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الإمارات × قيرغيزستان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان في إطار منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-21T18:31:16Z

75’وصلنا أعزائي المتابعين إلى آخر ربع ساعة في عمر المباراة ومازال الأبيض متقدم بهدفين مقابل هدف

ياربااااااااااااااااااااااه، فرصة هدف محقق ضائعة من المنتخب القيرغيزستاني

2019-01-21T18:29:43Z

74’كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة استقبلها كوزيوبيف الخالي من الرقابة تمامًا وسددها بغرابة شديدة مرت بجوار القائم الأيمن وأضاع فرصة هدف محقق

2019-01-21T18:29:21Z

73’خطأ لصالح مصطفى يوسوبوف بعد تدخل من علي مبخوت في منتصف الميدان 

2019-01-21T18:28:29Z

72’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب القيرغيزستاني في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات الإماراتية

2019-01-21T18:27:21Z

71’اللاعب تامرلان كوزيوبيف سدد كرة قوية من على حافة المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2019-01-21T18:26:49Z

70’تصويبة قوية عن طريق بيكزهان ساجينبايف من خارج المنطقة مرت بعيدة أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

شاهد هدف المنتخب الإماراتي الثاني

2019-01-21T18:25:33Z

عن طريق علي مبخوت

69’

2019-01-21T18:25:02Z

68’بينية عن طريق إسماعيل الحمادي من خارج المنطقة في اتجاه علي مبخوت المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-01-21T18:24:01Z

67’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فيتالي لوكس إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الإماراتي

علي مبخوت يسجل الثاني للمنتخب الإماراتي

2019-01-21T18:21:20Z

بتصويبة من داخل المنطقة

66’الهدف جاء بعد تمريرة بينية مرفوعة عن طريق عامر عبد الرحمن إلى داخل المنطقة اسقبلها علي مبخوت ببراعة وسددها قوية داخل المنطقة سكنت شباك الحارس كوتمان كديبروف

تبديل في صفوف المنتخب الإماراتي

2019-01-21T18:20:55Z

65’خروج خلفان مبارك ودخول إسماعيل الحمادي بدلًا منه

2019-01-21T18:20:02Z

64’علي سالمين أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس كوتمان كديبروف

2019-01-21T18:19:13Z

63’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عقلالدين إلى داخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات المنتخب الإماراتي

2019-01-21T18:18:35Z

62’لاعبي المنتخب القرغيزستاني يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الأبيض

2019-01-21T18:18:02Z

61’حسن الصالح أرسل عرضية من الجانب الأيسر اصطدمت بدفاعات المنتخب القرغيزستاني  وتحولت إلى رمية جانبية

2019-01-21T18:17:48Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-01-21T18:16:38Z

59’ركنية نفذت عن طرييق فيتالي لوكس إلى داخل المنطقة استقبلها بيكزهان برأسية قوية مرت أعلى العارضة بقليل 

2019-01-21T18:14:45Z

58’تصويبة قوية عن طريق بيكزهان من خارج المنطقة تصدى لها خالد عيسى ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-01-21T18:14:27Z

57’علي سالمين سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الجارس كوتما كديبروف على مرتين

2019-01-21T18:12:33Z

56’إسماعيل مطر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس كوتمان كديبروف

2019-01-21T18:12:16Z

55’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-01-21T18:11:51Z

54’خلفان مبارك أرسل بينية في اتجاه المنطلق داخل المنطقة علي مبخوت أبعدت الكرة من أمامه من الدفاعات

2019-01-21T18:11:16Z

53’فاليري كيشين سدد كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بالعارضة وأبعدت من الدفاعات 

2019-01-21T18:10:59Z

52’كرة ثابتة نفذها فرهات مقوسة داخل المنطقة أبعدت من فارس جمعة إلى ركنية

2019-01-21T18:10:30Z

51’خطأ لصالح إدجار بيرنهاردت بعد تدخل من علي سالمين في منتصف الميدان

2019-01-21T18:10:14Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-01-21T18:09:08Z

49’الحسن صالح انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-21T18:08:39Z

48’خطأ لصالح خلفان مبارك بعد تدخل من فرهات في منتصف الميدان 

2019-01-21T18:04:05Z

47’أول كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بندر الأحبابي إلى داخل المنطقة استقبلها علي مبخوت برأسية مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-01-21T18:01:46Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-01-21T18:01:24Z

45+1’نهاية الشوط الأول

 

2019-01-21T17:46:14Z

45’الحسن صالح أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-21T17:45:34Z

44’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بندر الأحبابي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-21T17:44:43Z

43’خطأ لصالح إسماعيل أحمد بعد تدخل من مورزايف في منطقة دفاعات الإمارات

2019-01-21T17:43:17Z

42’فرهات موسابيكوف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن اصطدمت بعلي سالمين وتحولت إلى رمية جانبية

2019-01-21T17:42:08Z

41’بينية عن طريق علي سالمين في اتجاه المنطلق في الجانب الأيمن بندر الأحبابي طالت الكرة عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-01-21T17:41:51Z

