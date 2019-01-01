#الأهلي_بيرسبوليس— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٢ أبريل ٢٠١٩
بداية المباراة: pic.twitter.com/AsFMS6gWEb
التشكيل الرسمي لفريق بيرسبوليس
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
على رضا / مهدي شيري / سيد جلال حسيني / سوجاي خليل زاده / محمد نادري / أحمد نور اللله / كمال كاميابينيا / مهدي ترابي / سياماك نيماتي / بشار ريسان / على عليبور
البدلاء / سوروش رفيمي / محسن ربيخة / محمد أسدي / أوميد على شاه / آدم حماتي / بوزيدار رادوسيفيتش / مهدي شريفي
التشكيل الرسمي للأهلي
يبدا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد العويس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / أدريلان سانتوس / حسين عبد الغني / باولو دياز / نوح الموسي / سلمان المؤشر / عبدالرحمن غريب / دجانيني تافاريس / عمر السومة
#الأهلي_بيرسبوليس— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٢ أبريل ٢٠١٩
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/IvkZHdTaEE
البدلاء / عمر الزيني / باسم العطاالله / يوسف الحربي / عبدالله حسون / عبدالباسط على هندي / تيسير الجاسم / هاني الصبياني
يدخل بيرسبوليس هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام ذوب آهن، في إطار منافسات 26 من الدروي الإيراني، وبهذا الانتصار ظل الفريق محافظًا على الصدارة برصيد 55 نقطة وبفارق خمس نقاط عن استقلال طهران أقرب منافسيه، فحتى الآن لعب الفريق 26 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في عشر وخسر مباراة واحدة.
حقق الراقي فوز دراماتيكي في آخر مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين على حساب الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في الجولة 28 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 49، متساويًا بنفس النقاط مع فريق التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 9 هزائم.