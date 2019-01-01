أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حبث لقاء يجمع بين الإمارات وقيرغيزستان على ملعب مدينة زادي الرياضية، في دور الـ16 من كأس زايد، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.