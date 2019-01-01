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الأهلي × بيرسبوليس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وبيرسبوليس، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

محدث
التعليقات()
AFC

2019-04-22T15:56:21Z

27’ تنفيذ الخطأ من مهدي ترابي بتسديدة قوية مرت على حافة القائم الأعلي بقليل إلى ضربة مرمي 

2019-04-22T15:55:23Z

26’ خطأ من مكان خطير للغاية لفريق بيرسبوليس  بعد تدخل قوي من نوح الموسي على بشار ريسان من على حدود المنطقة 

2019-04-22T15:54:29Z

25’ خطأ لصالح الفريق الإيراني بعد إحتساب لمسة يد على عبدالرحمن غريب فى المنطقة الدفاعية

2019-04-22T15:53:10Z

23’ إنطلاقة من مهدي ترابي من الجهة اليسري ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن ابعدها سعيد المولد إلى رمية تماس

2019-04-22T15:52:36Z

22’ هدوء فى رتم المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-04-22T15:50:41Z

20’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة من مهدي ترابي إلى بشار الذي أرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-22T15:50:07Z

19’ عرضية من بشار ريسان من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع  لتتحول إلى ركنية 

2019-04-22T15:48:55Z

18’ محاولة المرور من دجانيني من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع واستخلصها من امامه

2019-04-22T15:47:28Z

17’ تمريرة من عمر السومة لداخل المنطقة فى إتجاه عبدالرحمن الغريب لكن أمسكها الحارس على رضا من منطقة الخطورة 

2019-04-22T15:46:04Z

16’ إنطلاقة من أحمد نور الله من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-04-22T15:45:35Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-22T15:44:27Z

14’ تسديدة قوية من عمر السومة من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس على رضا بثبات

2019-04-22T15:43:47Z

13’ عرضية أرضية من مهدي ترابي من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-22T15:42:44Z

12’ تمريرة ثنائية بين سلمان المؤشر وعمر السومة لكن خروج موفق من الحارس على رضا وامسكها قب تسديدة المؤشر

2019-04-22T15:41:58Z

11’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الفريق الإيراني فى منتصف الميدان

2019-04-22T15:41:09Z

10’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق احمد نور اللله لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس محمد العويس 

2019-04-22T15:40:01Z

9’ تسديدة من دجانيني من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-22T15:38:17Z

8’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سوجاي خليل زاده لكنها فى الشباك الخارجية لمرمي العويس 

2019-04-22T15:37:32Z

7’ تسديدة قوية وخطيرة من الفريق الإيراني عن طريق سياماك نيماتي لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمي 

2019-04-22T15:36:32Z

6’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق مهدي ترابي لكن أمسكها الحارس محمد العويس بثبات 

2019-04-22T15:34:54Z

5’ عرضية من عبدالرحمن غريب من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس على رضا بثبات 

2019-04-22T15:34:29Z

4’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من كمال كاميابينيا على عمر السومة 

2019-04-22T15:33:09Z

3’ محاولة المرور من دجانيني من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-22T15:32:47Z

2’ بداية هادئة من كلا الفريقين وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي لفريق بيرسبوليس

2019-04-22T15:04:32Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

على رضا / مهدي شيري / سيد جلال حسيني / سوجاي خليل زاده / محمد نادري / أحمد نور اللله / كمال كاميابينيا / مهدي ترابي / سياماك نيماتي / بشار ريسان / على عليبور 

البدلاء / سوروش رفيمي / محسن ربيخة / محمد أسدي / أوميد على شاه / آدم حماتي / بوزيدار رادوسيفيتش / مهدي شريفي

التشكيل الرسمي للأهلي

2019-04-22T15:00:59Z

يبدا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد العويس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / أدريلان سانتوس / حسين عبد الغني / باولو دياز / نوح الموسي / سلمان المؤشر / عبدالرحمن غريب / دجانيني تافاريس / عمر السومة 

البدلاء / عمر الزيني / باسم العطاالله / يوسف الحربي / عبدالله حسون / عبدالباسط على هندي / تيسير الجاسم / هاني الصبياني 

2019-04-22T01:02:10Z

يدخل بيرسبوليس هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام ذوب آهن، في إطار منافسات 26 من الدروي الإيراني، وبهذا الانتصار ظل الفريق محافظًا على الصدارة برصيد 55 نقطة وبفارق خمس نقاط عن استقلال طهران أقرب منافسيه، فحتى الآن لعب الفريق 26 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في عشر وخسر مباراة واحدة.

2019-04-22T01:02:01Z

حقق الراقي فوز دراماتيكي في آخر مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين على حساب الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في الجولة 28 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 49، متساويًا بنفس النقاط مع فريق التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 9 هزائم. 

2019-04-22T01:01:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي وبيرسبوليس، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.