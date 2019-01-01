طالع تشكيل المنتخبين
المدرجات ممتلئة 🔥! تشكيل اللقاء 👇#كأس_آسيا2019 🏆 #الإمارات_تايلاند 🇦🇪🇹🇭 pic.twitter.com/6f7Whumrme— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٤ يناير ٢٠١٩
تشكيل منتخب تايلاند
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
سيفاراك ديتسجنون / تيراثون بونماثون / أديسون برومارك / سوبران ثونج / ميكا تشونونتسي / تريستان دو / سيبتيبان بوانجكهان / تتابون كسارات / تشانائيب سونجكراسين / أديساك كرايسون / تيراسيل دانجدا
البدلاء / شيرام بام بونج كارادكو / سيرود تشائونج / سارنون أريون / بوكخاو انان / شايانان بومبوبها / شاتشاي بدريوم / كاركوت ويريادومسيري / بانسا هيمفيبون / سونراتا ديشر / سومانيا بوريساي / ثيراتون بونماثان
طالع تشكيل منتخب الإمارات الرسمية لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (5/4/1) وتضم كلامن
خالد عيسي / بندر الأحبابي / الحسن صالح / إسماعيل أحمد / خليفة مبارك / محمدأحمد / خلفان مبارك / ماجد حسن أحمد / على سالمين / إسماعيل الحمادي / على مبخوت
هذه هي تشكيلة منتخبنا الوطني في مباراة الليلة أمام منتخب تايلاند ⚽️#كأس_آسيا2019#الإمارات_تايلاند @uaefa_ae @afcasiancup_ar @fifacom_ar pic.twitter.com/t3HcFqzb1E— UAE NT (@uaent2019) ١٤ يناير ٢٠١٩
البدلاء / خميس إسماعيل / عامر عبدالرحمن / محمد عبدالرحمن / محمد خلفان / أحمد خليل / وليد عباس / على خصيف / فارس جمعة / سيف راشد ناصر / محمد الشامسي