أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الأهلي وحرس الحدود على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.