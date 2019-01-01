أنهي الزعيم ديربي الرياض الممتع بخسارة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على استاد الملك فهد، وبهذه الخسارة ترك الفريق صدارة جدول الترتيب وتراجع إلى المكز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 25 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في سبع وتلقى هزيمة واحدة.