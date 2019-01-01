صعد الفارس الأبيض إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تغلبه على فريق حسنية أغادير المغربي في مجموع لقاءي الذهاب والإياب (1-0)، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بعدما خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف في الجولة 28 من الدوري المصري، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يتصدر لأول مرة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 25 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارتين.