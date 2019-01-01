استعاد الشياطين الحمر صدارة الدوري بعد تحقيق فوز صعب غالي على حساب النجوم وتحقيق الانتصار بهدفين نظيفين، وذلك في الجولة الماضية، وبهذا الانتصار وصل المارد الأحمر للنقطة 67 بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وحتى الآن خاض النادي الأهلي 29 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.