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الأهلي × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الهلال في قمة الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-12T19:33:54Z

90+4’دجانيني تافاريس سقط على كتفه الأيمن والطاقم الطبي دخل إلى أرضية الملعب لعلاجه

بطاقة صفراء

2019-04-12T19:33:24Z

90+3’خطأ لصالح دجانيني تافاريس بعد تدخل من ناصر الدوسري في منتصف الميدان

2019-04-12T19:32:40Z

90+2’سالم الدوسري أرسل بينية في إتجاه جوميز المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-04-12T19:30:30Z

90+1’عبدالله حسون الظهير الأيمن للأهلي حاول الانطلاق من الجانب الأيمن وإرسال كرة عرضية، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية لصالح الزعيم

2019-04-12T19:29:41Z

90’خطأ لصالح سالم الدوسري بعد تدخل من كلاوديو بايزا في منتصف الميدان

2019-04-12T19:28:58Z

89’المباراة تُستأنف الآن 

2019-04-12T19:28:43Z

88’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-12T19:27:53Z

87’سقوط الحارس عبدالله المعيوف بداعي الإصابة 

2019-04-12T19:26:14Z

86’نوح الموسى مررر كرة بينية في إتجاه مهند عسري المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وانطلق داخل المنطقة، ثم سددها لكن تألق أكثر من رائع من عبدالله المعيوف الذي تصدى لتصويبة مهند

2019-04-12T19:25:57Z

85’خمس دقائق أخيرة من عمر المباراة ومازال الهلال متفوق على الأهلي بهدف دون رد

2019-04-12T19:24:53Z

84’تمريرة بينية عن طريق محمد آل فتيل من منتصف الميدان لداخل المنطقة، لكن لا يوجد تواجد هجومي من لاعبي الأهلي ووصلت إلى أحضان عبدالله المعيوف

2019-04-12T19:23:54Z

83’سقوط مهند عسيري داخل المنطقة بعد تدخل من محمد البريك ومطالبات من لاعبي الأهلي بركلة جزاء، لكن سيمون مارشينياك يقول لاشيء

2019-04-12T19:23:19Z

83’كرة ثابتة نُفذت مقوسة لداخل المنطقة عن طريق نيكولاي إرتقى لها مهند عسري وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وبسلام على مرمى المعيوف

2019-04-12T19:23:01Z

82’خطأ لصالح حسين عبد الغني في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من بافيتيمبي جوميز

2019-04-12T19:22:16Z

81’ركنية نفذها نيكولاي مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها دجانيني بتصويبة قوية تصدى لها المعيوف وحولها إلى ركنية

2019-04-12T19:21:57Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

2019-04-12T19:21:30Z

79’عبدالله حسون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بدفاعات الهلال ثم تحولت إلى ركنية

2019-04-12T19:21:07Z

78’تحذير من حكم المباراة للاعبين والمباراة تُستأنف الآن

2019-04-12T19:20:43Z

77’مشادات بين حسين عبد الغني وجوميز وحكم اللقاء يوقف اللعب 

تبديل في صفوف الأهلي

2019-04-12T19:19:37Z

76’خروج عمر السومة ودخول مهند عسيري بدلًا منه

بطاقة صفراء

2019-04-12T19:19:01Z

73’خطأ لصالح محمد كنو بعد تدخل من حسين عبد الغني في منتصف الميدان

2019-04-12T19:18:41Z

72’خطأ لصالح إدواردو بعد تدخل من كلاوديو بايزا في منتصف الميدان

2019-04-12T19:17:28Z

71’تمريرة بينية عن طريق دجانيني في إتجاه عمر السومة المنطلق إلى حدود المنطقة، لكن أبدعت من أمامه من على البليهي

2019-04-12T19:16:58Z

70’لاعبي الأهلي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس عبدالله المعيوف

2019-04-12T19:12:16Z

69’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حسين عبد الغني في إتجاه عمر السومة الذي كان في مقوف تسلل 

2019-04-12T19:11:39Z

68’تمريرة بينية عن طريق نيكولاي في إتجاه دجانيني تافاريس المنطلق على حدود المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من محمد البريك

2019-04-12T19:10:29Z

67’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-04-12T19:10:11Z

66’المباراة تُستأنف الآن بإسقاط للكرة من قبل حكم المباراة

2019-04-12T19:09:48Z

65’حكم المباراة يوقف اللعب لحين إخراج المشجع

2019-04-12T19:09:31Z

64’دخول أحد مشجعي الأهلي إلى داخل أرضية الملعب

2019-04-12T19:07:02Z

63’كارلوس إدواردو مرر كرة بينية في إتجاه جوميز المنطلق داخل المنطقة طالت عليه ووصلت إلى محمد العويس

