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الأهلي × حرس الحدود | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-08T15:44:03Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم محمد معروف

إليكم تشكيل حرس الحدود لمباراة اليوم

2019-02-08T15:35:30Z

يبدأ المدرب طارق العشري بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًَا من

أحمد السعدني / محمد الشبيني / خالد سامي / أحمد الشناوي / محمد طارق / مصطفى جمال / عبد الله جمعة / سيريل / عاشور الأدهم / إيدو موسيس / إمام عاشور

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-02-08T15:34:16Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / باسم علي / أيمن أشرف / سعد سمير / علي معلول / حمدي فتحي / حسام عاشور / جيرالدو / نصر ماهر / رمضان صبحي / جونيور أجايي

2019-02-08T15:33:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الأهلي وحرس الحدود على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 