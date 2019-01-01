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الإنتاج الحربي × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

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إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-02-16T16:35:11Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي هذه المباراة بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / محمد هاني / علي معلول / عمرو السولية / هشام محمد / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور أجايي

 

إليكم تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة اليوم

2019-02-16T16:33:34Z

يبدأ المدرب مختار مختار هذا اللقاء بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عامر محمد / عبد الرحمن فاروق / عبد الوهاب عنان / محمود البدري / أحمد شديد قناوي / محمود حمادة / أحمد مجدي / محمد مسعد / محمود كابونجا / موسى دياوارا / أحمد رؤوف

 

2019-02-16T16:30:25Z

سقط الشياطين الحُمر أمام فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لكن بالرغم من هذه الخسارة بقى المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

2019-02-16T16:30:11Z

يقدم فريق الإنتاج الحربي موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة خلف مصر للمقاصة صاحب المركز الرابع، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في ست مباريات، وتعادل في عشر، وتلقى أربع هزائم فقط.

2019-02-16T16:29:52Z

المباراة تقام على ملعب السلام بالقاهرة، والصافرة للحكم محمد الحنفي

2019-02-16T16:24:59Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الإنتاج الحربي والأهلي على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 