2019-04-12T19:06:36Z

62’ركنية نفذها كارلوس إدواردو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-04-12T19:04:21Z

61’سالم الدوسري سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها محمد العويس وحولها إلى ركنية

2019-04-12T19:03:25Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزعيم بهدف دون رد

2019-04-12T19:02:51Z

59’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الهلال

2019-04-12T19:02:00Z

58’تمريرة بينية عن طريق كنو في إتجاه جوميز المنطلق على حدود المنطقة الذي إستقبل الكرة إستقبال خاطيء طالت ووصلت إلى محمد العويس

تبديل في صفوف الهلال

2019-04-12T19:01:30Z

57’خروج ألبرتو بويتا ودخول ناصر الدوسري بدلًا منه

 

شاهد هدف الهلال الأول

2019-04-12T19:01:14Z

عن طريق بوتيا

2019-04-12T19:00:40Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

2019-04-12T19:00:04Z

53’خروج عبد الفتاح عسيري ودخول دجانيني تافاريس بدلًا منه

2019-04-12T18:57:16Z

51’كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق أندريه كاريلو أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-04-12T18:56:47Z

50’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

2019-04-12T18:55:18Z

49’كارلوس إدواردو  أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-04-12T18:53:57Z

48’كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة عن طريق عبدالله حسون أبعدت من الدفاعات

2019-04-12T18:51:08Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان

2019-04-12T18:32:51Z

45+1’كارلوس إواردو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي ووصلت أمام سالم الدوسري الذي سددها قوية من لمسة واحدة إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-04-12T18:30:37Z

45’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية من اجلانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من سانتوس برأسية إلى ركنية

ألبرتو بوتيا يسجل الأول للهلال

2019-04-12T18:28:52Z

بتصويبة من داخل المنطقة

44’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد البريك إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي أمام محمد نو الذي مررها رائعة في إتجاه ألبرتو بوتيا المتمركز داخل المنطقة الذي سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك

 

2019-04-12T18:28:01Z

43’جوووووووووووووووووووووووول.....والهدف الأول للهلال

2019-04-12T18:27:10Z

42’حكم المباراة يستدعي الطاقم الطبي لعلاج اللاعب 

2019-04-12T18:25:42Z

41’سقوط سلمان المؤشر بداعي الإصابة بعد تدخل من ياسر الشهراني

حالة طرد من نصيب لاعبي الأهلي

2019-04-12T18:24:10Z

40’حكم المباراة أخرج البطاقة الصفراء الثانية في وجه يوسف الحربي ثم الحمراء

2019-04-12T18:23:55Z

39’اووووووووووووووووووووه......بطاقة حمراء من نصيب يوسف الحربي

2019-04-12T18:22:33Z

38’خطأ لصالح ياسر الشهراني بعد تدخل من يوسف الحربي في منتصف الميدان

2019-04-12T18:18:40Z

37’نيكولاي سدد كرة قوية من خارج المنطقة بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

هدف ملغي للأهلي بداعي التسلل

2019-04-12T18:18:02Z

36’كرة بينية عن طريق عمر السومة في إتجاه عبدالفتاح عسيري المنطلق على حدود المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها أرضية سكنت على يسار عبدالله المعيوف، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-04-12T18:17:15Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-12T18:16:24Z

34’تم إلغاء الهدف بداعي التسلل

2019-04-12T18:15:47Z

33’جووووووووووووووووووووول...والهدف الأول للأهلي

2019-04-12T18:15:04Z

32’يوسف الحربي مرر كرة بينية في إتجاه نيكولاي المنطلق في الجانب الأيمن، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-04-12T18:11:24Z

31’كرة ثابتة من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة نفذها كارلوس إدواردو لداخل المنطقة قابلها على البليهي برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-12T18:09:17Z

29’ضغط من لاعبي الهلال على دفاعات الأهلي بحثً عن إختراق دفاعات الأهلي

2019-04-12T18:08:39Z

28’أندريه كاريلو انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-12T18:07:52Z

27’خطأ لصالح عمر السومة بعد تدخل من محمد البريك في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-12T18:07:02Z

