حقق الشياطين الحُمر فوزًا مهما في مشوراهم نحو الصدارة على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 48 متساويًا بنفس النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد أن خاض الفريق 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.