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الأهلي × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والنصر، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-12T19:19:12Z

90+4’ تنفيذ الخطأ بتمريرة من يحيي لشهري وسلسلة من التمريرات بين أقدام لاعبي النصر لمحاولة إستهلاك بعض الوقت المتبقي من المباراة 

2019-02-12T19:18:16Z

90+3’ خطأ على عبدالشافي بعد تدخل قوي على نور الدين امرابط من على حدود المنطقة من الجهة اليمنى 

2019-02-12T19:15:26Z

90+1’ بطاقة صفراء من نصيب نور الدين امرابط بعد تدخل قوي على دجانيني فى منتصف الميدان 

2019-02-12T19:15:00Z

90’ الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

هجمة خطيرة للأهلي

2019-02-12T19:13:42Z

89’ إنطلاقة من سلمان المؤشر من الجهة اليسري وتمريرة ثنائية بين دجانيني انهاها سلمان بعرضية لداخل المنطقة تلقاها عمر السومة برأسية قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة ومن ثم يبعدها عبدالعزيز الجبرين بنجاح 

2019-02-12T19:11:31Z

87’ عرضية من عبدالفتاح عسيري من الجهة اليمنى تلقاها عمر السومة برأسية لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس برادلي جونز 

2019-02-12T19:10:32Z

86’ عرضية من سلمان المؤشر من يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع النصراوي من منطقة الخطورة 

2019-02-12T19:09:23Z

85’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر وضغط من لاعبي الاهلي على حامل الكرة 

2019-02-12T19:07:42Z

84’ إنطلاقة من سلمان المؤشر من الجهة اليسري ثم يمررها إلى دجانيني على يسار المنطقة الذي حاول إرسلها عرضية لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس 

التبديل الثالث والاخير فى صفوف الاهلي

2019-02-12T19:07:11Z

83’ دخول سلمان المؤشر وخروج نوح الموسي 

2019-02-12T19:06:09Z

81’ تمريرة طولية من برونو اوفيني فى إتجاه حمدالله على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح قبل ان تصل له 

2019-02-12T19:05:11Z

80’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان لمحاولة الإحتفاظ بالكرة 

2019-02-12T19:03:04Z

79’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالشافي تلقاها دجانيني من على حدود المنطقة برأسية لداخل المنطقة تصل إلى عمر السومة الذي سددها لكنها غير متقنة تصل إلى تيسير الجاسم الذي حاول المرور من الحارس لكنها طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-02-12T19:01:16Z

76’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر 

2019-02-12T18:59:39Z

75’ توقف اللقاء لسقوط برونو اوفيني مدافع النصر بعد اصطدامه مع الحارس برادلي جونز ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-12T18:58:40Z

74’ عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق سعيد المولد لداخل المنطقة تلقاها عمر السومة لكن التغطية كانت جيدة من برونو اوفيني ليخرج الحارس برادلي جونز ويمسكها بثبات من امام الجميع 

2019-02-12T18:57:47Z

73’ عرضية من دجانيني من الجهة اليسري تبحث عن رأسية عمر السومة  لكن ابعدها برونو أوفيني من امامه 

2019-02-12T18:57:05Z

72’ سيطرة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء 

2019-02-12T18:55:14Z

71’ محاولات من لاعبي الأهلي للبحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة على المرمي 

التبديل الثاني للأهلي

2019-02-12T18:54:37Z

69’ دخول تيسير الجاسم وخروج حسين المقهوي

2019-02-12T18:51:40Z

67’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من جوليانو لداخل المنطقة لكن ابعدها محمد العويس من منطقة الخطورة 

2019-02-12T18:50:45Z

66’ تسديدة قوية من فهد الجميعة من خارج المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

التبديل الاول فى صفوف النادي الاهلي

2019-02-12T18:49:50Z

65’ دخول عبدالفتاح العسيري وخروج نيكولاي ستانسيو 

2019-02-12T18:49:20Z

64’ تسديدة قوية من نيكولاي من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-02-12T18:46:43Z

63’ تنفيذ الركنية بعرضية من فهد الجميعة لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-02-12T18:46:01Z

62’ تسديدة قوية من نور الدين امراط من على حدود المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

حمدالله يعود من جديد بالتقدم للنصر

2019-02-12T18:44:25Z

عبدالرازق حمدالله

61’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى ليرسلها عرضية رائعة لداخل المنطقة يرتقي حمدالله ويسددها برأسية رائعة على يسار الحارس محمد العويس 