26’كارلوس إدواردو سدد كرة قوية من على حافة المنطقة إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت خارج المنطقة

2019-04-12T18:06:26Z

25’نيكولا ستانسيو نفذ الخطأ بتصويبة قوية على المرمى من مسافة بعيدة مرت بسلام على مرمى الحارس عبدالله المعيوف

بطاقة صفراء

2019-04-12T18:06:04Z

24’خطأ لصالح سلمان المؤشر بعد تدخل من محمد البريك في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-12T18:05:03Z

23’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ياسر الشهراني في إتجاه أندريه كاريلو الذي إستقبل الكرة، لكن ضعط رائع من كلاوديو بايزا الذي أبعد الكرة إلى خارج المنطقة

2019-04-12T18:03:39Z

22’تمريرة بينية عن طريق حسين عبد الغني في إتجاه عبد الفتاح عسيري المنطلق في الجانب الأيمن، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-12T18:02:45Z

21’تصويبة عن طريق على البليهي من خارج المنطقة مرت بعيدة عن مرمى العويس وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-12T18:01:47Z

20’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كاريلو لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-04-12T18:01:14Z

19’كرة ثابتة نفذها عسيري مقوسة لداخل المنطقة، لكن ابعاد أكثر من رائع من على البليهي

2019-04-12T18:00:35Z

18’خطأ لصالح عبد الفتاح عسيري بعد تدخل من ميلوش ديجينيك في منتصف الميدان

2019-04-12T18:00:12Z

17’كرة ثابتة نفذها كارلوس إدواردو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-04-12T17:59:44Z

16’خطأ لصالح محمد كنو بعد تدخل من نيكولا ستانسيو في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-12T17:59:22Z

15’ربع ساعة مرت من عمر وأحداث المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-12T17:58:45Z

13’هدوئ نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي

2019-04-12T17:56:09Z

12’تمريرة بينية عن طريق منصور الحربي في إتجاه عبد الفتاح عسيري المنطلق داخل المنطقة، لطن طاتل ووصلت إلى أحضان عبدالله المعيوف

2019-04-12T17:55:05Z

11’عبدالله حسون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من البليهي إلى ركنية

2019-04-12T17:54:49Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-12T17:53:29Z

9’خطأ لصالح كارلوس إدواردو بعد تدخل من عبدالفتاح عسيري في منتصف الميدان

2019-04-12T17:53:07Z

8’خطأ لصالح عبدالله حسون بعد تدخل من سالم الدوسري في مناطق دفاعات الأهلي

2019-04-12T17:51:33Z

7’كارلوس إدواردو انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل إلى داخل المنطقة، لكن تدخل رائع من منصور الحربي الذي أبعد الكرة خارج المنطقة

2019-04-12T17:49:39Z

6’حسين عبد الغني راوغ محمد البريك بطريقة رائعة وسط صيحات من جماهير الأهلي

2019-04-12T17:49:25Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-12T17:48:00Z

4’تمريرة بينية عن طريق نيكولا ستانسيو في إتجاه عمر السومة المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-12T17:47:25Z

3’إستحواذ من لاعبي الهلال على الكرة في منتصف الميدان منذ البداية

2019-04-12T17:47:00Z

2’الأهلي بالزي الأبيض على اليسار والهلال بالزي الأزرق على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-04-12T17:46:49Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم سيمون مارشينياك

إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-04-12T17:44:19Z

يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عبدالله المعيوف / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على البليهي / ياسر الشهراني / ميلوش ديجينيك / محمد كنو / أندري كارييو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز

 

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-04-12T17:42:16Z

يبدأ المدرب جورجي فوساتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد العويس / عبدالله حسون / محمد آل فتيل / أدريلا سانتوس / حسين عبد الغني / يوسف الحربي / كلاوديو بايزا / عبدالفتاح عسيري / نيكولا ستانسيو / عمر السومة

 

2019-04-12T17:40:53Z

فاز الراقي في آخر مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين على حساب الشباب برباعية نظيفة، فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 26 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 46، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 8 هزائم. 

2019-04-12T17:40:45Z

تلقى الزعيم أول خسارة في مشواره في دوري أبطال آسيا على يد فريق استقلال طهران بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات، أما في الدوري السعودي فيظل الفريق في المركز الثاني جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 26 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.

2019-04-12T17:39:53Z

أعزائئ المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكم من جول حيث لقاء يجمع بين الأهلي والهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية محمود جمال.. متابعة ممتعة.