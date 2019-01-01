وجوه جديدة تقود المنتخب السعودي في ودية الإمارات

يبدأ المدرب يوسف عنبر بتشكيلة تضم: (مضطفى ملائكة / مدالله العليان ، محمد خبراني ، زياد الصحفي ، عبد الله الشامخ ، علي هزازي ، نايف هزازي ، حسن الحبيب ، أحمد الزين ، منصور حمزي ، عبد الفتاح آدم).

🏆 ــ مباراة ودية

⚽️ ــ 🇸🇦 السعودية 🆚 الإمارات 🇦🇪

⏱ ــ 4:45 مساءً 🇸🇦 ـ 5:45 مساءً 🇦🇪

🏟 ــ استاد آل نهيان



ـــ القائمة الأساسية والاحتياطية ⤵️#السعودية_الإمارات#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/qpUaQPFMHS — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 21, 2019

بدلاء الصقور: (عبد الله الصالح ، عبد الله الجدعاني ، متعب المفرج ، بندر المطيري ، يزيد البكر ، أسامة الخلف ، فارس العياف ، سلطان مندش ، ربيع سفياني ، حسن شراحيلي).