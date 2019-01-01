كينو يفتتح التسجيل لفريق بيراميدز
كينو15’ الهدف جاء بعد تسديدة رائعة من كينو من داخل يمين المنطقة تسكن الزاوية اليسري للحارس محمد الشناوي
بداية المباراة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/7AdYXkcrZ0— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٨ أبريل ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لفريق بيراميدز
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
أحمد الشناوي / عمر جابر / أحمد أيمن منصور / عمر الميداني / رجب بكار / نبيل دونجا / إريك تراوري / محمد فاروق / عبدالله السعيد / كينو / ناصر منسي
التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الأهلي 📋⚪🔵 pic.twitter.com/j85bsi2Lsl— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ١٨ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / جون سيفوينتي / مهدي سليمان / محمد رزق / محمد فتحي / محمد مجدي أفشة / على جبر / مهند لاشين
التشكيل الرسمي للنادي الأهلي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / على معلول / حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / جيرالدو / وليد أزارو
📝 تشكيل فريقنا امام بيراميدز الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/IZ1g9wArrr— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٨ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / ناصر ماهر / جونيور أجاي / حمدي فتحي / مروان محسن / رامي ربيعة / على لطفي / محمود وحيد
يعيش فريق بيراميدز موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 27 مباراة نجح في التواجد في المركز الثاني برصيد 57 نقطة بعد تحقيق الفوز على الاتحاد في الجولة الماضية، فنجح الفريق تحقيق الفوز في 16 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 9 مواجهات، وتلقوا هزيمتن فقط واحدة علي يد الإسماعيلي والنجوم.
ودع الشياطين الحُمر دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام فريق صنداونز في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-5)، أما في الدوري فيتصدر أبناء القلعة الحمراء جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث، فبعد أن لعب المارد الأحمر 25 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 18 مباراة، وتعادل في أربع وهُزم في ثلاث مباريات.