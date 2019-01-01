تديل في صفوف الأهلي
الإصابات تضرب الأهلي من جديد
تبديل في صفوف بتروجيت
بطاقة صفراء
مروان محسن يجسل الهدف الثاني للأهلي
بمهارة رائعة
31’الهدف جاء بعد جملة تكتيكية رائعة بدأها مروان محسن بتمريرة إلى المنطلق علي معلول في اجلانب الأيسر الذي أرسل كرة عرضية أرضية في إتجاه جيرالدو الذي لمسها بكعب القدم إلى مروان القادم من الخلف ثم سددها قوية سكنت على يسار محمد أبو النجا
جوووووووول هدف ولا أروع للاعبنا مروان محسن 👌🏻⚽️— Al Ahly SC (@AlAhly) March 4, 2019
الأهلي ٢ - ٠ بتروجيت#YallaYaAhly pic.twitter.com/98IcxPmTXI
جونيور أجايي يفتتح التسجيل للأهلي
برأسية رائعة
10’الهدف جاء بعد ركنية نفذها ناصر ماهر رائعة مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها جونيور أجايي وحولها برأسية قوية سكنت الشباك
جوووووووووووول جونيور اجايي 👏🏻⚽️ #YallaYaAhly pic.twitter.com/moObBeo749— Al Ahly SC (@AlAhly) March 4, 2019
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المباراة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/pqytXa0AuJ— Al Ahly SC (@AlAhly) March 4, 2019
إليكم تشكيل بتروجيت لمباراة اليوم
يبدأ المدرب محمد عودة بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد أبو النجا / أحمد سالم / إبراهيم القاضي / أحمد عبد الرسول / حمادة طلبة / أحمد العجوز / حميد ماو / أحمد عفيفي / محمد فييرا / أحمد عبد الرحمن / كريس جادي
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / كريم نيدفيد / حمدي فتحي / ناصر ماهر / جيرالدو / مروان محسن / جونيور أجايي
تشكيل فريقنا امام بتروجيت الليلة 📝 توقع من سيسجل أول أهداف فريقنا!؟ 🤔⚽#YallaYaAhly pic.twitter.com/tqcODUk0zy— Al Ahly SC (@AlAhly) March 4, 2019
يعيش فريق بتروجيت موسمًا لا يُحسد عليه حتى الآن في الدوري المصري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة خلف حرس الحدود صاحب المركز الحادي عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في عشر، وخسر مثلهم.
حقق الشياطين الحُمر فوزًا مهما في مشوراهم نحو الصدارة على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 48 متساويًا بنفس النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد أن خاض الفريق 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.