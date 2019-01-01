سيدخل المارد الأحمر هذا اللقاء وهو منكسر بعد هزيمته المذلة من ماميلودي صنداونز بالخمسة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما على صعيد الدوري فهو في المركز الثاني برصيد 55 نقطة متأخراً بنقطتين عن الزمالك المتصدر، ومتقدماً بنقطة واحدة على بيراميدو الثالث، وسيكون على الشياطين الحمر نسيان الهزيمة القاسية من الداونز وتحقيق فوزاً يحافظ على حظوظه في الفوز باللقب المحلي.