا بين الإنتر ويوفنتوس في الجولة 34 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2019-04-27T19:18:42Z

45’نهاية الشوط الأول

بطاقة صفراء

2019-04-27T19:17:54Z

44’خطأ لصالح رجا ناينجولان بعد تدخل من جورجيو كيليني في منتصف الميدان

2019-04-27T19:16:23Z

43’إيفان بيريشيتش تلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على قدم خوان كوادرادو في منتصف الميدان

2019-04-27T19:15:06Z

42’أليكس ساندرو انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول ارسال كرة عرضية لداخل المنطقة، لكن تدخل من بوليتانو الذي أمن الكرة وتحولت لركلة مرمى

2019-04-27T19:14:35Z

41’الضغط المتقدم من لاعبي الإنتر يحرم عناصر يوفنتوس في الخروج بالكرة من مناطقهم في هذه الأوقات

2019-04-27T19:13:44Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم ليوفنتوس بهدف دون رد

بطاقة صفراء

2019-04-27T19:11:16Z

39’خطأ لصالح كوادوا أسامواه بعد تدخل من خوان كوادرادو في منتصف الميدان

2019-04-27T19:10:23Z

38’ماورو إيكاردي أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن في إتجاه بيريشيتش المنطلق داخل المنطقة، لكن تغطية رائعة من بونوتشي الذي أبعد الكرة بنجاح

2019-04-27T19:07:51Z

37’أليكس ساندرو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الإنتر

2019-04-27T19:07:33Z

36’خوان كوادرادو سدد كرة قوية من خارج المنطقة من مسافية بعيدة مرت بسلام على مرمى الحارس هاندانوفيتش

2019-04-27T19:05:21Z

35’عشر دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للإنتر بهدف دون رد

2019-04-27T19:04:12Z

34’خطأ لصالح بليز ماوتيدي بعد تدخل من ماورو إيكاردي في مناطق دفاعات يوفنتوس

2019-04-27T19:03:54Z

33’رونالدو سدد كرة قوية من خارج المنطقة لم تكن بالشكل المطلوب ومرت بعيدة وإلى ركلة مرمى

2019-04-27T19:03:13Z

32’ركنية من اجلهة اليمنى لصالح عناصر الإنتر نفذها بوليتانو مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-04-27T19:01:47Z

31’بوليتانو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة سددها ماورو إيكاردي قوية من داخل المنطقة، إصكدمت بدفاعات يوفنتوس ثم أبعدت إلى ركنية

2019-04-27T19:00:26Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-27T18:58:58Z

29’لاعبي يوفنتوس يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة افتكاك دفاعات الإنتر

2019-04-27T18:58:21Z

28’ركنية نفذها بيرنارديسكي قصيرة في إتجاه بيانيتش الذي أرسل كرة عرضية مقوسة لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T18:57:50Z

27’بليز ماتويدي سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات الإنتر وتحولت إلى ركنية

2019-04-27T18:56:22Z

26’ناينجولان انطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-04-27T18:55:39Z

25’خطأ لصالح ميراليم بيانيتش بعد تدخل من بروزوفيتش في منتصف الميدان

2019-04-27T18:54:40Z

24’بليز ماتويدي مرر كرة بينية في إتجاه بيرنارديسكي المنطلق إلى حدود المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت سهلة إلى الحارس سمير هاندانوفيتش

2019-04-27T18:53:43Z

23’كرة ثابتة نفذها بوليتانو مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت أمام بيريشيتش الذي سددها قوية مرت بسلام على مرمى تشيزني وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T18:53:15Z

22’خطأ لصالح بيريشيتش بعد تدخل من بليز ماتويدي في منتصف الميدان

2019-04-27T18:51:57Z

21’خطأ لصالح بوليتانو بعد تدخل من أليكس ساندرو في منتصف الميدان

2019-04-27T18:51:14Z

20’ماورو إيكاردي انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول التوغل إلى داخل المنطقة، لكن تدخل رائع من بونوتشي الذي افتك الكرة بنجاح

2019-04-27T18:50:39Z

19’بيرنارديسكي سدد كرة صاروخية من خاجر المنطقة بيسراه مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T18:50:08Z

