مدونة حية

الأهلي × الوحدة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، ويستضيفة ملعب الجوهرة المشعة

محدث
التعليقات()

2019-09-14T17:40:13Z

6- تمريرات قصيرة رائعة من لاعبي كبير مكة لتصل إلى أنسيلمو الذي يسدد تسديدة ضعيفة ليُمسك بها المسيليم بسهولة.

2019-09-14T17:39:45Z

3- سيطرة من لاعبي الوحدة وتمريرات قصيرة في محاولة لإكتساب الثقة منذ بداية المباراة

2019-09-14T17:36:22Z

1- هدوء نسبي من الفريقين في بداية المباراة

بداية المباراة

2019-09-14T17:35:36Z

يُطلق حكم المباراة صافرة بدأ المباراة القوية بين الأهلي والوحدة

تشكيل الوحدة

2019-09-14T17:29:39Z

تشكيل

بينما يدخل ماريو سفيتانوفيتش مدرب الوحدة المباراة بتشكيلة (4-2-3-1) وتضم كلً من (مصطفى زغبة / فواز السجورق - ألبرتو بوتيا - ريناتو شافيز - عبد الله الزوري / وليد باخشوين - أنسيلمو دي مورايس / ماركوس جييرمي - أيمن الخليف - كريج جودوين / يوسف نياكاتي)

تشكيل الأهلي

2019-09-14T17:25:33Z

تشكيل

يدخل المدرب برانكو إيفانكوفيتش المباراة بتشكيلة (4-3-3) وتضم كلً من (ياسر المسيليم / سعيد المولد - محمد آل فتيل - إرفين زوكانوفيتش - لوكاس بيدرو ألفيس دي ليما / جوزيف دي سوزا - علي الأسمري - عبد الفتاح عسيري / دجانيني - عمر السومة - عبد الرحمن غريب)

2019-09-14T17:24:57Z

بينما قد أنهى الوحدة الموسم الماضي (2018-19) في المركز السابع، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 12 مباراة وتعادل في ست، وتلقى 12هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد أن خاض مبارتين امام الأتفاق وأبها لوم يستطيع تحقيق الفوز حتي الان، ويدخل الفريق فى المركز الـ14 فى ترتيب الدوري بدون نقاط.

2019-09-14T17:24:45Z

تعادل الراقي في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، ثم حقق أهلي جدة فوزًا صعبًا على مضيفه فريق الاتفاق فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الأنتصاررفع الراقي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، خلف العدالة بفارق الأهداف.

2019-09-14T17:23:07Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....ونبث لكم مباراة الأهلي والوحدة والتي يستضيفها استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.
 