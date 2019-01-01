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الإتفاق × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الإتفاق والهلال، في إطار الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-01T16:22:54Z

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول 

2019-04-01T16:22:10Z

45+2’ عرضية من جوناثان سوريانو من الجهة اليسري فى إتجاه ياسر الشهراني الذي تلقاها برأسية فى قلب المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-01T16:21:30Z

45+1’ تمريرة من محمد الشلهوب لداخل المنطقة فى إتجاه أندري كاريلو لكنها غير متقنة تمر إلى ضربة مرمي 

2019-04-01T16:20:29Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

يارباااااااااااااااااااااه،،، تسديدة قوية من محمد الشلهوب

2019-04-01T16:19:55Z

44’ تمريرة رائعة من خارج المنطقة عن طريق سوريانو تصل إلى محمد الشلهوب الذي سدد كرة قوية لكنها مرت على حافة القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-01T16:18:47Z

43’ ضغط من لاعبي الهلال لمحاولة البحث عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الاول 

2019-04-01T16:17:36Z

42’ عرضية من أندري كاريلو لداخل المنطقة تلقاها سوريانو وحاول التسديد لكن ابعدها من امامه حسين السيد إلى رمية تماس

2019-04-01T16:16:20Z

41’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق عبدالرحمن العبود لداخل المنطقة أمسكها الحارس عبدالله المعيوف بثبات

شاهد الهدف الاول لفريق الإتفاق

2019-04-01T16:16:16Z

محمد الكويكبي

2019-04-01T16:15:08Z

40’ عرضية من ياسر الشهراني من الجهة اليمنى لكن استخلصها الدفاع وابعدها من منطقة الخطورة 

2019-04-01T16:13:33Z

38’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أحمد عكايشي  لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام برايان أليمان الذي سدد كرة قوية لكن أمسكها عبدالله المعيوف بثبات 

2019-04-01T16:12:40Z

37’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالملك الخيبري بعد تدخل قوي على برايان أليمان 

2019-04-01T16:12:14Z

36’ محاولة المرور من أندري كاريلو من الجهة اليمنى لكن ابعدها حسين السيد بنجاح 

2019-04-01T16:11:17Z

35’ تمريرة طولية من محمد الشلهوب فى إتجاه حسن كادش على يسار المنطقة ليتلقاها بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-01T16:09:48Z

34’ تنفيذ الركنية بعرضية من محمد الشلهوب لداخل المنطقة لكن ابعدها حسين السيد من منطقة الخطورة 

2019-04-01T16:09:17Z

33’ تمريرة ثنائية بين هتان باهبري ومحمد الشلهوب لداخل يسار المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنينة

2019-04-01T16:08:34Z

32’ محاولات من لاعبي الهلال للبحث عن هدف التعادل لكن تغطية دفاعية جيدة من مدافعي الإتفاق

2019-04-01T16:04:55Z

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الاول والتقدم أصبح لفريق الإتفاق بهدف مقابل لاشئ
 

محمد الكويكبي يتقدم لفريق الإتفاق بهدف من علامة الجزاء

2019-04-01T16:03:18Z

محمد الكويكبي

29’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من محمد الكويكبي بتسديدة قوية على يسار المرمي لتسكن شباك عبدالله المعيوف بنجاح 

2019-04-01T16:02:30Z

28’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،والهدف الأول لفريق الإتفاق عن طريق محمد الكويكبي 

2019-04-01T16:01:51Z

27’ الحكم بعد مشاهدة الإعادة فى الفار يأكد على ركلة الجزاء 

2019-04-01T16:00:34Z

26’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للإتفاق بعد إنطلاقة من عمر السنين داخل يمين المنطقة لكن تدخل معه حسن كادش معه بقوة ليحتسب الحكم ركلة جزاء لفريق الإتفاق

2019-04-01T16:00:03Z

25’ أووووووووووووووووووووه،،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لفريق الإتفاق 

2019-04-01T15:58:54Z

24’ تسديدة قوية من مسافة بعيدة عن طريق جوناثان سوريانو لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-04-01T15:58:13Z

23’ إنطلاقة من اندري كاريلو من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى ياسر الشهراني الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-01T15:57:43Z

22’ إنطلاقة من محمد الكويكبي من الجهة اليمنى لكن تدخل معه ميلوش ديجينيك وابعدها إلى رمية تماس 

2019-04-01T15:56:50Z

21’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق حسين السيد لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-04-01T15:56:14Z

