تلقى الشياطين الحُمر خسارة ثانية لهم في مشوارهم الإفريقي على يد فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عند النقطة السابعة و ترك الصدارة للفريق الجزائري الذي فاز على فريق سيمبا في نفي الجولة، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب الصدارة حتى الآن.