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الأهلي × سموحة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد سموحة في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-11T20:45:59Z

45+1’علي معلول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر بحثًا عن رأسية أزارو، لكن أبعدت ببراعة من دفاعات سموحة

2019-05-11T20:44:51Z

45’كرة ثابتة نفذها علي معلول مباشرةً على المرمى، لكن يقظة رائعة منمحمد أبو جبل الذي أمسك الكرة بثبات

2019-05-11T20:43:39Z

44’مشادات بين أحمد حمص وعمرو السولية، وأمين عمر يخرج البطاقة الصفراء للاعبين

2019-05-11T20:41:58Z

43’خطأ لصالح رمضان صبحي بعد تدخل من أحمد صبحي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-05-11T20:40:23Z

42’وليد أزارو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت برجب نبيل وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-11T20:38:27Z

41’رمضان صبحي أرسل كرة عرضية بيسراه من الجانب الأيسر أبعدت من دفاعات سموحة 

2019-05-11T20:36:31Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-11T20:36:05Z

39’خطأ لصالح حسين الشحات بعد تدخل من أحمد حمص في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-05-11T20:34:23Z

38’سيطرة تامة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء بحثًا عن إدراك أول الأهداف

2019-05-11T20:33:18Z

37’حسين الشحات أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة سددها وليد أزارو في منتصف المرمى وصلت سهلة إلى أحضان محمد أبو جبل

2019-05-11T20:31:57Z

36’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-11T20:31:47Z

35’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-11T20:31:28Z

34’سقوط محمد أبو جبل بداعي الإصابة بعد التصدي الأخير

2019-05-11T20:30:48Z

33’أحمد فتحي سدد كرة صاروخية من داخل المنطقة، لكن تألق رائع من أبو جبل الذي تصدى لها ببراعة ثم إصطدمت بعمرو السولية وتحولت إلى ركلة مرمى
أحمد فتحي

2019-05-11T20:30:03Z

32’كرة بينية عن طريق أحمد فتحي في إتجاه حسين الشحات المنطلق في الجانب الأيمن لداخل المنطقة، ثم مرر كرة من لمسة واحدة في إتجاه رمضان صبحي الذي سدد كرة قوية تصدى لها أبو جبل ببراعة

2019-05-11T20:28:31Z

31’اوووووووووووووووووه.. رمضان كاد أن يسجل الأول للأهلي بتصويبة قوية من داخل المنطقة

2019-05-11T20:27:42Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-11T20:26:39Z

29’رمضان صبحي مرر كرة بينية في إتجاه علي معلول المنطلق داخل المنطقة، لكن أقوى من المطلوب وأقرب إلى دفاعات سموحة

2019-05-11T20:26:16Z

28’خطأ لصالح إبراهيم عبد القوي بعد تدخل من صالح جمعة في منتصف الميدان

2019-05-11T20:24:30Z

27’ديريك نسيبامبي سدد كرة قوية من داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى ركنية

2019-05-11T20:23:41Z

26’رمضان صبحي مرر كرة بينية في إتجاه صالح جمعة المنطلق داخل المنطقة، طالت عليه وأقرب إلى الحارس محمد أبو جبل

2019-05-11T20:23:20Z

25’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-11T20:23:11Z

24’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-11T20:22:28Z

23’سقوط أحمد صبحي بداعي الإصابة

2019-05-11T20:20:37Z

22’علي معلول أرسل كرة بينية في إتجاه رمضان صبحي المنطلق في الجانب الأيسر أبعدت من أمامه من أحمد صبحي

2019-05-11T20:19:47Z

21’كرة ثابتة نفذها محمود معاذ مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-05-11T20:19:20Z

20’خطأ لصالح شريف رضا بعد تدخل من رمضان صبحي في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-05-11T20:17:45Z

19’حسين الشحات انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم حاول إرسال كرة عرضية، لكن تدخل من دفاعات سموحة وابعاد الكرة إلى منتصف الميدان

2019-05-11T20:15:56Z

18’أحمد حمص مرر كرة بينية في إتجاه محمود معاذ المنطلق في الجانب الأيسر، لكن طالت وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-11T20:15:20Z

17’صالح جمعة اكتسب خطأ بعد تدخل من إبراهيم عبد القوي في منتصف الميدان

2019-05-11T20:13:57Z

16’تمريرة بينية عن طريق صالح جمعة في إتجاه وليد ازارو المنطلق إلى حدود المنطقة، لكن راية من محمود أبو الرجال بوجود حالة تسلل

2019-05-11T20:13:30Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-11T20:11:54Z

14’شريف رضا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت إلى محمود معاذ الذي سدد كرة بيمناه إصطدمت بدفاعات الأهلي وأبعدت خارج المنطقة

2019-05-11T20:11:30Z

13’خطأ لصالح أحمد صبحي بعد تدخل من رمضان صبحي في منتصف الميدان

2019-05-11T20:10:59Z

12’تمريرات واستحواذ من لاعبي الأهلي في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس محمد أبو جبل

2019-05-11T20:08:50Z

11’وليد أزارو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة دون متابعة من مهاجمي الأهلي ووصلت إلى محمود معاذ

2019-05-11T20:07:10Z

10’خطأ لصالح حمدي فتحي في منتصف الميدان بعد تدخل من شريف رضا

2019-05-11T20:07:02Z

9’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-11T20:06:30Z

8’سقوط أحمد فتحي بداعي الإصابة بعد الإشتراك الأخير مع حسام حسن ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-11T20:05:55Z

7’خطأ لصالح أحمد فتحي بعد تدخل من حسام حسن في مناطق دفاعات الأهلي

2019-05-11T20:04:26Z

6’إنحصار للعب في منتصف الميدان وحتى الآن لا يوجد خطورة حقيقية على مرمى الفريقين

2019-05-11T20:04:07Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-11T20:03:05Z

4’علي معلول أرسل كرة بينية في إتجاه وليد أزارو المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من دفاعات سموحة

2019-05-11T20:02:43Z

3’البدايية مع الموج الأزرق وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-05-11T20:00:29Z

2’الأهلي بالزي الأحمر والأبيض على اليمين وسموحة بالزي الأبيض والأزرق على اليسار

2019-05-11T19:59:51Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية

إليكم تشكيل سموحة لمباراة اليوم

2019-05-11T19:19:06Z

يبدأ المدرب حسام حسن بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد أبو جبل / أحمد صبحي / محمود معاذ / رجب نبيل / شريف رضا / إبراهيم عبد القوي / فارس مجاهد / أحمد حمص / إيدي إيمومو / ديريك نيسيبامبي / حسام حسن

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-05-11T19:17:50Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / عمرو لسولية / حمدي فتحي / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو

 

2019-05-11T18:18:08Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم المصري أمين عمر

2019-05-11T18:18:04Z

يعيش سموحة موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام الجونة وغنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف علي ملعب المكس، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الدونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات.

2019-05-11T18:17:52Z

استعاد الشياطين الحمر  صدارة الدوري بعد تحقيق فوز صعب غالي على حساب النجوم  وتحقيق الانتصار بهدفين نظيفين، وذلك في الجولة الماضية، وبهذا الانتصار وصل المارد الأحمر للنقطة 67 بفارق نقطتين  عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وحتى الآن خاض النادي الأهلي 29 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

2019-05-11T18:17:12Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الأهلي وسموحة على ملعب بتروسبورت، في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال