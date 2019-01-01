إليكم تشكيل المصري لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إيهاب جلال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أحمد مسعود / كريم العراقي / إسلام أبو سليمة / محمود حمد / عمر كمال / إيزي إيميكا / فريد شوقي / محمد جابر / سعيدو سيمبوري / إسلام عيسى / أوستين أموتو
تشكيل #المصري لمباراة اليوم#AlMasrySC #EgyptianLeague pic.twitter.com/yBJ8FC0WIL— Al-Masry SC (@AlMasrySC) April 25, 2019
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
علي لطفي / باسم علي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / أحمد فتحي / حمدي فتحي / جيرالدو / صالح جمعة / جونيور أجايي / وليد أزارو
تشكيل فريقنا بمباراة الليلة. 📝 #YallaYaAhly pic.twitter.com/aTeMXWZU3x— Al Ahly SC (@AlAhly) April 25, 2019
يعيش فريق المصري موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة نجح في التواجد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه مصر المقاصة، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 11 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 13 مواجهة، وتلقوا أربع هزائم فقط.
فقد الشياطين الحُمر الصدارة بسقوط مدوي أمام بيراميدز بهدف دون رد، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عن النقطة 58 وتراجع إلى المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الصدارة، فبعد أن لعب المارد الأحمر 26 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 18 مباراة، وتعادل في أربع وهُزم مثلهم.