2019-02-08T15:44:03Z
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم محمد معروف
إليكم تشكيل حرس الحدود لمباراة اليوم
2019-02-08T15:35:30Z
يبدأ المدرب طارق العشري بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًَا منأحمد السعدني / محمد الشبيني / خالد سامي / أحمد الشناوي / محمد طارق / مصطفى جمال / عبد الله جمعة / سيريل / عاشور الأدهم / إيدو موسيس / إمام عاشور
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
2019-02-08T15:34:16Z
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد الشناوي / باسم علي / أيمن أشرف / سعد سمير / علي معلول / حمدي فتحي / حسام عاشور / جيرالدو / نصر ماهر / رمضان صبحي / جونيور أجايي
2019-02-08T15:33:19Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الأهلي وحرس الحدود على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.