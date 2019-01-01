يارباااااااااااااااااااااه،،، تسديدة قوية من محمد الشلهوب
شاهد الهدف الاول لفريق الإتفاق
محمد الكويكبي
الهدف الأول لنادي الاتفاق سجله اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 28— دوري بلس (@dawriplusksa) ١ أبريل ٢٠١٩
الاتفاق 1 : 0 الهلال
#الاتفاق_الهلال
#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس
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⏲ الشوط الأول الدقيقة 30 | كأس خادم الحرمين الشريفين#الاتفاق : 1— نادي الاتفاق (@Ettifaq) ١ أبريل ٢٠١٩
الهلال : 0
⚽️ محمد الكويكبي ‘28#الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/3jLBJ94488
محمد الكويكبي يتقدم لفريق الإتفاق بهدف من علامة الجزاء
محمد الكويكبي29’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من محمد الكويكبي بتسديدة قوية على يسار المرمي لتسكن شباك عبدالله المعيوف بنجاح
⚽️ قووووووووول.. الشنب محمد الكويكبي يسجل هدف #الاتفاق الأول من نقطة الجزاء ‘28#الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/WZmYPhoTvW— نادي الاتفاق (@Ettifaq) ١ أبريل ٢٠١٩
⏲ الشوط الأول الدقيقة 15 | كأس خادم الحرمين الشريفين#الاتفاق : 0— نادي الاتفاق (@Ettifaq) ١ أبريل ٢٠١٩
الهلال : 0#الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/lN1o6dr8za
بداية مباراة #الاتفاق_الهلال من دور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين..— نادي الاتفاق (@Ettifaq) ١ أبريل ٢٠١٩
بالتوفيق لفارس الدهناء 💚❤️ pic.twitter.com/CAghliQ9ry
التشكيل الرسمي لفريق الهلال
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / محمد جحفلي / ميلوش ديجينيك / حسن كادش / محمد كنو / محمد الشلهوب / عبدالملك الخيبري / أندري كاريلو / جوناثان سوريانو / هتان باهبري
📋 This is our starting line-up and substitutes for #EttifaqVsAlHilal in the quarterfinal round of the Saudi #King_Cup #AlHilal 💙 pic.twitter.com/eTsuFmJd76— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) ١ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / ناصر عيسي الدوسري / أحمد الشراحيلي / أحمد أشرف / محمد الواكد / سيباستيان جيوفينكو / على آل بليهي / سالم الدوسري / عبدالرحمن هاشم اليامي
التشكيل الرسمي لفريق الفيحاء
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عبدالله الصالح / عمر السنين / على الخيبري / رامون أرياس / حسين السيد / فيليب كيس / على هزازي / محمد الكويكبي / برايان أليمان / عبدالرحمن العبود / أحمد العكايشي
📋 التشكيلة المتحركة لفريق #الاتفاق في مباراة اليوم..— نادي الاتفاق (@Ettifaq) ١ أبريل ٢٠١٩
بالتوفيق للنواخذة 💚❤️#الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/hXvTd3ltNG
البدلاء / محمد السبيعي / هزاع الهزاع / محمد الحايطي / أحمد جمال الحبيب / سعد آل خيري / إبراهيم محنشي / كريستيان جيوانكا / حسن جمال الحبيب / سعيد الربيعي
يحتل فريق الاتفاق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة خلف الفيصلي صاحب المركز الذي يمتلك 33 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق القادسية، واستطاع أن يحقق الانتصار بثلاثية مقابل هدفين، وحتى الآن خاض الفريق 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل مثلهم، وهُزم في تسع مواجهات.
أنهي الزعيم ديربي الرياض الممتع بخسارة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على استاد الملك فهد، وبهذه الخسارة ترك الفريق صدارة جدول الترتيب وتراجع إلى المكز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 25 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في سبع وتلقى هزيمة واحدة.