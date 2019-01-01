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الأهلي × بتروجيت | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد بتروجيت في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-03-04T17:50:25Z

45+2’نهاية الشوط الأول

تديل في صفوف الأهلي

2019-03-04T17:47:49Z

45+1’خروج حمدي فتحي ودخول هشام محمد بدلًا منه

الإصابات تضرب الأهلي من جديد

2019-03-04T17:46:56Z

45’يبدو أن حمدي فتحي غير قادر على إستكمال المباراة والتغيير قارد

2019-03-04T17:46:39Z

44’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب 

2019-03-04T17:46:21Z

43’سقوط اللاعب حمدي فتحي على أرضية الملعب بداعي الإصابة

تبديل في صفوف بتروجيت

2019-03-04T17:45:56Z

42’خروج محمد فييرا ودخول أحمد تمساح بدلًا منه

2019-03-04T17:44:16Z

41’ناصر ماهر سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-03-04T17:43:45Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال الأهلي متقدم بهدفين دون رد

2019-03-04T17:43:11Z

39’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان 

2019-03-04T17:41:51Z

38’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول إلى داخل المنطقة خرج محمد أبو النجا من مرماه وحولها بقبضة اليد إلى خارج المنطقة من أمام مروان محسن

2019-03-04T17:41:16Z

37’مروان محسن أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بدفاعات بتروجيت وتحولت إلى رمية جانبية

بطاقة صفراء

2019-03-04T17:38:01Z

36’خطأ لصالح حميد ماو بعد تدخل من كريم نيدفيد في منتصف الميدان

2019-03-04T17:37:43Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للأهلي بهدفين دون رد

2019-03-04T17:36:15Z

33’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان 

2019-03-04T17:35:46Z

32’جيرالدو سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها محمد أبو النجا وحولها إلى ركنية

مروان محسن يجسل الهدف الثاني للأهلي

2019-03-04T17:33:02Z

بمهارة رائعة

31’الهدف جاء بعد جملة تكتيكية رائعة بدأها مروان محسن بتمريرة إلى المنطلق علي معلول في اجلانب الأيسر الذي أرسل كرة عرضية أرضية في إتجاه جيرالدو الذي لمسها بكعب القدم إلى مروان القادم من الخلف ثم سددها قوية سكنت على يسار محمد أبو النجا

 

2019-03-04T17:32:50Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال الأهلي متقدم بهدف دون رد

2019-03-04T17:32:33Z

28’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي

2019-03-04T17:31:44Z

27’جيرالدو أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-04T17:31:09Z

26’كرة ثابتة نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها حمدي فتحي وحولها برأسية قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-03-04T17:30:31Z

25’اعتراضات مستمرة من لاعبي بتروجيت على حكم المباراة بعد احتساب الخطأ 

2019-03-04T17:28:14Z

24’خطأ لصالح مروان محسن بعد تدخل من أحمد عبد الرسول من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-03-04T17:26:39Z

23’محمد هاني انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت برأسية من أحمد عبد الرسول إلى خارج المنطقة

2019-03-04T17:25:13Z

22’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي بتروجيت في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى محمد الشناوي وإحراز هدف التعديل

2019-03-04T17:23:54Z

21’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حمادة طلبة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-03-04T17:22:22Z

20’لاعبي بتروجيت يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان لكن دون خطورة على مرمى الشناوي

2019-03-04T17:20:36Z

19’خطأ لصالح أحمد سالم بعد تدخل من جونيور أجايي في منتصف الميدان 

2019-03-04T17:19:22Z

18’خطأ لصالح أحمد عبد الرحمن بعد تدخل من جيرالدو في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-03-04T17:17:31Z

17’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات بتروجيت

2019-03-04T17:16:51Z

16’خطأ لصالح جيرالدو بعد تدخل من أحمد عبد الرحمن في منتصف الميدان

2019-03-04T17:16:30Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للمارد الأحمر بهدف دون رد

2019-03-04T17:15:52Z

14’ركنية نُفذت عن طريق أحمد العجوز مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-03-04T17:15:10Z

13’أحمد عفيفي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-03-04T17:13:48Z

12’خطأ لصالح أحمد العجوز بعد تدخل من حمدي فتحي في منتصف الميدان

2019-03-04T17:13:09Z

11’بعد مرور أول عشر دقائق فقط من عمر المباراة نجح المارد الأحمر في تسجيل أول الأهداف عن طريق جونيور أجايي

جونيور أجايي يفتتح التسجيل للأهلي

2019-03-04T17:11:06Z

برأسية رائعة

10’الهدف جاء بعد ركنية نفذها ناصر ماهر رائعة مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها جونيور أجايي وحولها برأسية قوية سكنت الشباك

 

2019-03-04T17:10:37Z

9’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معول إلى داخل المنطقة أبعدت من أحمد عبد الرسول إلى ركنية

2019-03-04T17:07:25Z

8’تمريرة بينية عن طريق جونيور أجايي في إتجاه علي معلول المنطلق سريعًا في الجانب الأيسر طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-04T17:05:45Z

7’امتلاك للكرة من لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى لحارس محمد أبو النجا

2019-03-04T17:05:13Z

6’جيرالدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس محمد أبو النجا

2019-03-04T17:04:39Z

5’كرة ثابتة نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها أيمن أشرف وحولها برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-04T17:03:51Z

4’خطأ لصالح جونيور أجايي بعد تدخل من أحمد سالم صافي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-03-04T17:03:15Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-04T17:00:35Z

2’الأهلي بالزي الأحمر والأبيض على اليمين وبتروجيت بالزي الأصفر البديل على اليسار

إليكم تشكيل بتروجيت لمباراة اليوم

2019-03-04T16:32:25Z

يبدأ المدرب محمد عودة بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد أبو النجا / أحمد سالم / إبراهيم القاضي / أحمد عبد الرسول / حمادة طلبة / أحمد العجوز / حميد ماو / أحمد عفيفي / محمد فييرا / أحمد عبد الرحمن / كريس جادي

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-03-04T16:31:06Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / كريم نيدفيد / حمدي فتحي / ناصر ماهر / جيرالدو / مروان محسن / جونيور أجايي

 

2019-03-04T16:30:26Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم أمين عمر

2019-03-04T16:02:09Z

يعيش فريق بتروجيت موسمًا لا يُحسد عليه حتى الآن في الدوري المصري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة خلف حرس الحدود صاحب المركز الحادي عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في عشر، وخسر مثلهم.

2019-03-04T16:01:53Z

حقق الشياطين الحُمر فوزًا مهما في مشوراهم نحو الصدارة على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 48 متساويًا بنفس النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد أن خاض الفريق 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

2019-03-04T16:00:45Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الأهلي بتروجيت على ملعب بتروسبورت في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال