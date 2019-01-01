2019-04-19T15:17:35Z
يأتي فريق الوحدة في المركز السابع برصيد 39 نقطة، ويدخل هذا اللقاء وهو قادم من هزيمة على يد الفيصلي بهدفين مقابل هدف، بالرغم من الخسارة إلا أن الفريق يقدم نتائج جيدة إلى حد ما في الدوري، فبعد مرور 27 جولة، حققوا الفوز في 11 مباراة وتعادلوا في ست مباريات ، وتلقوا 10 هزائم.
2019-04-19T15:17:26Z
يدخل الراقي هذا اللقاء وهو قادم من خسارة على يد الهلال بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يأتي الإمبراطور في المركز الخامس برصيد 46 نقطة خلف التعاون صاحب المركز الرابع الذي يمتلك 49 نقطة، وحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في أربع وخسر تسع مباريات.
2019-04-19T15:17:13Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الأهلي الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في إطار منافسات الجولة 28 الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.