20’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق هتان باهبري لداخل المنطقة تلقاها محمد الشلهوب بتسديدة قوية على الطائر تصدي لها الحارس وامسكها على مرتين 

2019-04-01T15:54:51Z

19’ تمريرة من محمد الكويكبي لداخل المنطقة فى إتجاه أحمد العكايشي لكن استخلصها عبدالملك الخيبري بنجاح

2019-04-01T15:54:08Z

18’ إنطلاقة من عبدالرحمن العبود من الجهة اليسري ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن تدخل معه ميلوش ديجينيك وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-01T15:51:50Z

16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد الكويكبي لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-04-01T15:50:06Z

14’ عرضية خطيرة من أندري كاريلو لداخل المنطقة تلقاها محمد الشلهوب بتسديدة قووية لكن ابعدها الحارس عبدالله الصالح بنجاح 

2019-04-01T15:49:19Z

13’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال على حدود المنطقة لمحاولة الإختراق لداخل المنطقة 

2019-04-01T15:47:35Z

12’ ركنية للهلال تنفذ بتمريرة قصيرة إلى هتان باهبري على حدود المنطقة ثم يسدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس عبدالله الصالح ببراعة

2019-04-01T15:46:42Z

11’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أندري كاريلو لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح من امام محمد الشلهوب 

2019-04-01T15:45:52Z

10’ تمريرة طولية من عبدالرحمن العبود لداخل المنطقة فى إتجاه العكايشي لكنها أقرب إلى الحارس عبدالله المعيوف

2019-04-01T15:44:29Z

9’ ضغط قوي من لاعبي الإتفاق على دفاعات الهلال ومحاولات للبحث عن هدف التقدم 

2019-04-01T15:44:00Z

7’ تسديدة قوية من محمد الكويكبي من خارج المنطقة بعدها عبدالمعيوف ببراعة 

2019-04-01T15:41:45Z

6’ تمريرة خاطئة من محمد جحفلي لداخل المنطقة استخلصها أحمد العكايشي ومررها عرضية أرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-04-01T15:40:26Z

5’ تنفيذ الركنية بعرضية من فيليب كيس لداخل المنطقة تلقاها رامون أرياس برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-01T15:39:48Z

4’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق عبدالرحمن العبود تصدي لها ببراعة عبدالله المعيوف وابعدها إلى ركنية 

2019-04-01T15:39:08Z

3’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

2019-04-01T15:38:07Z

2’ تمريرة من أندري كاريلو لداخل يمين المنطقة فى إتجاه ياسر الشهراني لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

التشكيل الرسمي لفريق الهلال

2019-04-01T15:09:30Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / محمد جحفلي / ميلوش ديجينيك / حسن كادش / محمد كنو / محمد الشلهوب / عبدالملك الخيبري / أندري كاريلو / جوناثان سوريانو / هتان باهبري 

البدلاء / ناصر عيسي الدوسري / أحمد الشراحيلي / أحمد أشرف / محمد الواكد / سيباستيان جيوفينكو / على آل بليهي / سالم الدوسري / عبدالرحمن هاشم اليامي

التشكيل الرسمي لفريق الفيحاء

2019-04-01T15:04:17Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالله الصالح / عمر السنين / على الخيبري / رامون أرياس / حسين السيد / فيليب كيس / على هزازي / محمد الكويكبي / برايان أليمان / عبدالرحمن العبود / أحمد العكايشي 

البدلاء / محمد السبيعي / هزاع الهزاع / محمد الحايطي / أحمد جمال الحبيب / سعد آل خيري / إبراهيم محنشي / كريستيان جيوانكا / حسن جمال الحبيب / سعيد الربيعي 

2019-03-31T20:42:16Z

يحتل فريق الاتفاق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة خلف الفيصلي صاحب المركز الذي يمتلك 33 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق القادسية، واستطاع أن يحقق الانتصار بثلاثية مقابل هدفين، وحتى الآن خاض الفريق 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل مثلهم، وهُزم في تسع مواجهات.

2019-03-31T20:42:09Z

أنهي الزعيم ديربي الرياض الممتع بخسارة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على استاد الملك فهد، وبهذه الخسارة ترك الفريق صدارة جدول الترتيب وتراجع إلى المكز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 25 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في سبع وتلقى هزيمة واحدة.

2019-03-31T20:41:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف  ملعب "الأمير محمد بن فهد" مباراة الاتفاق والهلال وذلك في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.