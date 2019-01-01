⏱ نهاية المباراة:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢٥ يناير ٢٠١٩
بهدف مبخوت المنتخب الإماراتي يتأهل لنصف نهائي #كأس_آسيا2019 #الإمارات_أستراليا 🇦🇪🇦🇺 pic.twitter.com/POPcvmDalu
التبديل الثالث الأخير فى صفوف منتخب الإمارات
تبديل أخير فى صفوف استراليا
بطاقة صفراء من نصيب وليد عباس
التبديل الثاني فى صفوف منتخب أستراليا
شاهد الهدف الاول لمنتخب الإمارات
علي مبخوت72’
#كأس_آسيا2019: هدف ⚽️ علي مبخوت يستفيد من خطأ دفاعي كارثي ويهدي الأسبقية للأبيض الإماراتي 🇦🇪— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٥ يناير ٢٠١٩
الإمارات 1 أستراليا 0#beINAFC pic.twitter.com/hXG9NoiFZY
الهدف الاول لمنتخب الإمارات
على مبخوت69’ الهدف جاء بعد خطأ فادح من المدافع ميلوش ديجينيك الذي مررها إلى الحارس ماتيو ريان ليستخلصها على مبخوت ويمر بمهارة من الحارس ويسددها فى المرمي بنجاح
هدف! ⚽— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢٥ يناير ٢٠١٩
علي مبخوت يفتتح التسجيل للأبيض في الدقيقة 68 #كأس_آسيا2019 #الإمارات_أستراليا 🇦🇪
هجمة خطيرة لمنتخب أستراليا
هدف ملغي للمنتخب الأسترالي بداعي التسلل
ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني
التبديل الاول فى صفوف منتخب أستراليا
التبديل الثاني فى صفوف منتخب الإمارات
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
⏱ نهاية الشوط الأول:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢٥ يناير ٢٠١٩
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأبيض والكانغارو في ربع نهائي #كأس_آسيا2019#الإمارات_أستراليا 🇦🇪🇦🇺 pic.twitter.com/Bltd8gtwnX
أووووووووووووه،،،،،، هجم خطيرة للمنتخب الإماراتي
تبديل أول إضطراري في صفوف منتخب الإمارات
بداية المياراة
⏱ بداية المباراة:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢٥ يناير ٢٠١٩
🇦🇪 #الإمارات 🆚 #أستراليا 🇦🇺#كأس_آسيا2019 🏆
#الإمارات_أستراليا pic.twitter.com/bYw7BE3EcJ
طالع تشكيل الفريقين لمباراة اليوم
بالأمس في نصف نهائي كأس آسيا 2015 واليوم في ربع نهائي كأس آسيا 2019!— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢٥ يناير ٢٠١٩
تشكيل الفريقين 👇 هل يتفوق أصحاب الأرض الليلة كما فعلت أستراليا قبل 4 أعوام؟ 🇦🇪 🇦🇺 #الإمارات_أستراليا #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/FBVg1ajLKj
التشكيل الرسمي لمنتخب أستراليا لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
ماثيو ريان / رهيان جرانت / ميلوش ديجينيك / ترينت ساينسبوري / عزيز بيهيش / روبي كروز / مارك ميلليجان / جاكسون إرفين / كريستوفر أويكونوميديس / أبستوليس جيانو / جامي ماكلارين
البدلاء / ميتشل لانجيراك / داني فوكوفيتش / جيمس جيجو / أليكس جيرسباخ / أوبر مابيل / ماسيمو لونجو / ماثيو ليكي / اندرو نابوت / ماثيو جورمان / توم روجيتش / جوش ريسدون / مصطفي أميني
التشكيل الرسمي لمنتخب الإمارات لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
خالد عيسي / محمد أحمد / فارس جمعة / إسماعيل أحمد / وليد عباس / على سالمين / ماجد حسن أحمد / بندر الأحبابي / أسماعيل مطر / أسماعيل الحمادي / على مبخوت
البدلاء / على خصيف / محمد الشامسي / محمد خلفان / عامر عبدالرحمن / خليفة مبارك / محمد عبدالرحمن / خلفان مبارك / خميس إسماعيل / أحمد خليل / خليفة مبارك / السحن صالح / سيف راشد ناصر