2019-02-12T18:43:47Z

61’ جووووووووووووووووول،،،،،، للنصر عن طريق حمدالله 

عمر السومة يعادل النتيجة للنادي الاهلي

2019-02-12T18:43:04Z

عمر السومة

60’ الهدف جاء بعد تنفيذ عمر السومة بتسديدة قوية من علامة الجزاء على يمين الحارس برادلي جونز 

2019-02-12T18:42:22Z

59’ جووووووووووووووووووووول،،،،الاهلي من علامة الجزاء عن طريق عمر السومة 

2019-02-12T18:41:15Z

58’ الحكم يأكد على قراره بإحتساب ركلة الجزاء بعد مراجعة الفار 

2019-02-12T18:40:32Z

57’ الحكم يذهب إلى مشاهدة إعادة الكرة بمساعدة الفار للتأكد من وجود ركلة الجزاء 

ركلة جزاااااااااااء للأهلي

2019-02-12T18:40:03Z

56’ الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل قوي من برونو أوفيني على حسين المقهوي داخل المنطقة 

2019-02-12T18:38:46Z

55’ ركنية للاهلي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها دجانيني برأسية قوية ابعدها الحارس لتردد فى صدر عبدالعزيز الجبرين ولاعبي الاهلي يطالبون الحكم بإحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-02-12T18:37:38Z

54’ تمريرة ثنئية رائعة بين عمر السومة ودجانيني انهاها دجانيني بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس إلى ركنية 

2019-02-12T18:37:01Z

53’ سيطرة مستمرة من لاعبي الاهلي الذي يبحث عن هدف التعادل لكن بدون خطورة على مرمي الحارس برادلي جونز 

بطاقة صفراء من نصيب برونو أوفيني

2019-02-12T18:36:20Z

52’ بطاقة صفراء من نصيب برونو أوفيني  بعد تدخل قوي على نيكولاي

2019-02-12T18:34:47Z

51’ تنفيذ الركنية بعرضية رائعة على القائم الثاني تلقاها عبدالرازق حمدالله برأسية قوية لكنها فى الشباك الخارجية لمرمي الحارس محمد العويس 

2019-02-12T18:34:18Z

50’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكن ابعدها سعيد المولد إلى ركنية 

2019-02-12T18:33:21Z

49’ ركنية للنادي الاهلي تنفذ بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها حمدالله العائد من الامام للمساندة الدفاعية 

2019-02-12T18:32:16Z

47’ تمريرات بين أقدام لاعبي النادي الاهلي وضغط فى الدقائق الاولي من الشوط الثاني لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

بداية الشوط الثاني

2019-02-12T18:29:51Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني من اللمباراة 

حمدالله يفتتح التسجيل للنصر

2019-02-12T18:13:29Z

عبدالرازق حمدالله

45+1’ الهدف جاء بعد عرضية من تنفيذ الخطأ من جوليانو لداخل المنطقة تلقاها المدافع المتقدم برونو أوفيني برأسية رائعة تصدي لها الحارس محمد العويس لترتد امام حمدالله الذي يتابعها  بتسديدة قوية من داخل الست يردات لتسكن الشباك بنجاح 

2019-02-12T18:12:43Z

45+1’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، النصر يخطف هدف التقدم قبل صافرة نهاية الشوط الاول 

2019-02-12T18:11:59Z

45’ الحكم يحتسب دقيقة واحدة  وقت بدل ضائع 

2019-02-12T18:11:23Z

45’ خطأ للنصر من خارج المنطقة للنصر بعد تدخل قوي على نور الدين امرابط 

2019-02-12T18:10:31Z

44’ تمريرة ساقطة من نور الدين امرابط لداخل يمين المنطقة إلى فهد الجميعة الذي مررها عرضية أرضية لكنها تصطدم فى المدافع عبدالباسط على وتمر بدون خطورة 

2019-02-12T18:09:49Z

43’ سيطرة واستحواذ من لاعبي الاهلي على مجريات اللقاء 

2019-02-12T18:08:29Z

42’ تمريرة خاطئة من الحارس محمد العويس يستخلصها نور الدين امرابط ويمررها على يمين المنطقة إلى بيتروس ماتيوس الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-12T18:07:25Z

41’ إنطلاقة من دجانيني من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها تمريرة رائعة فى إتجاه نيكولاي على حدود المنطقة الذي إستلم الكرة وسددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس برادلي جونز 

