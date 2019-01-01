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الأهلي × بيراميدز | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، في إطار منافسات اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
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2019-04-18T18:21:58Z

18’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي بيراميدز فى منتصف الميدان 

2019-04-18T18:21:06Z

17’ تمريرة طولية من حسين الشحات فى إتجاه وليد أزارو لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-18T18:19:45Z

16’ تمريرة رائعة من صالج جمعة تضع وليد أزارو فى مواجهة المرمي لكنه سند الكرة وطالت لتصل إلى الحارس أحمد الشناوي 

كينو يفتتح التسجيل لفريق بيراميدز

2019-04-18T18:17:44Z

كينو

15’ الهدف جاء بعد تسديدة رائعة من كينو من داخل يمين المنطقة تسكن الزاوية اليسري للحارس محمد الشناوي 

2019-04-18T18:17:05Z

14’ جوووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لفريق بيراميدز عن طريق كينو 

2019-04-18T18:16:21Z

13’ إنطلاقة من عبدالله السعيد من خارج المنطقة ثم يمررها لداخل المنطقة إلى ناصر منسي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-18T18:15:18Z

12’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق على معلول تلقاها جيرالدو بتسديدة رائعة بكعب القدم لكن أمسكها الشناوي بثبات 

2019-04-18T18:14:32Z

11’ إنطلاقة من كينو من على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الددفاع وتصل سهلة بين أحضان محمد الشناوي

2019-04-18T18:13:22Z

10’ عرضية خطيرة من محمد فاروق من الجهة اليمنى تلقاها ناصر منسي وحاول تسديد الكرة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-04-18T18:12:36Z

9’ بطاقة صفراء من نصيب أحمد أيمن منصور بعد تدخله الاخير مع وليد أزارو 

2019-04-18T18:11:50Z

8’ سقوط أحمد أيمن منصور ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-18T18:10:31Z

7’ تمريرة خطيرة من وليد أزارو فى إتجاه المنطلق لداخل المنطقة صالح جمعة الذي حاول تسديد الكرة لكن تغطية رائعة من عمر الميداني ويمسكها فى الأخير أحمد الشناوي بثبات 

2019-04-18T18:08:35Z

5’ بطاقة صفراء من نصيب أحمد فتحي بعد تدخل قوي على عمر جابر من الجهة اليسري 

2019-04-18T18:06:39Z

3’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جيرالدو فى إتجاه حسين الشحات على يسار المنطقة لكنها مرت من امامه لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-18T18:05:32Z

2’ تمريرة من عبدالله السعيد على الجهة اليسري لكن استخلصها أحمد فتحي من امام كينو وابعدها إلى رمية تماس

التشكيل الرسمي لفريق بيراميدز

2019-04-18T17:33:44Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

أحمد الشناوي / عمر جابر / أحمد أيمن منصور / عمر الميداني / رجب بكار / نبيل دونجا / إريك تراوري / محمد فاروق / عبدالله السعيد / كينو / ناصر منسي 

البدلاء / جون سيفوينتي / مهدي سليمان / محمد رزق / محمد فتحي / محمد مجدي أفشة / على جبر / مهند لاشين 

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي

2019-04-18T17:30:47Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / على معلول / حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / جيرالدو / وليد أزارو 

البدلاء / ناصر ماهر / جونيور أجاي / حمدي فتحي / مروان محسن / رامي ربيعة / على لطفي / محمود وحيد 

2019-04-17T21:18:51Z

يعيش فريق بيراميدز موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 27 مباراة نجح في التواجد في المركز الثاني برصيد 57 نقطة بعد تحقيق الفوز على الاتحاد في الجولة الماضية، فنجح الفريق تحقيق الفوز  في 16 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 9 مواجهات، وتلقوا هزيمتن فقط واحدة علي يد الإسماعيلي والنجوم.

2019-04-17T21:18:36Z

ودع الشياطين الحُمر دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام فريق صنداونز في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-5)، أما في الدوري فيتصدر أبناء القلعة الحمراء جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث، فبعد أن لعب المارد الأحمر 25 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 18 مباراة، وتعادل في أربع وهُزم في ثلاث مباريات.