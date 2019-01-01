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الأهلي × شبيبة الساورة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-03-16T17:20:14Z

63’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات شبيبة الساورة الجزائري

2019-03-16T17:19:49Z

62’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول قابلها مروان محسن برأسية قوية مرت بمحازاة القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-16T17:19:38Z

61’اوووووووووووووووووووووووه..فرصة الهدف الثالث للأهلي

2019-03-16T17:18:52Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للأهلي بهدفين دون رد

2019-03-16T17:17:20Z

59’رمضان صبحي مرر كرة بينية في إتجاه علي معلول المنطلق في الجانب الأيسر الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات الجزائرية

2019-03-16T17:16:13Z

58’استحواذ من لاعبي الأهلي على مجريات المباراة ولاعبي شبيبة الساورة متراجعون تمامًا

2019-03-16T17:15:21Z

57’خطأ لصالح ناصر ماهر في منتصف الميدان بعد تدخل من عادل بوشيبة

2019-03-16T17:13:39Z

56’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق إبراهيم الخليل إلى داخل المنطقة حاول يحيى شريف الذي حاول تصويبها بمقصية، لكن مرت من أمامه ووصلت أمام زيري حمار الذي سددها قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-16T17:13:19Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للأهلي بهدفين دون رد

2019-03-16T17:12:43Z

54’مروان محسن مرر كرة بينية في إتجاه عمرو السولية المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وأبعدت من الدفاعات

2019-03-16T17:11:21Z

53’خطأ لصالح جونيور أجايي بعد تدخل من فاتح طالح

2019-03-16T17:10:19Z

52’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

2019-03-16T17:09:37Z

51’كرات متبادلة بين أقدام لاعي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات شبيبة الساورة

2019-03-16T17:09:19Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للأهلي بهدفين دون رد

2019-03-16T17:08:54Z

49’خطأ لصالح زيري حمار بعد تدخل من ناصر ماهر في منتصف الميدان

2019-03-16T17:06:45Z

48’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات شبيبة الساورة

2019-03-16T17:06:12Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي شبيبة الساورة في منتصف الميدان 

2019-03-16T17:05:47Z

46’انطلاق الشوط الثاني

مروان محسن يؤمن النتيجة ويسجل الثاني للأهلي

2019-03-16T16:47:20Z

بعد مهارة رائعة من علي معلول

45+3’الهدف جاء بعد انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول ثم راوغ المدافع نصر الدين وأرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة إستقبلها مروان محسن ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2019-03-16T16:45:46Z

45+2’جوووووووووووووووووووووووووووووووول....والثاني للأهلي

2019-03-16T16:43:48Z

45+1’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بين أقدام لاعبي الأهليفي منصتف الميدان

2019-03-16T16:42:08Z

45’خطأ لصالح مروان محسن في منتصف الميدان بعد تدخل قوي من فاتح طالح 

2019-03-16T16:40:57Z

44’خطأ لصالح فرحي إبراهيم بعد تدخل من ناصر ماهر في منتصف الميدان

2019-03-16T16:39:19Z

43’يحيى شريف انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم راوغ دفاعات الأهلي، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-16T16:38:01Z

42’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي شبيبة الساورة في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس محمد الشناوي

2019-03-16T16:37:12Z

41’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد الأمين إلى داخل المنطقة ثم قابلها زيري حمار بتصويبة قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-16T16:36:19Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للمارد الأحمر بهدف دون رد

2019-03-16T16:32:49Z

39’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-16T16:32:33Z

38’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

إصابة

2019-03-16T16:29:49Z

لحارس فريق شبيبة الساورة

37’سقوط الحارس عبد الرؤوف حارس مرمى فريق شبيبة الساورة بداعي الإصابة 

2019-03-16T16:29:29Z

36’سقوط الحارس عبد الرؤوف حارس مرمى فريق شبيبة الساورة بداعي الإصابة 

2019-03-16T16:28:47Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

2019-03-16T16:27:36Z

34’خطأ لصالح عادل بوشيبة بعد تدخل من ناصر ماهر في منتصف الميدان

2019-03-16T16:27:04Z

33’خطأ لصالح مروان محسن بعد تدخل من ميسالا مرباح في منتصف الميدان

فاتح طالح يسجل هدف بالخطأ في مرماه

2019-03-16T16:24:58Z

بعد عرضية رائعة من علي معلول

32’الهدف جاء انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول ثم أرسل كرة عرضية أرضية إصطدمت بمروان محسن ثم في المدافع فاتح طالح وسكنت الشباك

 

2019-03-16T16:23:50Z

31’كرة ثابتة نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى حدود المنطقة ثم قابلها ناصر ماهر بتصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-16T16:22:59Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-16T16:22:35Z

29’خطأ لصالح ناصر ماهر في منتصف الميدان بعد تدخل من يحيى شريف

2019-03-16T16:21:59Z

28’انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول ثم أرسل كرة عرضية إصطددمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-03-16T16:21:44Z

27’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-16T16:21:30Z

26’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-03-16T16:20:17Z

25’سقوط اللاعب عادل بو شيبة بداعي الإصابة

2019-03-16T16:19:41Z

24’خطأ لصالح عادل بوشيبة بعد تدخل من عمر والسولية في منتصف الميدان

2019-03-16T16:19:01Z

23’محاولات مستمرة من لاعبي الأهلي في هذه الأوقات بحثًا عن إدراك أول الأهداف

2019-03-16T16:18:36Z

22’ناصر ماهر سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-03-16T16:17:07Z

21’مروان محسن سقط داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من محمد الأمين، لكن التونسي الصادق السالمي سقطيشير بإستمرار اللعب

2019-03-16T16:16:26Z

20’زيري حمار أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر مرت بعيدة إلى خارج الملعب وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-16T16:15:01Z

19’محمد هاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة إرتقى لها جونيور أجايي وحولها برأسية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-16T16:13:42Z

18’علي معلول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت شبيبة الساورة 

2019-03-16T16:12:32Z

17’تمريرة بينية عن طريق كريم نيدفيد في إتجاه رمضان صبحي المنطلق داخل المنطقة، طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-16T16:10:37Z

16’جونيور أجايي انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-16T16:10:20Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-16T16:08:07Z

14’كريم نيدفيد أرسل كرة بينية في إتجاه جونيور أجايي المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وانطلق ثم أرسل كرة عرضية مرت من أمام مروان محسن وأبعدت من الدفاعات

2019-03-16T16:07:21Z

13’علي معلول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إرتقى لها مرونا محسن وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-16T16:06:02Z

12’تمريرة بينية عن طريق ناصر ماهر في إتجاه محمد هاني المنطلق في الجانب الأيمن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-16T16:05:06Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس عبد الرؤوف ناتيشي

2019-03-16T16:04:38Z

10’حكم المباراة يوقف اللعب ويحذر لاعبي الفريقين قبل تنفيذ الركنية

2019-03-16T16:04:04Z

9’زيري حمار أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى ركنية

2019-03-16T16:03:27Z

8’علي معلول انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-03-16T16:03:03Z

7’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-16T16:02:54Z

6’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-03-16T16:02:43Z

5’سقوط اللاعب محمد الشناوي بداعي الإصابة 

2019-03-16T16:00:57Z

4’تمريرة بينية عن طريق عادل بوشيبة في إتجاه إبراهيم فرحي المنطق داخل المنطقة لكن خروج أكثر من رائع من الحارس محمد الشناوي الذي أمسك الكرة بثبات

2019-03-16T16:00:31Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-16T16:00:08Z

2’الأهلي بالزي الأحمر والأبيض على اليسار وشبيبة الساورة بالزي الأصفر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-03-16T15:59:02Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل شبيبة الساورة لمباراة اليوم

2019-03-16T15:39:26Z

يبدأ المدرب كريم زاوي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

عبد الرؤوف ناتيشي / نصر الدين خالد / محمد الأمين / فاتح طالا / إبرايهم الخليل / سيد علي / ميسالا مرباح / عادل بوشيبة / توماس أوليموينجو / زيري حمار / إبراهيم فرحي

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-03-16T15:37:04Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / علي معلول / عمر والسولية / كريم نيدفيد / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور أجايي / مروان محسن

 

2019-03-16T12:40:05Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم التونسي الصادق السالمي

2019-03-16T12:39:54Z

استهل فريق شبيبة الساورة مشواره في البطولة الإفريقية من دور الـ32 بملاقاة فريق اتحاد طنجة، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (2-1) وأوقعت قرعة دور الـ16 الفريق الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من، الأهلي المصري، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، ويتزيل الفريق المجموعة برصيد 5 نقاط جمعهم من فوز وتعادلين وخسارة.

2019-03-16T12:39:45Z

تلقى الشياطين الحُمر خسارة ثانية لهم في مشوارهم الإفريقي على يد فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عند النقطة السابعة و ترك الصدارة للفريق الجزائري الذي فاز على فريق سيمبا في نفي الجولة، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب الصدارة حتى الآن.

2019-03-16T12:38:25Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الأهلي فريق شبيبة الساورة على ملعب برج العرب في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 