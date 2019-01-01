2019-02-24T23:41:32Z
على الجانب الآخر، يدخُل الوصل الإماراتي باحثاً عن فوز بأي نتيجة ليتمكن من خطف بطاقة العبور من الأخضر السعودي
2019-02-24T23:41:21Z
يدخل الأهلي وهو الأقرب إلى الحصول على بطاقة العبور بعد التعادل في لقاء الذهاب على ملعب "استاد زعبيل" بهدفين لكل فريق حيث يكفيه التعادل بدون اهداف أو بهدف ليتأهل إلى نصف النهائي
2019-02-24T23:40:06Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي الأهلي السعودي والوصل الإماراتي، على ملعب “ الجوهرة المشعة” في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.