18’ركنية نفذها بيرشيتش مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-04-27T18:48:19Z

17’إيفان بيريشيتش سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات يوفنتوس وتحولت إلى ركنية

شاهد هدف الإنتر الأول

2019-04-27T18:47:15Z

عن طريق راجا ناينجولان

16’

2019-04-27T18:47:01Z

15’ربع ساعة أولى مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للإنتر بهدف دون رد

2019-04-27T18:46:36Z

13’خطأ لصالح ماتياس فيتشينو بعد تدخل من بليز ماتويدي في منتصف الميدان

2019-04-27T18:44:37Z

12’تمريرة بينية رائعة عن طريق ناينجولان في إتجاه ماورو إيكاردي المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها قوية تصدى لها تشينزي ببراعة وتحولت إلى ركنية

2019-04-27T18:43:02Z

11’بيرنارديسكي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T18:42:45Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للإنتر بهدف دون رد

2019-04-27T18:42:14Z

9’تمريرة بينية عن طريق فيدريكو بيرنارديسكي في إتجاه كريستيانو رونالدو المنطلق على حدود المنطقة، لكنه كان في موقف تسلل

راجا ناينجولان يفتتح التسجيل للإنتر

2019-04-27T18:40:52Z

بهدف عالمي

8’الهدف جاء بعد تصويبة صاروخية على الطائر عن طريق راجا ناينجولان من خارج المنطقة لم يستطع تشيزني التصدي لها وسكنت الشباك

2019-04-27T18:40:41Z

7’جوووووووووووووووووووول....والهدف الأول للإنتر

2019-04-27T18:40:18Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-27T18:39:58Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض والأسود على اليسار والإنتر بالزي الأزرق والأسود على اليسار

2019-04-27T18:39:43Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-04-27T18:39:26Z

يوجد مشكلة في البث التليفزيوني للمباراة وجاري حلها من المصدر

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-04-27T18:20:25Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيليني / أليكس ساندرو / خوان كوادرادو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / فيدريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو

 

إليكم تشكيل الإنتر لمباراة اليوم

2019-04-27T18:18:04Z

يبدأ المدرب لوتشيانو سباليتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

سمير هاندانوفيتش / دانيلو دامبروزيو / ستفيان دي فري / ميلان شكرينيار / كوادو أسامواه / ماتياس فيتشينو / مارسيلو بروزوفيتش / ماتيو بوليتانو / راجا ناينجولان / إيفان بيريشيتش / ماورو إيكاردي

 

2019-04-27T18:14:35Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي لوكا بانتي

2019-04-27T18:12:50Z

لاشك أن الإنتر يحتاج نقاط ديربي إيطاليا الثلاث أكثر من يوفنتوس، فهو معلق في المركز الثالث بفارق ليس بالكبير عن أبناء الجنوب هو 7 نقاط، وأقل منه عن ميلان الجار المحتل للمركز الرابع، وأي تعثر يتعرض له الأفاعي قد يكلفهم خسارة المركز الثالث بل والمقعد المؤهل لذات الأذنين في قادم الجولات، فهناك 5 منافسين شرهين للمقعد الأوروبي ولن يفوتوا الفرصة للانقضاض عليه، وهم روما وأتالانتا ولاتسيو وتورينو بجانب الروسونيري الذي اشتاق لعزف نشيد بطولته المفضلة في ملعبه التاريخي سن سيرو.

2019-04-27T18:12:40Z

سيدخل البيانكونيري هذا اللقاء وهو منتشي بفوزه بالإسكوديتو الثامن على التوالي والخامس والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد فوزه الأخير على فيورنتينا ووصوله للنقطة 87، ليصبح الفارق بينه وبين نابولي أقرب المنافسين 20 نقطة، وهو الرقم المستحيل تعويضه في الجولات المتبقية من السيري آ، لكن هذا لن يعني سهولة اللقاء على النيراتزوري، فأبناء السيدة العجوز لن يرضوا إلى بالفوز لمصالحة جماهيرهم على الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.

2019-04-27T18:11:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....لمتابعة ديربي إيطاليا بين الإنتر ويوفنتوس والذي سيقام على ملعب  سان سيرو، في الجولة 34 من الدوري الإيطالي  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال