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الإمارات × السعودية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة الإمارات ضد السعودية الودية التحضيرية لتصفيات كأس العالم 2020

محدث
التعليقات()

2019-03-21T13:56:50Z

14' محاولات سعودية للخروج بالكرة من الخلف، لكن ضغط إماراتي قوي جداً على حامل الكرة يمنعهم من التقدم

2019-03-21T13:55:35Z

13' اللعب هادئ في هذه الأثناء لكن منتخب الإمارات أفضل نسبياً من شقيقه السعودي

2019-03-21T13:54:11Z

11' الأحبابي ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء، لا تجد إلا يد ملائكة

2019-03-21T13:53:35Z

10' خطأ للإمارات من على يسار منطقة جزاء السعودية، بعد تدخل من مد الله على سيف راشد

2019-03-21T13:52:09Z

9' المنتخب الإماراتي لم يغير طريقة لعبه عن ما كانت في كأس آسيا، فلايزال يعتمد على التحضير ثم الكرات الطولية بحثاً عن مبخوت

2019-03-21T13:50:39Z

7' الحبيب يرسل قذيفة من أمام منطقة الجزاء يطير لها عيسى ويبعدها من عى يمينه

2019-03-21T13:49:30Z

5' هزازي حاول النقدم إلى يمين منطقة الجزاء من قبيل القوس لكن الدفاع الإماراتي اعترضه وأبعد الكرة، فانطلق لها الحبيب وخحاول متابعة الكرة، لكن عيسى اعترضه وأمسكها

2019-03-21T13:47:56Z

5' يا رباااااااااااااااااه، الحبيب كاد أن يتقدم للسعودية لكن خالد عيسى يرفض

2019-03-21T13:45:49Z

4' عرضية سعودية خطيييييييييرة من اليمين عن طريق مدالله يبعدها الدفاع من على رأس عبد الفتاح آدم

2019-03-21T13:44:48Z

2' أمامية إماراتية تبحث عن مبخوت في الأمام، يعترضها الدفاع السعودي ويبعدها

2019-03-21T13:44:12Z

2' السعودية على اليمين بالأخضر المعتاد، والإمارات على اليسار بالأبيض المعتاد

بداية المباراة

2019-03-21T13:35:12Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل الإمارات

2019-03-21T13:33:59Z

مبخوت والأحبابي ومبارك يقودون عيال زايد

يبدأ المدرب الوطني سليم عبد الرحمن مباراته الأخيرة بتشكيلة تضم: (خالد عيسى / أحمد برمان ، حبيب الفردان ، خلفان مبارك ، سهيل النوبي ، سيف راشد ، شاهين عبد الرحمن ، عبد الله غانم ، الحسن صالح ، بندر الأحبابي ، علي مبخوت).

تشكيل السعودية

2019-03-21T13:31:19Z

وجوه جديدة تقود المنتخب السعودي في ودية الإمارات

يبدأ المدرب يوسف عنبر بتشكيلة تضم: (مضطفى ملائكة / مدالله العليان ، محمد خبراني ، زياد الصحفي ، عبد الله الشامخ ، علي هزازي ، نايف هزازي ، حسن الحبيب ، أحمد الزين ، منصور حمزي ، عبد الفتاح آدم).

بدلاء الصقور: (عبد الله الصالح ، عبد الله الجدعاني ، متعب المفرج ، بندر المطيري ، يزيد البكر ، أسامة الخلف ، فارس العياف ، سلطان مندش ، ربيع سفياني ، حسن شراحيلي).

2019-03-21T13:31:09Z

على الجانب الآخر كان مشوار المنتخب الإماراتي في كأس آسيا الماضية جيد للغاية، حتى أن وصلوا إلى الدور نصف النهائي، ثم إصطدموا بالمنتخب القطري، وخسروا هذا اللقاء برباعية نظيفة، يذكر أن العنابي هو بطل كأس آمم آسيا الأخيرة بعد تغلبه على نظيره الياباني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

2019-03-21T13:31:06Z

يدخل الأخضر هذا اللقاء لتجربة بعض العناصر الشابة التي تم إختيارها من قبل المدرب المؤقت للفريق يوسف عنبر، وكان المنتخب السعودي قد ودع بطولة كآس آسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات منذ أسابيع قليلة من دور الـ16 على يد نظيره الياباني.

2019-03-21T13:31:03Z

أعزائي المتابعين.. أسعد الله أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول – للديربي الخليجي العربي بين الإمارات والسعودية، والذي يستضيفه ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.