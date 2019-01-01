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الأهلي × فيتا كلوب | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وفيتا كلوب، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019

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2019-01-12T19:40:14Z

39’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة من رمضان صبحي تلقاها وليد سليمان بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-01-12T19:39:19Z

38’ عرضية خطيرة من وليد سليمان لداخل المنطقة تسقط وسط المنطقة وأرتباك من مدافعي فيتا كلوب لتردد امام هشام محمد الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-12T19:37:51Z

37’ تنفيذ الخطا من على معلول بتمريرة لداخل المنطقة تلقاها وليد سليمان بتسديدة قوية مرت اعلى المرمي بقليل 

أووووووووووووووه،،،،،، بطاقة حمراء من نصيب كالونجي

2019-01-12T19:35:25Z

35’ الحكم يشر بالبطاقة الحمراء فى وجه تشارليز مونديا كالونجي بعد تدخل قوي وعنيف على قدم رمضان صبحي من الجهة اليسري على حدود المنطقة 

2019-01-12T19:34:55Z

34’ إنطلاقة من محمد هاني من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع من امامه 

2019-01-12T19:34:16Z

33’ تمريرات متبادلة من لاعبي النادي الاهلي فى منتصف المبدان 

أوووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة لللنادي الاهلي

2019-01-12T19:31:24Z

32’ مرتدة سريعة ابدئها رمضان صبحي من منتصف الميدان ومن ثم يمررها إلى المنطلق مروان محسن الذي إنطلق بها داخل يسار المنطقة ومن ثم يمررها إلى رمضان داخل منتصف المنطقة ليطلقها تسديدة قوية تصطدم فى الدفاع من على خط المرمي 

2019-01-12T19:30:15Z

31’ تسديدة قوية خطيرة للغاية من خارج المنطقة عن طريق مونديلي ابعدها الشناوي ببراعة غلى ركنية 

2019-01-12T19:28:54Z

28’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين ولا خطورة على المرمي 

2019-01-12T19:28:15Z

27’ تمريرة طولية من على معلول فى إتجاه مروان محسن على الجهة اليمنى لكنها أطول من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-01-12T19:27:00Z

26’ تمريرة طولية من حسين الشحات فى إتجاه رمضان صبحي داخل المنطقة لكنها اطول من اللازم يفشل فى الوصول إليها رمضان صبحي 

2019-01-12T19:25:54Z

25’ غنطلاقة من رمضان صبحي من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها إلى داخل المنطقة فى إتجاه مروان محسن الذي فشل فى السيطرة على الكرة لتصل إلى وليد سليمان الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T19:25:02Z

24’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-12T19:24:23Z

23’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على وليد سليمان 

2019-01-12T19:22:58Z

22’ تمريرة طولية لداخل يمين المنطقة من عمرو السولية فى إتجاه حسين الشحات لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T19:22:25Z

21’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من وليد سليمان لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-01-12T19:20:43Z

20’ بطاقة صفراء من نصيب تشارليز مونديا بعد تدخل قوي على وليد سليمان من خارج المنطقة 

2019-01-12T19:19:39Z

19’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق دجوما شاباني لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T19:19:03Z

18’ خطأ للفريق الكونجولي فى المنطقة الدفاعية ضد حسين الشحات 

2019-01-12T19:18:18Z

17’ تمريرات بين أقدام لاعبي النادي الاهلي فى منتصف الميدان 

2019-01-12T19:14:57Z

15’ تنفيذ الركنية بعرضية من على معلول تلقاها كوليبالي برأسية قوية مرت على حافة القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T19:14:37Z

14’ عرضية من علي معلول تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-12T19:13:32Z

13’ تمريرة من رمضان صبحي لداخل يسار المنطقة إلى المنطلق على معلول الذي أرسلها عرضية سيئة للغاية تصل سهلة بين أقدام مدافعي الفريق الكونجولي 

2019-01-12T19:12:19Z

12’ تنفيذ الركنية بعرضية من وليد سليمان على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-01-12T19:11:00Z

11’ إنطلاقة من حسين الشحات من الجهة اليمنى لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-01-12T19:10:29Z

10’ تمريرة طولية فى إتجاه على معلول على الجهة اليسري لكنه فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

2019-01-12T19:09:47Z

9’ سيطرة من لاعبي الاهلي على مجريات اللقاء ومحاولة البحث عن هدف مبكر 

2019-01-12T19:08:44Z

8’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق رمضان صبحي لداخل المنطقة تلقاها وليد سليمان وسددها لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-01-12T19:07:29Z

7’ تمريرة طولية فى إتجاه ماكوسو مونديلي على الجهة اليسري لكن تغطية جيدة من المدافع كوليبالي لتتحول الكرة إلى رمية تماس للنادي الاهلي 

2019-01-12T19:06:22Z

6’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الاهلي بعد تدخل قوي على أيمن أشرف 

هجمة خطيرة للنادي الاهلي

2019-01-12T19:05:34Z

5’ تنفيذ الخطا بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة تلقاها مروان محسن برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T19:04:54Z

4’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على وليد سليمان 

2019-01-12T19:02:55Z

3’ تمريرات بين أقدام لاعبي فيتا كلوب فى منتصف الميدان 

2019-01-12T19:00:52Z

2’ إنطلاقة سريعة من رمضان صبحي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكنها تصل بين أقدام مدافعي فيتا كلوب 

تشكيل فريق فيتا كلوب لمباراة اليوم

2019-01-12T18:38:22Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

نيلسون لوكونج بونجمان / دجوما شاباني / يانيك بانجولا ليتومبو / تشارليز مونديا كالونجي / نجوندا موزينجا / موكوكو تونومبي / أومبا مونجانجا / كازدي كاسينجو / فابريسي لواكبا نجوما / دوسابيل مولوكو / ماكوسو مونديلي 

مانزوكي لوبي / إمانويل نجوديكاما / امسيت لوزولو سينا / تويسيلا كيسيندا / لونانجا كياليمانينوا / مومبيري امبوسا / وانجو امبابو 

طالع تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-01-12T18:36:10Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / هشام محمد / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي / مروان محسن 

البدلاء / محمد شريف / شريف إكرامي / أحمد حمودي / ياسر إبراهيم / ناصر ماهر / إسلام محارب / كريم نيدفيد 

2019-01-12T04:22:31Z

على الجانب الآخر، يدخل فيتا كلوب ساعياً لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة لدياره بنتيجة التعادل على أقل تقدير من ملعب الإسكندرية، واستغلال فترة التخبط التى يعيشها المارد الأحمر والإصابات التى يعانى منها الفريق فى هذه المواجهة

2019-01-12T04:22:20Z

يسعى المارد الأحمر لاستعادة الثقة وتحقيق فوز كبير على بطل الكونغو، وحصد النقاط الثلاث كبداية قوية فى البطولة التى يخطط للفوز بها بعد خسارتها فى العامين الأخيرين أمام الوداد المغربى والترجى التونسى

2019-01-12T04:20:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف النادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولى، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.