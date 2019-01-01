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الأهلي × المصري | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد المصري في اللقاء المؤجل من الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

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إليكم تشكيل المصري لمباراة اليوم

2019-04-25T17:42:43Z

يبدأ المدرب إيهاب جلال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أحمد مسعود / كريم العراقي / إسلام أبو سليمة / محمود حمد / عمر كمال / إيزي إيميكا / فريد شوقي / محمد جابر / سعيدو سيمبوري / إسلام عيسى / أوستين أموتو

 

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-04-25T17:41:38Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

علي لطفي / باسم علي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / أحمد فتحي / حمدي فتحي / جيرالدو / صالح جمعة / جونيور أجايي / وليد أزارو

 

2019-04-25T17:40:58Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم المكسيكي روبرتو جارسيا

2019-04-25T17:40:02Z

يعيش فريق المصري موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة نجح في التواجد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه مصر المقاصة، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 11 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 13 مواجهة، وتلقوا أربع هزائم فقط.

2019-04-25T17:39:54Z

فقد الشياطين الحُمر الصدارة بسقوط مدوي أمام بيراميدز بهدف دون رد، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عن النقطة 58 وتراجع إلى المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الصدارة، فبعد أن لعب المارد الأحمر 26 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 18 مباراة، وتعادل في أربع وهُزم مثلهم.

2019-04-25T17:39:32Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الأهلي والمصري على ملعب المكس، في اللقاء المؤجل من الجولة 19 في الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال