2019-04-18T15:06:20Z
4’ إنطلاقة من محمد صادق من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها فى إتجاه شيلونجو لكن خروج موفق من لحارس محمود جنش وامسكها بثبات
2019-04-18T15:05:12Z
3’ تسديدة قوية من بهاء مجدي من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي
2019-04-18T15:04:35Z
2’ خطأ من الجهة اليمنى فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من طارق طه على إبراهيم حسن
2019-04-18T15:03:46Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المبارة
2019-04-17T21:11:37Z
يقدم فريق الإسماعيلي موسم غير جيد مقارنة بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام فريق المصري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، خلف فريق مصر المقاصة الذي يملك 40 نقطة، واستطاع الدراويش تحقيق الانتصار في تسع مباريات وتعادلوا في عشر، وخسروا سبع مواجهات.
2019-04-17T21:11:14Z
صعد الفارس الأبيض إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تغلبه على فريق حسنية أغادير المغربي في مجموع لقاءي الذهاب والإياب (1-0)، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بعدما خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف في الجولة 28 من الدوري المصري، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يتصدر لأول مرة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 25 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارتين.
2019-04-17T21:10:52Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....فتح استاد الجيش بالسويس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الإسماعيلي والزمالك، في إطار منافسات اللقاء المؤجل من الجولة 10 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.