أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي الأهلي السعودي والوصل الإماراتي، على ملعب “ الجوهرة المشعة” في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.