يأتي فريق الوحدة في المركز السابع برصيد 39 نقطة، ويدخل هذا اللقاء وهو قادم من هزيمة على يد الفيصلي بهدفين مقابل هدف، بالرغم من الخسارة إلا أن الفريق يقدم نتائج جيدة إلى حد ما في الدوري، فبعد مرور 27 جولة، حققوا الفوز في 11 مباراة وتعادلوا في ست مباريات ، وتلقوا 10 هزائم.