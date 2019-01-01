إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورجي فوساتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد العويس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / باولو دياز / عبد الباسط علي هندي / حسين المقهوي / نوح الموسى / سلمان المؤشر / عبد الفتاح عسيري / نيكولاي ستانسيو / دجانيني تافاريس
سيدخل الأهلي هذا اللقاء على أمل تعويض نتيجة الذهاب وإحراز هدفين أو أكثر لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية، أما محليًا خسر الإمبراطور في آخر مباراة له أمام أزرق الرياض بهدف دون رد، وذلك في الجولة 27 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، ومنذ انطلاقة الموسم استطاع الراقي أن يحقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 9 هزائم.
فاز الزعيم في مباراته الأخيرة أمام الأخضر بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على استاد جامعة الملك سعود، لينتزع بذلك صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن النصر الذي خسر من الاتحاد، وبعد مرور 27 جولة استطاع الموج الأزرق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسيخوض الهلال هذا اللقاء في معقله على أمل تحقيق الفوز وتأمين نتيجة مباراة الذهاب، والتي انتهت بهدف دون رد.