40’إسماعيل مطر سدد كرة قوية من خارج المنطقة علت العارضة وتحولت إلى  ركلة مرمى

2019-01-21T17:40:22Z

39’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأبيض في منتصف الميدان بحثًا عن ادراك هدف التقدم

2019-01-21T17:39:57Z

38’ركنية نفذت عن طريق فيتالي لوكس مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة خارج المنطقة

2019-01-21T17:39:22Z

37’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيكزهان إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأبيض إلى ركنية

2019-01-21T17:38:58Z

36’إسماعيل مطر انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-21T17:35:57Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-01-21T17:34:08Z

33’الكرة بحوزة لاعبي المنتخب الإمارات في منتصف الميدان بحثًا عن ادراك هدف التقدم بالنتيجة 

2019-01-21T17:33:34Z

32’ركنية نفذها إسماعيل مطر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات القيرغيستانية

2019-01-21T17:33:06Z

31’بندر الأحبابي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-21T17:32:48Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

تبديل في صفوف منتخب الإمارات

2019-01-21T17:32:02Z

29’خروج خليفة مبارك بداعي الإصابة ودخول فارس جمعة بدلًا منه

2019-01-21T17:31:55Z

28’استئناف المباراة الآن

2019-01-21T17:31:47Z

27’دخول الطاقم الطبي لعلاجه 

2019-01-21T17:31:35Z

26’سقوط اللاعب خليفة مبارك بداعي الإصابة

ميرلان مورزايف يعدل النتيجة لقيرغيزستان

2019-01-21T17:27:53Z

بمهارة رائعة

25’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق عقلادلدين داخل المنطقة في اتجاه المهاجم ميرلان مورزايف الذي استلم اكلرة وراوغ الحارس خالد عيسى وسدد الكرة سكنت الشباك

 

2019-01-21T17:26:24Z

23’بينية عن طريق علي مبخوت في اتجاه المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-21T17:25:30Z

20’بندر الأحبابي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-21T17:25:08Z

19’خطأ لصالح خميس إسماعيل بعد تدخل من فرهات في منتصف الميدان

2019-01-21T17:23:59Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق علي مبخوت إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-21T17:23:33Z

17’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب الإماراتي في منتتصف الميدان بخثًا عن اختراق الدفاعات

2019-01-21T17:20:06Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال المنتخب الإماراتي متقدم بهدف دون رد

خميس إسماعيل يفتتح التسجيل لمنتخب الإمارات

2019-01-21T17:18:56Z

برأسية قوية من داخل المنطقة

14’الهدف جاء بعد ركنية نفذها إسماعيل مطر مقوسة داخل المنطقة ارتقى لها خميس إسماعيل وحولها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2019-01-21T17:13:55Z

13’على مبخوت انطلق من على حدود المنطقة ثم توغل داخل المنطقة، لكن تدخل في وقت رائع من المدافع فاليري كيشين وأبعد الكرة إلى ركنية

2019-01-21T17:11:59Z

12’بندر الأحبابي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-21T17:11:08Z

9’خطأ لصالح كايرات جيرجالبيك بعد تدخل من الحسن صالح في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-01-21T17:10:06Z

8’ركلة حرة نفذها إسماعيل مطر مقوسة داخل المنطقة استقبلها إسماعيل أحمد برأسية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-21T17:08:39Z

7’لمسة يد على اللاعب كايرات جيرجيالبيك في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2019-01-21T17:08:13Z

6’خطأ لصالح فيتالي لوكس بعد تدخل من بندر الأحبابي في منتصف الميدان 

2019-01-21T17:07:59Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-21T17:06:28Z

4’تصوية أولى عن طريق بندر الأحبابي من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ببراعة

2019-01-21T17:05:07Z

3’البداية مع عناصر المنتخب الإماراتي في منتصف الميدان وتمريرات قائمة في منتصف الميدان

2019-01-21T17:02:08Z

2’منتخب الإمارات بالزي الأسود البديل على اليسار ومنتخب قيرغيزستان بالزي الأحمر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-01-21T17:00:02Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل قيرغيزستان لمباراة اليوم

2019-01-21T16:57:20Z

يبدأ المدرب ألكسندر كريستينين بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من

كوتمان كديبروف / كاريات جيرجالبيك / مصطفى يوسوبوف / تامرلان كوزيوبيف / فاليري كيشين / عقلالدين إسرايلوف / إدجار بيرنهاردت / فيتالي لوكس / فرهات موسابيكوف / بيزكهان ساجينباييف / ميرلان كورزاليف

إليكم تشكيل الإمارات لمباراة اليوم

2019-01-21T16:55:57Z

يبدأ المدرب ألبيرتو زاكيروني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

خالد عيسى / بندر الأحبابي / خليفة مبارك / إسماعيل أحمد / الحسن صالح / خميس إسماعيل / عامر عبد الرحمن / علي سالمين / خلفان مبارك / علي مبخوت / إسماعيل مطر

2019-01-21T16:48:22Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حبث لقاء يجمع بين الإمارات وقيرغيزستان على ملعب مدينة زادي الرياضية، في دور الـ16 من كأس زايد، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.