فاز الراقي في آخر مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين على حساب الشباب برباعية نظيفة، فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 26 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 46، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 8 هزائم.