أووووووووووووووه،،،،،، بطاقة حمراء من نصيب كالونجي
إنذار | الحكم يشهر البطاقة الصفراء الثانية للاعب من AS Vita Club! #TotalCAFCL #ASCASV pic.twitter.com/4R262ZxGpL— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٢ يناير ٢٠١٩
أوووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة لللنادي الاهلي
⏱ الشوط الأول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٢ يناير ٢٠١٩
الأهلي (0-0) فيتا كلوب#دوري_أبطال_افريقيا#alahlytv 📺 pic.twitter.com/CREwFYTDzz
إنذار | الحكم يشهر البطاقة الصفراء لـ Dharles Kalonji من AS Vita Club! #TotalCAFCL #ASCASV pic.twitter.com/oyQfp3tbv0— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٢ يناير ٢٠١٩
⏱ "15: الشوط الأول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٢ يناير ٢٠١٩
الأهلي (0-0) فيتا كلوب#دوري_أبطال_افريقيا#alahlytv 📺 pic.twitter.com/tkobjOgWC7
هجمة خطيرة للنادي الاهلي
بداية المباراة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/C3iXHI6pQX— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٢ يناير ٢٠١٩
تشكيل فريق فيتا كلوب لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
نيلسون لوكونج بونجمان / دجوما شاباني / يانيك بانجولا ليتومبو / تشارليز مونديا كالونجي / نجوندا موزينجا / موكوكو تونومبي / أومبا مونجانجا / كازدي كاسينجو / فابريسي لواكبا نجوما / دوسابيل مولوكو / ماكوسو مونديلي
مانزوكي لوبي / إمانويل نجوديكاما / امسيت لوزولو سينا / تويسيلا كيسيندا / لونانجا كياليمانينوا / مومبيري امبوسا / وانجو امبابو
طالع تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / هشام محمد / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي / مروان محسن
📝 إليكم تشكيل فريقنا امام فيتا كلوب الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/ZCry3MQQbs— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٢ يناير ٢٠١٩
البدلاء / محمد شريف / شريف إكرامي / أحمد حمودي / ياسر إبراهيم / ناصر ماهر / إسلام محارب / كريم نيدفيد
🔴 #NextMatch— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١١ يناير ٢٠١٩
🦅 الأهلي 🆚 فيتا كلوب
🏆 #دوري_أبطال_افريقيا
🏟 برج العرب
📅 السبت 12 يناير 2019
🕘 09:00 PM#alahlytv 📺 pic.twitter.com/j77DHtTWaf