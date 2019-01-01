⏱ | IT'S GO TIME— Inter (@Inter_en) October 6, 2019
The visitors kick us off.#FORZAINTER ⚫️🔵 #InterJuventus pic.twitter.com/EVxPkWa5sS
التشكيل الرسمي لليوفنتوس
يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
فويتشيك تشيزني / خوان كوادرادو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / باولو ديبالا / فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو
📝⚪️⚫️ | Here's our Bianconeri XI for the Derby d'Italia! 👇#InterJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/U7bBL4Ww38— JuventusFC (@juventusfcen) October 6, 2019
البدلاء / أدريان رابيو / كارلو بيتوليو / ميري ديميرال / جيانلويجي بوفون / جونزالو إيجواين / دانييلي روجاني / رودريجو بينتانكور / آرون رامسي / إيمري تشان
التشكيل الرسمي للإنتر
يبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريفة (3/5/2) وتضم كلً من
سمير هاندانوفيتش / دييجو جودين / ستيفان دي فري ميلان سكرينيار / دانيلو دامبروسيو / نيكولو باريلا / مارسيلو بروزوفيتش / ستيفانو سنسي / كوادو أسامواه / روميلو لوكاكو / لاوتارو مارتينيز
📋 | LINE-UP— Inter (@Inter_en) October 6, 2019
Antonio Conte's team tonight for #InterJuventus ⚫️🔵👇#FORZAINTER pic.twitter.com/KLnEUfnwXf
البدلاء / روبيرتو جاجليراديني / كريستيانو لازارو / سباستيان إسبوسيتو / أنطونيو كاندريفا / أندريا رانوكيا / دانيلي باديللي / بورخا فاليرو / ماتياس فيتشينو / ماتيو بوليتانو / فيديريكو ديماركو أليساندرو باستوني
فاز اليوفنتوس بمباراته الأخيرة ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، ليكون بذلك في المركز الأول في مجموعته بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي فاز على لوكوموتيف موسكو، أما الإنتر فقد خسر من برشلونة في مباراة قوية جمعتهما في دوري الأبطال أيضًا، ليكون في المركز الأخير في مجموعته المتواجد بها بوروسيا دورتموند وسلافيا براها.
فشل النيراتزوري في الفوز على البيانكونيري في آخر 5 مباريات، لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلف، فالفريق الأزرق والأسود ضم لاعبين أقوياء ويقودهم مدرب جيد هو أنطونيو كونتي، وتطور الفريق هذا الموسم واضح باحتلاله حتى الآن المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي دون أن يخسر أي مباراة، حيث جمع 18 نقطة، وسيحتاج إلى الفوز بهذه المباراة للابتعاد عن زملاء رونالدو ب5 نقاط.