2019-02-12T18:05:51Z

39’ تمريرة خطيرة تصل إلى دجانيني داخل يسار المنطقة ومن ثم يمر بمهارة رائعة من مدافعي النصر لكن ابعدها من امامه برونو اوفيني لتصل على حدود المنطقة إلى عبدالشافي الذي سددها تسديدة قوية فى إتجاه المرمي لكنها مرت اعلى مرمي الحارس برادلي جونز 

2019-02-12T18:04:16Z

38’ إنطلاقة من حسين المقهوي من داخل يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن تدخل معه يفدائية بيتروس ماتيوس لتصطدم فى الكرة فى قدم المقهوي وتتحول إلى ضربة مرمي لصالح النصر 

2019-02-12T18:03:18Z

37’ تمريرة ثنائية بين نور الدين امرابط وفهد الجميعة من على حدود المنطقة لكن تغطية رائعة من عبدالشافي لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي للنادي الاهلي 

2019-02-12T18:02:04Z

36’ تمريرة رائعة من نيكولاي من خلف المدافعين فى إتجاه عمر السومة الذي إستلم الكرة بشكل خاطئ لتصل سهلة بين أحضان الحارس برادلي جونز

2019-02-12T18:01:22Z

35’ عرضية من نيكولاي من الجهة اليسري لداخل المنطقة تلقاها سعيد المولد من داخل يمين المنطقة بتسديدة قوية لكنها اعلى المرمي 

2019-02-12T18:00:19Z

34’ سيطرة من لاعبي الاهلي فى هذه الدقائق لمحاولة الوصول لمرمي الحارس برادلي جونز 

2019-02-12T17:57:05Z

31’ تنفيذ الركنية بعرضية من نيكولاي على حدود المنطقة تلقاها عبدالشافي بتسديدة من لمسة واحدة لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي الحارس برادلي جونز

2019-02-12T17:56:05Z

30’ تمريرة طولية من محمد عبدالشافي على الجهة اليمنى ليتلقها دجانيني ويمر من المدافع مايكون ويرسلها عرضية أرضية إلى عمر السومة الذي سددها من على القائم القريب لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-02-12T17:55:15Z

29’ إنطلاقة من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية قوية مرت بعيدة عن منطقة الخطورة 

2019-02-12T17:53:45Z

27’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حمد آل منصور لكنها مرت من امام الجميع ويسفط حمدالله لمحاولة إكتساب ركلة جزاء لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-02-12T17:52:36Z

26’ إنطلاقة من حمد آل منصور من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-12T17:51:27Z

25’ ركنية للنادي الاهلي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها دجانيني برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-12T17:50:26Z

24’ إعتراضات من لاعبي النصر لمحاولة الضغط على حكم اللقاء بإحتساب ركلة جزاء بعد تدخل قوي على عبدالرزاق حمدالله لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-02-12T17:49:31Z

23’ تنفيذ الخطا من عبدالرحمن العبيد لداخل المنطقة بعرضية قوية لكن ابعدها عمر السومة من امام الجميع 

2019-02-12T17:48:33Z

22’ بطاقة صفراءأولي من نصيب عبدالباسط على بعد تدخل قوي على نور الدين امرابط من الجهة اليمنى 

2019-02-12T17:46:24Z

21’ إنطلاقة من دجانيني من الجهة اليمنى ومرور رائع من مدافعي النصر لكن تدخل معه فى الوقت المناسب مايكون وابعدها إلى رمية تماس

2019-02-12T17:45:55Z

20’ إستفاقة هجومية من لاعبي النصر لمحاولة الوصول لمرمي الحارس محمد العويس 

2019-02-12T17:45:19Z

19’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة عن طريق جوليانو لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة 

2019-02-12T17:44:46Z

18’ تمريرة طولية من نور الدين امرابط لداخل المنطقة فى إتجاه حمدالله الذي إستلم الكرة لكن ابعدها من امامه نوح الموسي إلى ركنية 

2019-02-12T17:43:28Z

17’ إنطلاقة من دجانيني من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن الدفاع النصراوي  كان له بالمرصاد وابعدها إلى منتصف الميدان 

2019-02-12T17:42:01Z

16’ إنطلاقة من حمدالله من داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل معه نوح الموسي وابعدها بنجاح 

2019-02-12T17:40:18Z

14’ محاولة المرور من دجانيني من الجهة اليسري لكن تدخل معه نور الدين امرابط واكتسب خطأ بذكاء من دجانيني 

