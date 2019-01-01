بداية المباراة
تشكيل الإمارات
مبخوت والأحبابي ومبارك يقودون عيال زايد
يبدأ المدرب الوطني سليم عبد الرحمن مباراته الأخيرة بتشكيلة تضم: (خالد عيسى / أحمد برمان ، حبيب الفردان ، خلفان مبارك ، سهيل النوبي ، سيف راشد ، شاهين عبد الرحمن ، عبد الله غانم ، الحسن صالح ، بندر الأحبابي ، علي مبخوت).
تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراة اليوم الدولية الودية أمام شقيقه المنتخب السعودي ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/7EweABFlNm— UAE NT (@uaent2019) March 21, 2019
تشكيل السعودية
وجوه جديدة تقود المنتخب السعودي في ودية الإمارات
يبدأ المدرب يوسف عنبر بتشكيلة تضم: (مضطفى ملائكة / مدالله العليان ، محمد خبراني ، زياد الصحفي ، عبد الله الشامخ ، علي هزازي ، نايف هزازي ، حسن الحبيب ، أحمد الزين ، منصور حمزي ، عبد الفتاح آدم).
🏆 ــ مباراة ودية— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 21, 2019
⚽️ ــ 🇸🇦 السعودية 🆚 الإمارات 🇦🇪
⏱ ــ 4:45 مساءً 🇸🇦 ـ 5:45 مساءً 🇦🇪
🏟 ــ استاد آل نهيان
ـــ القائمة الأساسية والاحتياطية ⤵️#السعودية_الإمارات#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/qpUaQPFMHS
بدلاء الصقور: (عبد الله الصالح ، عبد الله الجدعاني ، متعب المفرج ، بندر المطيري ، يزيد البكر ، أسامة الخلف ، فارس العياف ، سلطان مندش ، ربيع سفياني ، حسن شراحيلي).
على الجانب الآخر كان مشوار المنتخب الإماراتي في كأس آسيا الماضية جيد للغاية، حتى أن وصلوا إلى الدور نصف النهائي، ثم إصطدموا بالمنتخب القطري، وخسروا هذا اللقاء برباعية نظيفة، يذكر أن العنابي هو بطل كأس آمم آسيا الأخيرة بعد تغلبه على نظيره الياباني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
يدخل الأخضر هذا اللقاء لتجربة بعض العناصر الشابة التي تم إختيارها من قبل المدرب المؤقت للفريق يوسف عنبر، وكان المنتخب السعودي قد ودع بطولة كآس آسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات منذ أسابيع قليلة من دور الـ16 على يد نظيره الياباني.
أعزائي المتابعين.. أسعد الله أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول – للديربي الخليجي العربي بين الإمارات والسعودية، والذي يستضيفه ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.