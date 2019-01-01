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الأهلي × مصر المقاصة | مباشر لحظة بلحظة

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نهاية الشوط الأول

2019-04-10T18:46:07Z

47' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفٍ نظيف سجله حمدي فتحي

2019-04-10T18:45:30Z

46' الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-04-10T18:44:57Z

45' أسامة جلال يرسل كرة عالية تبحث عن أنطوي في منطقة جزاء الأهلي، لكن الشناوي يخرج من مرماه ويمسكها

2019-04-10T18:44:26Z

45' أحمد محسن يحاول التقدم بالكرة في اليسار، لكن أجايي يبعدها من أمامه للتماس

2019-04-10T18:43:08Z

44' الشحات يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تعبر إلى ضربة مرمى من على يمين مرمى أحمد عادل عبد المنعم

2019-04-10T18:41:59Z

43' هاني يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لصالح أمام منطقة الجزاء، لكن الكرة تعبر منه وتعود للمقاصة الذي يبدأ الهجوم من جديد

2019-04-10T18:40:38Z

41' صالح جمعة يمرر كرة من اليمين للشحات الذي يمرر الكرة أمام منطقة الجزاء لأزارو، فيروض المغربي الكرة ثم يحاول إعادتها للشحات الذي تقدم في المنطقة، لكن الدفاع يفتك الكرة

2019-04-10T18:39:39Z

40' الأهلي يبدأ التقدم من جديد في هذه الأثناء في محاولة لمضاعفة النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول

2019-04-10T18:38:23Z

39' وحيد يتقدم بالكرة في اليسار ثم يمررها أجايي الذي يروض الكرة على يسار قوس منطقة الجزاء ثم يحاول التسديد، لكنها تطول منه فيشتتها هاني سعيد

2019-04-10T18:36:59Z

38' صراع بين ميدو جابر ومحمد هاني على الكرة في يمين مناطق الأهلي ينتهي بخطأ للظهير الأيمن

2019-04-10T18:35:22Z

36' أزارو يستلم كرة بعد منتصف الميدان ثم يمررها لليمين بحثاً عن الشحات، لكن الكرة تعبر من خلفه إلى التماس

2019-04-10T18:33:28Z

34' محمود وحيد يحاول التقدم بالكرة في اليسار، لكن عصام صبحي يعترضه ويفتك الكرة

2019-04-10T18:32:57Z

34' السولية يستأذن الحكم بالعودة للملعب سريعاً والحكم يسمح له

2019-04-10T18:32:18Z

33' السولية يتعرض لإصابة ويخرج من الملعب.. هل يستطيع إكمال اللقاء؟

2019-04-10T18:30:52Z

31' مصر المقاصة يتقدم في هذه الأثناء على استحياء بحثاً عن التعادل، ولاسارتي يتراجع احتراماً للخصم

2019-04-10T18:29:48Z

30' هاني سعيد ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء يبعدها الدفاع

2019-04-10T18:28:44Z

29' خطأ لمصر المقاصة من أمام يمين منطقة الجزاء بعد تدخل من ربيعة على ميدو جابر

هاني سعيد يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء

2019-04-10T18:26:45Z

27' كرة أمامية للأهلي ارتقى لها هاني سعيد في وسط الميدان لردها، لكنها كادت أن تعبر من فوقه فأمسكها على طريقة الكرة الطائرة فمنحه الحكم البطاقة الصفراء

الهدف الأول للأهلي عن طريق حمدي فتحي

2019-04-10T18:24:44Z

حمدي فتحي يتقدم للأهلي برأسية رائعة

25' الشحات تقدم بالكرة في اليسار ثم مررها لليمين، حيث محمود وحيد الذي أرسل عرضية مقوسة رائعة على رأس حمدي فتحي الذي حول الكرة بدوره للمرمى، فعبرت للشباك من على يمين أحمد عادل

2019-04-10T18:24:16Z

25' جووووووووووووووووووووووووووووول أول للأهلي عن طريق حمدي فتحي

2019-04-10T18:23:53Z

24' ركنية للأهلي من على يسار المرمى ينفذها محمود وحيد بعرضية يبعدها الدفاع

2019-04-10T18:23:01Z

23' السولية أرسل كرة ساقطة رائعة من وسط الميدان وضعت أجايي في مواجهة أحمد عادل في يسار منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية يسارية اعترضها عبد المنعم وأبعد الكرة بيسراه

2019-04-10T18:22:44Z

23' يا ربااااااااااااااااه، أجايي يضيع الهدف الأول للأهلي

2019-04-10T18:22:20Z

23' صالح يتوغل بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع

2019-04-10T18:21:14Z

22' محمود وحيد يعكس وجهة اللعب من اليسار لليمين بحثاً عن الشحات، لكن عصام صبحي يعترض الكرة ويبعدها

2019-04-10T18:19:54Z

20' جماهير الأهلي تؤازر فريقها رغم مرارة الهزيمة الأخيرة من صنداونز، وتدفعه دفعاً نحو الانتصار بمباراة اليوم بغض النظر عما سيحدث في الإياب يوم السبت

2019-04-10T18:19:04Z

19' جمعة يرسل عرضية من اليسار تعبر من الجميع وتصل للشحات الذي يعيدها للخلف ليبدأ تناقلها من جديد

2019-04-10T18:18:42Z

18' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، والكرة دائماً للأهلي

2019-04-10T18:17:22Z

16' الكاميرات تلتقط لاسارتي وهو يعطي التعليمات للاعبين بلهجة شديدة.

