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الأهلي × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الهلال في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19

محدث
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إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-04-15T15:58:25Z

يبدأ المدرب جورجي فوساتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد العويس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / باولو دياز / عبد الباسط علي هندي / حسين المقهوي / نوح الموسى / سلمان المؤشر / عبد الفتاح عسيري / نيكولاي ستانسيو / دجانيني تافاريس

2019-04-15T15:57:36Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم المصري جهاد جريشة

2019-04-15T15:56:38Z

سيدخل الأهلي هذا اللقاء على أمل تعويض نتيجة الذهاب وإحراز هدفين أو أكثر لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية، أما محليًا خسر الإمبراطور في آخر مباراة له أمام أزرق الرياض بهدف دون رد، وذلك في الجولة 27 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، ومنذ انطلاقة الموسم استطاع الراقي أن يحقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 9 هزائم. 

2019-04-15T15:56:29Z

فاز الزعيم في مباراته الأخيرة أمام الأخضر بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على استاد جامعة الملك سعود، لينتزع بذلك صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن النصر الذي خسر من الاتحاد، وبعد مرور 27 جولة استطاع الموج الأزرق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسيخوض الهلال هذا اللقاء في معقله على أمل تحقيق الفوز وتأمين نتيجة مباراة الذهاب، والتي انتهت بهدف دون رد.

2019-04-15T15:55:44Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة المشعة، في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال