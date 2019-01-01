يعيش فريق بيراميدز موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 27 مباراة نجح في التواجد في المركز الثاني برصيد 57 نقطة بعد تحقيق الفوز على الاتحاد في الجولة الماضية، فنجح الفريق تحقيق الفوز في 16 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 9 مواجهات، وتلقوا هزيمتن فقط واحدة علي يد الإسماعيلي والنجوم.