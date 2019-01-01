عمر السومة يفتتح التسجيل للأهلي
مبكرًا بتصويبة من داخل المنطقة8’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الفتاح عسيري إلى داخل المنطقة قابها عمر السومة بتصويبة قوية سكنت شباك الراقي
انطلاق المباراة
شاهد إحماء لاعبي الهلال
📸 صور من تدريبات الإحماء للاعبي #الهلال قبل مواجهة #الأهلي_الهلال pic.twitter.com/nUzvNXdSHT— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2019
شاهد إحماء لاعبي الأهلي السعودي
#الأهلي_الهلال— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 6, 2019
صور الإحماء pic.twitter.com/JDtJNUCuWH
تشكيل الهلال
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة 4/3/1/2 وتضم كلًا من
عبد الله المعيوف / محمد الدوسري / على البليهي / جانج هيون سون / ياسر الشهراني / محمد كنو / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو / أندريه كاريلو / بافيتيمبي جوميس
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الأهلي"، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا #الأهلي_الهلال pic.twitter.com/cFYAq1O2GD— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2019
تشكيل الأهلي
يبدأ المدرب برانكو إيفانوفيتش بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
محمد العويس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / محمد الخبراني / حسين عبد الغني / دانييل أليكسيتش / جوزيف دي سوزا / عبد الفتاح عسيري / سلمان المؤشر / عمر السومة / دجانيني
تشكيلة الفريق ⚽ 💚#الأهلي_الهلال pic.twitter.com/EMN25rpSJs— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 6, 2019
وصل الراقي إلى دور 16 من البطولة الآسيوية بعد فوزه على فريق باختاكور الأوزباكستاني بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية من دور المجموعات، لينجح الإمبراطور في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من خلال مشواره في الدور الأول بواقع ثلاث انتصارات وثلاث هزائم، بينما كان صاحب صدارة هذه المجموعة السد القطري بعشر نقاط.
تأهل الزعيم إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 13 نقطة من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الثالثة، بعد أن نجح فى تحقيق الفوز في 4 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران، وتأهل رفقة الهلال فريق الدحيل القطري كثاني مجموعة برصيد تسع نقاط، وسيدخل الموج الأزرق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تعطيه راحة كبيرة في لقاء العودة الذي سيقام يوم 13 من نفس الشهر بملعب الجوهرة المشعة.