2019-04-10T18:16:42Z

14' الأهلي يتقدم في هذه الأثناء بحثاً عن الهدف الأول، وتوتر ظاهر على أداء اللاعبين حتى على مقاعد البدلاء

2019-04-10T18:13:54Z

13' تُنفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء، لكن الكرة تعبر من الجميع إلى ضربة مرمى

2019-04-10T18:12:28Z

12' خطأ للمقاصة من على يسار منطقة الجزاء الأهلاوية بعد تدخل من ياسر إبراهيم على أحمد محسن

2019-04-10T18:11:26Z

11' الإعادة تفيد أن توني افتك الكرة، وبالتالي لا وجود لركة جزاء للأهلي

2019-04-10T18:10:57Z

11' صالح جمعة يسقط في منطقة الجزاء بعد تداخل مع محمد توني، والحكم يقول لاشئ

2019-04-10T18:09:11Z

10' هروب رااااااااااااااااائع بالكرة من أجايي من ياسر إبراهيم في اليسار حتى يصل إلى منطقة الجزاء، حيث يرسل عرضية أرضية يعترضها حمدي فتحي ويبعد الكرة

2019-04-10T18:08:06Z

9' كرة أمامية لمصر المقاصة إلى يمين مناطق الأهلي، يرتقي لها ميدو جابر ويحاول استقبالها، لكن محمود وحيد يتدخل عليه فيحتسب الحكم خطأ

2019-04-10T18:07:00Z

8' خطأ للأهلي من يمين مناطق المقاصة، ينفذه صالح جمعة بعرضية تعبر من الجميع دون خطورة

2019-04-10T18:06:18Z

7' صبحي يرسل عرضية من على يسار منطقة الجزاء، يرتقي لها أنطوي ويمرر الكرة لميدو جابر المواجه للشناوي في يسار المنطقة، لكن تسلل على الأهلاوي السابق

2019-04-10T18:05:30Z

6' ضغط من المقاصة على الأهلي الذي يتراجع في هذه الأثناء إلى مناطقه

2019-04-10T18:04:38Z

4' ضربة حرة للأهلي من على حدود منطقة جزاء مصر المقاصة، ينفذها صالح جمعة بتسديدة تعبر من على حافة القائم الأيمن لأحمد عادل عبد المنعم

2019-04-10T18:00:44Z

2' الأهلي على اليسار بالأحمر المعتاد، ومصر المقاصة على اليمين بالأخضر والأزرق المعتاد أيضاً

تشكيل مصر المقاصة

2019-04-10T17:58:11Z

طلعت يوسف يتسلح بأبناء الأهلي السابقين

يبدأ المدرب طلعت يوسف بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (أحمد عادل عبد المنعم / أحمد محسن ، محمد دبش ، أسامة جلال ، عصام صبحي / محمد توني ، هاني سعيد / صلاح ريكو ، شيميلس بيكلي ، ميدو جابر / جون أنطوي).

البدلاء: (محمد كوكو ، محمد رمضان ، محمد الدسوقي ، صلاح عاشور ، باولن فوافي ، طه عادل ، مصطفى شبيطة).

تشكيل الأهلي

2019-04-10T17:56:37Z

لاسارتي يريح بعض العناصر الأساسية لتلافي الإرهاق قبل العودة ضد صنداونز

يبدأ المدرب مانويل لاسارتي بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (محمد الشناوي / محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، محمود وحيد / عمرو السولية ، حمدي فتحي / حسين الشحات ، صالح جمعة ، جونيور أجايي / وليد أزارو).

البدلاء: (علي لطفي ، صلاح محسن ، أحمد فتحي ، رمضان صبحي ، أيمن أشرف ، كريم نيدفيد ، محمد شريف).

2019-04-10T17:56:30Z

يستضيف اللقاء استاد بتروسبورت، والصافرة للحكم محمد معروف.

2019-04-10T17:56:27Z

يعيش مصر المقاصة موسماً جيداً حتى الآن، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع، ومتفوقاً بثلاث نقاط على المقاولون العرب صاحب المركز السادس، وسيكون عليه استغلال الحالة المعنوية المنخفضة للأهلي وتحقيق فوزاً يواصل الضغط به على زعيم القناة.

2019-04-10T17:56:24Z

سيدخل المارد الأحمر هذا اللقاء وهو منكسر بعد هزيمته المذلة من ماميلودي صنداونز بالخمسة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما على صعيد الدوري فهو في المركز الثاني برصيد 55 نقطة متأخراً بنقطتين عن الزمالك المتصدر، ومتقدماً بنقطة واحدة على بيراميدو الثالث، وسيكون على الشياطين الحمر نسيان الهزيمة القاسية من الداونز وتحقيق فوزاً يحافظ على حظوظه في الفوز باللقب المحلي.

2019-04-10T17:56:21Z

أعزائئ المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول - لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.