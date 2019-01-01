ياربااااااااااااااااااااااه، فرصة هدف محقق ضائعة من المنتخب القيرغيزستاني
شاهد هدف المنتخب الإماراتي الثاني
عن طريق علي مبخوت69’
هدف ⚽️ علي مبخوت يسجل ثالث أهدافه في البطولة ويضع الأبيض في المقدمة من جديد!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 21, 2019
الإمارات 2 قيرغيزستان 1#beINAFC pic.twitter.com/mu4CFYIFhe
علي مبخوت يسجل الثاني للمنتخب الإماراتي
بتصويبة من داخل المنطقة66’الهدف جاء بعد تمريرة بينية مرفوعة عن طريق عامر عبد الرحمن إلى داخل المنطقة اسقبلها علي مبخوت ببراعة وسددها قوية داخل المنطقة سكنت شباك الحارس كوتمان كديبروف
تبديل في صفوف المنتخب الإماراتي
45+1’نهاية الشوط الأول
شوط أول: الإمارات 1 قيرغيزستان 1— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 21, 2019
تقدم الأبيض لكن الفريق القيرغيستاتي تدارك الموقف سريعا في 45 متكافئة بين الطرفين!#beINAFC pic.twitter.com/Ub8ixCUDYt
تبديل في صفوف منتخب الإمارات
ميرلان مورزايف يعدل النتيجة لقيرغيزستان
بمهارة رائعة
25’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق عقلادلدين داخل المنطقة في اتجاه المهاجم ميرلان مورزايف الذي استلم اكلرة وراوغ الحارس خالد عيسى وسدد الكرة سكنت الشباك
هدف ⚽️ التعادل القيرغيزستاني لا يتأخر!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 21, 2019
الإمارات 1 قيرغيزستان 1#beINAFChttps://t.co/x3sxWyT8fZ
خميس إسماعيل يفتتح التسجيل لمنتخب الإمارات
برأسية قوية من داخل المنطقة
14’الهدف جاء بعد ركنية نفذها إسماعيل مطر مقوسة داخل المنطقة ارتقى لها خميس إسماعيل وحولها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
هدف ⚽️ خميس إسماعيل برأسية يمنح الأسبقية للأبيض ويشعل مدرجات مدينة زايد!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 21, 2019
الإمارات 1 قيرغيزستان 0#beINAFC pic.twitter.com/A3uDnCxtEO
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل قيرغيزستان لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ألكسندر كريستينين بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا منكوتمان كديبروف / كاريات جيرجالبيك / مصطفى يوسوبوف / تامرلان كوزيوبيف / فاليري كيشين / عقلالدين إسرايلوف / إدجار بيرنهاردت / فيتالي لوكس / فرهات موسابيكوف / بيزكهان ساجينباييف / ميرلان كورزاليف
إليكم تشكيل الإمارات لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ألبيرتو زاكيروني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا منخالد عيسى / بندر الأحبابي / خليفة مبارك / إسماعيل أحمد / الحسن صالح / خميس إسماعيل / عامر عبد الرحمن / علي سالمين / خلفان مبارك / علي مبخوت / إسماعيل مطر