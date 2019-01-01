يارباااااااااه،،، ماذا أهدرت يادجانيني؟
كانت آخر مباريات الراقي أمام فريق الفتح واستطاع الفريق تحقيق الفوز بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط ومتساويًا بالنقاط مع فريق الحزم صاحب المركز العاشر، فمنذ انطلاقة الموسم لم يستطع الفريق تحقيق الفوز إلا في مباراة وحيدة، وتعادل وخسر مثلها.
يعيش العالمي أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن فى ظل نتائجه السلبية، حيث سقط الفريق في فخ الخسارة من نظيره الحزم بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط متساويًا بنفس النقاط مع فريق العدالة صاحب المركز الثاني، والهلال صاحب الصدارة والذي له مباراة مؤجلة، وقبل ذلك ودع النصر دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام مضيفه السد القطري بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد، في إياب ربع نهائي البطولة.