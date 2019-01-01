نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول— Al Ahly SC (@AlAhly) April 10, 2019
الأهلي ١ - ٠ المقاصة#YallaYaAhly pic.twitter.com/GzKXM09On9
هاني سعيد يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء
الهدف الأول للأهلي عن طريق حمدي فتحي
حمدي فتحي يتقدم للأهلي برأسية رائعة25' الشحات تقدم بالكرة في اليسار ثم مررها لليمين، حيث محمود وحيد الذي أرسل عرضية مقوسة رائعة على رأس حمدي فتحي الذي حول الكرة بدوره للمرمى، فعبرت للشباك من على يمين أحمد عادل
جول جول جوووووووووول حمدي فتحي 👏🔥⚽#YallaYaAhly pic.twitter.com/dj9DkGEsM1— Al Ahly SC (@AlAhly) April 10, 2019
23' السولية أرسل كرة ساقطة رائعة من وسط الميدان وضعت أجايي في مواجهة أحمد عادل في يسار منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية يسارية اعترضها عبد المنعم وأبعد الكرة بيسراه
بداية المباراة
بداية المباراة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/rjVlbgmZwK— Al Ahly SC (@AlAhly) April 10, 2019
تشكيل مصر المقاصة
طلعت يوسف يتسلح بأبناء الأهلي السابقين
يبدأ المدرب طلعت يوسف بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (أحمد عادل عبد المنعم / أحمد محسن ، محمد دبش ، أسامة جلال ، عصام صبحي / محمد توني ، هاني سعيد / صلاح ريكو ، شيميلس بيكلي ، ميدو جابر / جون أنطوي).
البدلاء: (محمد كوكو ، محمد رمضان ، محمد الدسوقي ، صلاح عاشور ، باولن فوافي ، طه عادل ، مصطفى شبيطة).
تشكيل الأهلي
لاسارتي يريح بعض العناصر الأساسية لتلافي الإرهاق قبل العودة ضد صنداونز
يبدأ المدرب مانويل لاسارتي بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (محمد الشناوي / محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، محمود وحيد / عمرو السولية ، حمدي فتحي / حسين الشحات ، صالح جمعة ، جونيور أجايي / وليد أزارو).
تشكيلة لاسارتي لمواجهة مصر المقاصة 📋 pic.twitter.com/ZwanmmcLNV— جول مصر (@goaleg) April 10, 2019
البدلاء: (علي لطفي ، صلاح محسن ، أحمد فتحي ، رمضان صبحي ، أيمن أشرف ، كريم نيدفيد ، محمد شريف).
يستضيف اللقاء استاد بتروسبورت، والصافرة للحكم محمد معروف.
يعيش مصر المقاصة موسماً جيداً حتى الآن، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع، ومتفوقاً بثلاث نقاط على المقاولون العرب صاحب المركز السادس، وسيكون عليه استغلال الحالة المعنوية المنخفضة للأهلي وتحقيق فوزاً يواصل الضغط به على زعيم القناة.
سيدخل المارد الأحمر هذا اللقاء وهو منكسر بعد هزيمته المذلة من ماميلودي صنداونز بالخمسة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما على صعيد الدوري فهو في المركز الثاني برصيد 55 نقطة متأخراً بنقطتين عن الزمالك المتصدر، ومتقدماً بنقطة واحدة على بيراميدو الثالث، وسيكون على الشياطين الحمر نسيان الهزيمة القاسية من الداونز وتحقيق فوزاً يحافظ على حظوظه في الفوز باللقب المحلي.
أعزائئ المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول - لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.