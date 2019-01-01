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الأهلي × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة

محدث
التعليقات()

2019-08-06T16:50:52Z

9’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد الدوسري أبعدت من دفاعات الأهلي

عمر السومة يفتتح التسجيل للأهلي

2019-08-06T16:49:08Z

مبكرًا بتصويبة من داخل المنطقة

8’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الفتاح عسيري إلى داخل المنطقة قابها عمر السومة بتصويبة قوية سكنت شباك الراقي

2019-08-06T16:46:24Z

7’قووووووووووووووووووول.. والهدف الأول للراقي عن طريق عمر السومة

2019-08-06T16:45:22Z

6’خطأ لصالح عمر السومة بعد تدخل من محمد كنو في منتصف الميدان

2019-08-06T16:45:02Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-06T16:44:11Z

4’خطأ لصالح سيباستيان جيوفينكو بعد تدخل من محمد الخبراني في منتصف الميدان استحق عليه بطاقة صفراء أولى في المباراة

2019-08-06T16:43:22Z

3’البداية مع لاعبي الراقي بتمريرات متبادلة في وسط الميدان

2019-08-06T16:41:15Z

2’الأهلي بالزي الأبيض على اليسار والهلال بالزي الأزرق على اليمين

انطلاق المباراة

2019-08-06T16:41:01Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-08-06T16:25:35Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم العماني أحمد الكاف

تشكيل الهلال

2019-08-06T16:23:19Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة 4/3/1/2 وتضم كلًا من

عبد الله المعيوف / محمد الدوسري / على البليهي / جانج هيون سون / ياسر الشهراني / محمد كنو / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو / أندريه كاريلو / بافيتيمبي جوميس

 

تشكيل الأهلي

2019-08-06T16:21:02Z

يبدأ المدرب برانكو إيفانوفيتش بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

محمد العويس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / محمد الخبراني / حسين عبد الغني / دانييل أليكسيتش / جوزيف دي سوزا / عبد الفتاح عسيري / سلمان المؤشر / عمر السومة / دجانيني

 

2019-08-06T16:20:01Z

وصل الراقي إلى دور 16 من البطولة الآسيوية بعد فوزه على فريق باختاكور الأوزباكستاني بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية من دور المجموعات، لينجح الإمبراطور في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من خلال مشواره في الدور الأول بواقع ثلاث انتصارات وثلاث هزائم، بينما كان صاحب صدارة هذه المجموعة السد القطري بعشر نقاط.

2019-08-06T16:19:52Z

تأهل الزعيم إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 13 نقطة من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الثالثة، بعد أن نجح فى تحقيق الفوز في 4 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران، وتأهل رفقة الهلال فريق الدحيل القطري كثاني مجموعة برصيد تسع نقاط، وسيدخل الموج الأزرق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تعطيه راحة كبيرة في لقاء العودة الذي سيقام يوم 13 من نفس الشهر بملعب الجوهرة المشعة.

2019-08-06T16:18:27Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة تجمع بين الأهلي والهلال، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.