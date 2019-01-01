فاز الزعيم في مباراته الأخيرة أمام الأخضر بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على استاد جامعة الملك سعود، لينتزع بذلك صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن النصر الذي خسر من الاتحاد، وبعد مرور 27 جولة استطاع الموج الأزرق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسيخوض الهلال هذا اللقاء في معقله على أمل تحقيق الفوز وتأمين نتيجة مباراة الذهاب، والتي انتهت بهدف دون رد.