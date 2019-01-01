51’كرات متبادلة بين أقدام لاعي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات شبيبة الساورة
45+4’نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول— Al Ahly SC (@AlAhly) March 16, 2019
الأهلي ٢-٠ شبيبة الساورة#YallaYaAhly pic.twitter.com/BE3MBsTYRf
مروان محسن يؤمن النتيجة ويسجل الثاني للأهلي
بعد مهارة رائعة من علي معلول
45+3’الهدف جاء بعد انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول ثم راوغ المدافع نصر الدين وأرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة إستقبلها مروان محسن ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك بنجاح
جووووووووووول والهدف الثاني عن طريق مروان محسن 👏🏻⚽️👏🏻 #YallaYaAhly pic.twitter.com/2WGwYUjtjl— Al Ahly SC (@AlAhly) March 16, 2019
45+1’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بين أقدام لاعبي الأهليفي منصتف الميدان
إصابة
لحارس فريق شبيبة الساورة37’سقوط الحارس عبد الرؤوف حارس مرمى فريق شبيبة الساورة بداعي الإصابة
فاتح طالح يسجل هدف بالخطأ في مرماه
بعد عرضية رائعة من علي معلول
32’الهدف جاء انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول ثم أرسل كرة عرضية أرضية إصطدمت بمروان محسن ثم في المدافع فاتح طالح وسكنت الشباك
جووووووووووووووول مروان محسن 👏🏻⚽️👏🏻 #YallaYaAhly pic.twitter.com/YC0SJjwnAf— Al Ahly SC (@AlAhly) March 16, 2019
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل شبيبة الساورة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريم زاوي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منعبد الرؤوف ناتيشي / نصر الدين خالد / محمد الأمين / فاتح طالا / إبرايهم الخليل / سيد علي / ميسالا مرباح / عادل بوشيبة / توماس أوليموينجو / زيري حمار / إبراهيم فرحي
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / علي معلول / عمر والسولية / كريم نيدفيد / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور أجايي / مروان محسن
تشكيل فريقنا امام شبيبة الساورة اليوم 📝 توقع من سيسجل أول أهداف فريقنا! 🤔#YallaYaAhly pic.twitter.com/SPLZAdN3MY— Al Ahly SC (@AlAhly) March 16, 2019
استهل فريق شبيبة الساورة مشواره في البطولة الإفريقية من دور الـ32 بملاقاة فريق اتحاد طنجة، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (2-1) وأوقعت قرعة دور الـ16 الفريق الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من، الأهلي المصري، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، ويتزيل الفريق المجموعة برصيد 5 نقاط جمعهم من فوز وتعادلين وخسارة.
تلقى الشياطين الحُمر خسارة ثانية لهم في مشوارهم الإفريقي على يد فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عند النقطة السابعة و ترك الصدارة للفريق الجزائري الذي فاز على فريق سيمبا في نفي الجولة، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب الصدارة حتى الآن.