2019-02-12T17:39:03Z

13’ تمريرة طولية من نور الدين امرايط من الجهة اليمنى فى إتجاه فهد الجميعة المنطلق لداخل المنطقة لكن ابعدها سعيد المولد إلى رمية تماس

2019-02-12T17:38:09Z

12’ إنطلاقة من دجانيني من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها على يسارو إلى المنطلق نيكولاي الذي سددها تسديدة قوية لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس برادلي جونز 

2019-02-12T17:37:24Z

11’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة عن طريق نيكولاي ستانسيو لكن ابعدها نور الدين امرابط من قلب منطقة الخطورة 

2019-02-12T17:36:53Z

10’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من نيكولاي تلقاها كلاديو برأسية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية للاهلي 

2019-02-12T17:35:35Z

9’ محاولة المرور من دجانيني من الجهة اليسري لكنه يكتسب خطا بعد تدخل قوي من فهد الجميعة من على حدود المنطقة 

2019-02-12T17:34:05Z

8’ تمريرة طولية فى إتجاه عمر السومة على حدود المنطقة الذي إستلم الكرة ومررها إلى دجانيني الذي توغل بها لداخل المنطقة وحاول التسديد لكن تدخل معه برونو اوفيني وابعدها من امام امامه 

2019-02-12T17:32:39Z

7’ تنفيذ رمية التماس بتمريرة طولية لداخل المنطقة من حمد آل منصور تلقاها المتقدم مايكون بيريرا برأسية لداخل المنطقة لكن ابعدها سعيد المولد بنجاح 

2019-02-12T17:32:01Z

6’ عرضية من فهد الجميعة من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس للنصر من الجهة اليمنى 

2019-02-12T17:31:12Z

5’ تمريرة طولية فى إتجاه دجانيني على الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس للنصر 

2019-02-12T17:30:27Z

4’ ضغط متقدم من لاعبي الاهلي فى الدقائق الاولي من المباراة 

2019-02-12T17:29:23Z

3’ تمريرة بالخطأ من مدافعي النصر تصل إلى كلاوديو داخل يسار المنطقة لكنه سددها تسديدة قوية مرت اعلى مرمي الحارس براد جونز 

2019-02-12T17:27:01Z

2’ عرضية من محمد عبدالشافي من الجهة اليسري تصطدم فى الدفاع وتردد على حدود المنطقة إلى حسن المقهوي الذي مررها لداخل المنطقة فى إتجاه عمر السومة لكن ابعدها المدافع مايكون بيريرا إلى رمية تماس

جماهير القمة ملعب الجوهرة

2019-02-12T17:07:10Z

التشكيل الرسمي للنصر

2019-02-12T16:57:57Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

براد حونز / حمد آل منصور / برونو أوفيني / ماكون بيريرا روكي / عبدالرحمن العبيد / بيتروس ماتيوس / عبدالعزيز الجبرين / نور الدين أمرابط / فهد الجميعة / جوليانو فيكتور / عبدالرزاف حمدالله

البدلاء / أحمد الفريدي / وليد عبدالله / محمد السهلاوي / يحي الشهري / عمر هوساوي / عوض خميس الفرج / عبدالله آل سالم / عبدالرحمن الدوسري / راكان شملان العنزي

التشكيل الرسمي للاهلي للقاء اليوم

2019-02-12T16:53:47Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد العويس / سعيد المولد / عبدالباسط على هندي / محمد عبدالحكيم آل فتيل / محمد عبدالشافي / حسين المقهوي / نيكولاي ستانسيو / كلاوديو بايزا / نوح الموسي / عمر السومة / دجانيني تافريس 

البدلاء / تيسير الجاسم / ياسر المسيليم / سلمان المؤشر / عبدالفتاح توفيق عسيري / عبدالله حسون ترمين / أيمن سقيق الخليف / عبدالرحمن عبدالله غريب / يوسف الحربي / عثمان يحي الحاج 

2019-02-11T22:59:36Z

إبقوا معنا لمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة مع انطلاق صافرة بداية المباراة  

2019-02-11T22:58:42Z

يدخل دخُل فريق الأهلي المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة ويسعي لتقليص الفارق لنقطة من النصر صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة الذي يسعي لتشديد الخناق على فريق الهلال صاحب الصدارة برصيد 46 نقطة 

2019-02-11T22:57:23Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والنصر على ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.