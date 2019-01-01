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الإنتر × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلانفي الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2019-2020،، على ملعب جيوزيبي ميانزا

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-10-06T18:51:10Z

3’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لليوفنتوس عن طريق باولو ديبالا 

2019-10-06T18:49:24Z

2’ بداية حماسية من لاعبي الإنتر وضغط مبكر على دفاعات اليوفنتوس 

التشكيل الرسمي لليوفنتوس

2019-10-06T18:43:09Z

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

فويتشيك تشيزني / خوان كوادرادو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / باولو ديبالا / فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو 

البدلاء / أدريان رابيو / كارلو بيتوليو / ميري ديميرال / جيانلويجي بوفون / جونزالو إيجواين / دانييلي روجاني / رودريجو بينتانكور / آرون رامسي / إيمري تشان 

التشكيل الرسمي للإنتر

2019-10-06T18:36:30Z

يبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريفة (3/5/2) وتضم كلً من

سمير هاندانوفيتش / دييجو جودين / ستيفان دي فري  ميلان سكرينيار / دانيلو دامبروسيو / نيكولو باريلا / مارسيلو بروزوفيتش / ستيفانو سنسي / كوادو أسامواه / روميلو لوكاكو / لاوتارو مارتينيز 

البدلاء / روبيرتو جاجليراديني / كريستيانو لازارو / سباستيان إسبوسيتو / أنطونيو كاندريفا / أندريا رانوكيا / دانيلي باديللي / بورخا فاليرو / ماتياس فيتشينو / ماتيو بوليتانو / فيديريكو ديماركو أليساندرو باستوني 

2019-10-06T17:09:30Z

فاز اليوفنتوس بمباراته الأخيرة ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، ليكون بذلك في المركز الأول في مجموعته بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي فاز على لوكوموتيف موسكو، أما الإنتر فقد خسر من برشلونة في مباراة قوية جمعتهما في دوري الأبطال أيضًا، ليكون في المركز الأخير في مجموعته المتواجد بها بوروسيا دورتموند وسلافيا براها.

2019-10-06T17:09:22Z

فشل النيراتزوري في الفوز على البيانكونيري في آخر 5 مباريات، لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلف، فالفريق الأزرق والأسود ضم لاعبين أقوياء ويقودهم مدرب جيد هو أنطونيو كونتي، وتطور الفريق هذا الموسم واضح باحتلاله حتى الآن المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي دون أن يخسر أي مباراة، حيث جمع 18 نقطة، وسيحتاج إلى الفوز بهذه المباراة للابتعاد عن زملاء رونالدو ب5 نقاط.

2019-10-06T17:09:09Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....حيث تشهد الجولة السابعة من الدوري الإيطالي مواجهة قوية هي ديربي إيطالي بين الإنتر ويوفنتوس، وذلك في استاد جيوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.