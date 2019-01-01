يعيش العالمي أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن فى ظل نتائجه السلبية، حيث سقط الفريق في فخ الخسارة من نظيره الحزم بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط متساويًا بنفس النقاط مع فريق العدالة صاحب المركز الثاني، والهلال صاحب الصدارة والذي له مباراة مؤجلة، وقبل ذلك ودع النصر دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام مضيفه السد القطري بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد، في إياب ربع نهائي البطولة.