90+4’نهاية المباراة
نهاية المباراة— Al Ahly SC (@AlAhly) December 17, 2018
الأهلي ٢ - صفر النجوم
" مروان محسن ⚽ - مؤمن زكريا ⚽ " #YallaYaAhly pic.twitter.com/1nBCjxJy92
مؤمن زكريا يسجل الثاني للأهلي
بعد دقائق من دخوله كبديل
90+3’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق عمرو السولية من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات ووصلت أمام مؤمن زكريا المتمركز داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس أحمد سعد
جوووووووووووول مؤمن زكريا ⚽👏 pic.twitter.com/qg5HAyKkXX— Al Ahly SC (@AlAhly) December 17, 2018
تبديل في صفوف النجوم
تبديل في صفوف الأهلي
اووووووووووووه.. القائم يحرم الأهلي من هدف محقق
تبديل في صفوف الأهلي
تبديل في صفوف النجوم
75’ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ومازال الأهلي متقدم بهدف دون رد
مرور ٧٥ دقيقة— Al Ahly SC (@AlAhly) December 17, 2018
الأهلي ١-٠ النجوم#YallaYaAhly pic.twitter.com/uld8AFI9EZ
تبديل أول في صفوف النجوم
بطاقة صفراء أولى في المباراة
تبديل أول في صفوف الأهلي مع مطلع الشوط الثاني
45+1’نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول— Al Ahly SC (@AlAhly) December 17, 2018
الأهلي ١-٠ النجوم#YallaYaAhly pic.twitter.com/qfIfM0x5OK
مروان محسن يفتتح التسجيل للأهلي
بعد مرور نص ساعة
31’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق أحمد الشيخ لداخل المنطقة وضعت مروان محسن منفردًا بالمرمى ثم سدد كرة مرفوعة من فوق الحارس أحمد سعد اصطدمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك
جووووووووول مروان محسن pic.twitter.com/PDQjW7DFXv— Al Ahly SC (@AlAhly) December 17, 2018
اوووووووووووه... فرصة هدف أول للأهلي
هدف ملغي للأهلي بداعي التسلل
انطلاق المباراة
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المباراة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/FUkaK9tMTb— Al Ahly SC (@AlAhly) December 17, 2018
إليكم تشكيل النجوم لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أحمد سامي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منأحمد سعد / مايكل إيجي / أحمد جمال / محمود فتح الله / أحمد ربيع / عمرو السيسي / محمود عبد الحليم / مهاب ياسر / محمد همام / إسلام الفار / صلاح أمين
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب محمد يوسف بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
علي لطفي / كريم نيدفيد / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / محمد شريف / مروان محسن
📝 تشكيل فريقنا امام النجوم الليلة.#YallaYaAhly pic.twitter.com/9VnMo6tzLO— Al Ahly SC (@AlAhly) December 17, 2018