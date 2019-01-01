يدخل بيرسبوليس هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام ذوب آهن، في إطار منافسات 26 من الدروي الإيراني، وبهذا الانتصار ظل الفريق محافظًا على الصدارة برصيد 55 نقطة وبفارق خمس نقاط عن استقلال طهران أقرب منافسيه، فحتى الآن لعب الفريق 26 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في عشر وخسر مباراة واحدة.