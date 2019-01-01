بطاقة صفراء
تبديل في صفوف الأهلي
75’ربع ساعة أخيرة في قمة الأهلي والهلال ومازال الزعيم متقدم بهدف دون رد
#الأهلي_الهلال— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 12, 2019
الدقيقة 75 من زمن المباراة#الأهلي 0 - 1 الهلال pic.twitter.com/7QE6Dsaju2
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف الهلال
57’خروج ألبرتو بويتا ودخول ناصر الدوسري بدلًا منه
⏰ ٥٨'#الهلال ١ × ٠ الأهلي— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 12, 2019
التبديل الأول
خروج : ألبرتو بوتيا
دخول : ناصر الدوسري#الأهلي_الهلال pic.twitter.com/w6wKrThsy6
شاهد هدف الهلال الأول
عن طريق بوتيا
⚽ الهدف الاول لنادي #الهلال سجله اللاعب بوتيا في الدقيقة 43— دوري بلس (@dawriplusksa) April 12, 2019
الاهلي 0 الهلال 1
#الاهلي_الهلال
#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس
https://t.co/2YNWHZPDM3 pic.twitter.com/qDvSaciTZ6
46’انطلاق الشوط الثاني
⏰ #الهلال ١ × ٠ الأهلي— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 12, 2019
بداية الشوط الثاني..#الأهلي_الهلال pic.twitter.com/EmwVWXBLuc
45+2’نهاية الشوط الأول
⏰ #الهلال ١ × ٠ الأهلي— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 12, 2019
نهاية الشوط الأول #الأهلي_الهلال pic.twitter.com/Gy0JOrfhXn
ألبرتو بوتيا يسجل الأول للهلال
بتصويبة من داخل المنطقة
44’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد البريك إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي أمام محمد نو الذي مررها رائعة في إتجاه ألبرتو بوتيا المتمركز داخل المنطقة الذي سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك
⏰ ٤٣' #الهلال ١ × ٠ الأهلي— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 12, 2019
بوتياااا قووووووووووول أول#الأهلي_الهلال pic.twitter.com/JtIgE1RUNK
حالة طرد من نصيب لاعبي الأهلي
هدف ملغي للأهلي بداعي التسلل
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
#الأهلي_الهلال— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 12, 2019
الدقيقة 30 من زمن المباراة#الأهلي 0 - 0 الهلال pic.twitter.com/BdB0Ga7V8Y
بطاقة صفراء
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
#الأهلي_الهلال— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 12, 2019
بداية المباراة pic.twitter.com/tktkV80imC
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم سيمون مارشينياك
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عبدالله المعيوف / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على البليهي / ياسر الشهراني / ميلوش ديجينيك / محمد كنو / أندري كارييو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في مواجهة مضيفه "الأهلي"، ضمن الجولة الـ٢٧ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين #الأهلي_الهلال#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/UCp6OF3wmX— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 12, 2019
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورجي فوساتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد العويس / عبدالله حسون / محمد آل فتيل / أدريلا سانتوس / حسين عبد الغني / يوسف الحربي / كلاوديو بايزا / عبدالفتاح عسيري / نيكولا ستانسيو / عمر السومة
#الأهلي_الهلال— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 12, 2019
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/EpgEkCNaE4
فاز الراقي في آخر مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين على حساب الشباب برباعية نظيفة، فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 26 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 46، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 8 هزائم.
تلقى الزعيم أول خسارة في مشواره في دوري أبطال آسيا على يد فريق استقلال طهران بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات، أما في الدوري السعودي فيظل الفريق في المركز الثاني جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 26 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.